Посол в Канаде: Россия на фоне инцидента в Польше призывала сохранять военные каналы связи

Олег Степанов пояснил, что РФ в течение многих лет выступает за то, чтобы взаимодействие между армиями стран оставались открытыми во избежание неверных оценок и недоразумений

ОТТАВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия продолжает выступать за сохранение открытыми каналов связи между военными РФ и Запада, чтобы избегать возможных недопониманий и неверных оценок в таких ситуациях, как падение ракет на территории Польши. Об этом в среду заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов в эфире телеканала CTV, комментируя возможные последствия, к которым могла бы привести ситуация в Польше.

"Я согласен, что это рискованная ситуация. Именно поэтому Россия в течение многих лет и особенно в течение последних месяцев выступает за то, чтобы каналы связи между военными оставались открытыми во избежание неверных оценок и недоразумений, которые могут спровоцировать тяжелые последствия", - сказал он. При этом дипломат отметил, что достаточно быстро западные страны выяснили, что Россия не была причастна к инциденту, а на территории Польши взорвались украинские ракеты системы ПВО.

Кроме того, Степанов напомнил, что российская специальная военная операции на Украине стала "неизбежной", учитывая действия Киева и западных стран, начиная с 2014 года. При этом посол добавил, что "дипломатические каналы [для урегулирования конфликта] все еще открыты".

В деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, 15 ноября упала ракета, в результате чего погибли два человека. На Западе изначально выступили с резкими антироссийскими заявлениями, однако в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам экстренного заседания Совета альянса заявил, что, как показала предварительная оценка, в Польше упала ракета ПВО Украины. Об этом же, как передает агентство Reuters, сообщил на экстренной встрече лидеров стран Группы семи и НАТО президент США Джо Байден. Его польский коллега Анджей Дуда также признал, что доказательств в пользу российского происхождения ракеты нет, но есть большая вероятность, что ее запустили с Украины.

В Минобороны РФ заявили, что утверждения о российском происхождении ракеты являются намеренной провокацией. По данным российского оборонного ведомства, ракета была выпущена из украинской системы противовоздушной обороны С-300.