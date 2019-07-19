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19.07.2019
Газета.ru

Кто перевозил "Бук"? СБУ опровергла свое же сообщение по МН17

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Источник изображения: gazeta.ru

По делу MН17 не было задержания водителя тягача с "Буком", признали в СБУ

СБУ опровергла свою же информацию о том, что ими был задержан водитель грузовика, на котором в Донбасс якобы был перевезен ЗРК "Бук", сбивший Boeing рейса MH17 в июле 2014 года, в результате чего погибли 298 человек. При этом, по данным СБУ, задержанный тоже принимал участие в операции. За это он уже был осужден два года назад.



Служба безопасности Украины опровергла информацию о том, что ими был задержан водитель грузовика, на котором на территорию Донбасса якобы был перевезен зенитно-ракетный комплекс "Бук", сбивший Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года, в результате чего погибли 298 человек.

Руководитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская уточнила, что задержанный военный самопровозглашенной Донецкой народной республики - не водитель автотягача, но тоже принимал участие в транспортировке средства ПВО. При этом, задержанный был осужден украинским судом еще в 2017 году.

Про захваченного "водителя" заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков заявил на брифинге в Киеве. По его словам, военного ДНР задержали благодаря снятому на смартфон видео, запечатлевшем движущийся по Донецку тягач с "Буком". Эти кадры были продемонстрированы на брифинге, передает ФАН.

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ", - сказал Маяков.

В настоящее время проверяется причастность 150 человек к транспортировке ЗРК, сообщил представитель СБУ. Он подчеркнул, что все виновные в этом преступлении будут осуждены на Украине за терроризм.

Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал это заявление лживым. По его мнению, такими обвинениями Киев пытается отвести от себя подозрения в причастности к крушению лайнера.

"На самом деле они являются виновниками трагедии со сбитым Boeing. Чтобы доказать свою "невиновность", используют различные возможности, действия и маневры.

Это их методика. Ложь без фактов стала визитной карточкой современного руководства Украины в целом", - заявил сенатор.

Парламентарий назвал украинское руководство "лживым и воровитым". Он уверен, что оно вредит собственному государству и создает ему проблемы, передает НСН.

Ранее сообщалось, что корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит самолет, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников. Эту деталь следователи предъявляют в качестве вещдока, но подлинный ли он, неизвестно.

По сведениям СМИ, эту улику международному следствию предоставили неизвестные лица из ДНР за вознаграждение. Его точная сумма не сообщается, но речь идет о нескольких десятках тысяч долларов. В этой связи глава JIT Фред Вестербеке отмечал, что международные следователи до сих пор изучают данные по ракете.

Двумя неделями ранее президент России Владимир Путин обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте тему крушения MH17. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, беседа политиков прошла в Осаке на полях саммита G20.

"Я могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение "на ногах", в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита. И действительно был затронут этот вопрос", - пояснил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что позиция Путина, позиция российской стороны по данной трагедии "предельно понятна и последовательна, она зиждется на том, что

вряд ли можно воспринимать всерьез расследование, которое осуществляется без участия России".

"Такие тезисы постоянно доводятся на разных уровнях до наших визави в Нидерландах и в других странах", - подытожил Песков.

В июне нынешнего года, Объединенная следственная группа (JIT) на пресс-конференции представили список обвиняемых в атаке на малайзийский Boeing. В причастности к данному делу обвиняются три россиянина и один украинец. По данным следствия, группой руководил на тот момент министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин.

Как говорится в материалах дела, бывший сотрудник ГРУ Сергей Дубинский (позывной "Хмурый") был заместителем Гиркина и руководителем разведки ДНР, Олег Пулатов (позывной "Гюрза") возглавлял группу бойцов, Харченко же находился в подчинении Пулатова.

По словам следователей, самолет был сбит из самоходного зенитного ракетного комплекса "Бук", доставленного силами вышеуказанной группы на территорию Донбасса из 53-ей зенитной ракетной Берлинской бригады, базирующейся около Клюквинского сельсовета в Курской области.

По версии следствия, собственно выпущена ракета, сбившая Boeing, была операторами установки, в которую ни один из указанных четверых человек не входил. На следующий день после трагедии - 18 июля 2014 года - ракетную установку якобы перевезли в Луганск, а затем - через границу на территорию России.

Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года.


Рафаэль Фахрутдинов

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Страны
Германия
Малайзия
Нидерланды
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Бук ЗРК
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