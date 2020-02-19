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Известия.ru

СМИ в Нидерландах заявили об отсутствии в районе крушения MH17 комплексов «Бук»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Крушение пассажирского малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса «Бук». Об этом со ссылкой на документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов сообщила в понедельник, 17 февраля, платформа для независимых журналистов Bonanza Media.

По данным издания, документ направлен в прокуратуру страны. Из него следует, что самолет, выполнявший рейс MH17, пролетал вне зоны досягаемости всех установленных и используемых Украиной и Россией «Буков-М1».

Голландский журналист Макс ван дер Верфф, который является одним из сооснователей проекта, в интервью отметил, что основным его выводом стало то, что голландская сторона располагала информацией о расположении комплексов во время украинского конфликта.

«Эту информацию мы не видели ранее. И голландская сторона в своих документах приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении ни одного «Бука» поблизости от места крушения MH17», — добавил он в беседе с ТАСС.

Всего журналисты опубликовали на сайте четыре документа. Вторым стала стенограмма беседы немецкого журналиста Билли Сикса с представителями полиции Австралии. По его словам, есть свидетели, видевшие в небе украинские истребители в день крушения MH17. Ван дер Верфф заметил, что лично знает Сикса и удостоверился в подлинности документов.

Третий документ свидетельствует о том, что почти год спустя после трагедии австралийские специалисты работали с обрезанными неоригинальными изображениями, которые, как выяснилось, были отредактированы. Так, дата их изменения предшествует дате создания.

Последний документ — стенограмма беседы голландской полиции с неназванным свидетелем, который утверждает, что за несколько минут до крушения самолета в районе находилось два украинских истребителя и произошел громкий взрыв, в небе появился столб дыма и был виден падающий самолет.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

Инцидент расследовала следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию и обвинили в том, что якобы в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

Президент России Владимир Путин заявил в мае 2018 года, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на Россию.

В декабре 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в российском МИДе заявили, что совместная следственная группа подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.

3 февраля 2020 года четырем фигурантам дела рейса МН17 было предъявлено обвинение.

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