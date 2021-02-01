Российские войска в Беларуси как ответ на военную активность НАТО.

Не так давно, 14 января этого года,командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Игорь Голуб заявил, что республика готовится приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» для перевооружения своих зенитных ракетных войск: «Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитных ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и «Панцирь-С».

Особого резонанса это заявление не вызвало, но кое-кто традиционно попытался встряхнуть информационную среду вопросами: «Зачем? Для чего тратить деньги? Чем плох С-300? Кто на нас будет нападать? Кому мы нужны?».

Вопросы, в целом, характерны для простого обывателя. Специалисты же могут сказать, что в современных реалиях военная безопасность небольших государств все в меньшей степени зависит от количества и качества имеющихся у них вооружений и все в большей степени – от их места в системе международных отношений и наличия сильных союзников. Так ли это?

Прежде чем определиться с местом Республики Беларусь в системе международных отношений, следует рассмотреть сами отношения и ту обстановку, в которой находится не только Беларусь, но и регион, и мир в целом.

Не самый сложный анализ дает возможность утверждать, что вокруг нас бушуют процессы геоэкономического и геополитического переустройства мира. Проявлениями этих процессов являются повышенная террористическая активность, беспощадная конкуренция в вопросе установления контроля над энергетическими и сырьевыми ресурсами и беспрецедентная по масштабам,активности и нечистоплотности информационнаявойна.

К сожалению, нарастание приведенных негативных тенденций происходит на фоне деградации ранее созданных систем обеспечения международной безопасности и падения авторитета ООН, ОБСЕ и других организаций.

Очевидно, что в таких условиях закономерно будет происходить трансформация принципов глобального регулирования – от цивилизованного признания суверенного равенства государств – к первобытной прерогативе «кто сильнее, тот и прав».

Процесс уже запущен – за предыдущие семь лет мировые оборонные расходы устойчиво демонстрировали непрерывный рост и в 2020 году достигли $1,93 трлн., что почти на $180 млрд. больше, чем показатель 2010 года, составивший $1,75 трлн. Естественно, что лидером здесь выступает блок НАТО. Кстати, ключевой проблемой альянса является финансирование.Две трети его бюджета обеспечивают США, и это ни для кого не секрет.

Наверное, поэтому во время заседания Военного комитета НАТО,состоявшегося на прошедшей неделе (27.01.21), генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал союзников еще больше увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и обеспечить готовность военных к реагированию на такие вызовы, как «агрессивные действия России, терроризм и риски, связанные с подъемом Китая».

То есть для себя НАТО врагов уже определила, а остальных словами Столтенбергаубеждает в своем миролюбии:«Нашей демократии, нашим ценностям и мировому порядку, основанному на правилах, брошен вызов. Поэтому мы должны быть готовы противостоять любым угрозам, которые может принести будущее».

Среди убеждаемых подобным образом находится и Беларусь. А как же относиться к той бурной деятельности, которую НАТО развернула на сопредельных с республикой территориях, – в Польше и странах Балтии?

Например, в рамках операции ОВС НАТО «Усиленное передовое присутствие» у наших соседей на ротационной основе (период ротации – шесть месяцев) развернуты многонациональные батальонные тактические группы НАТО (МБТГ) под командованием: США – в Польше, Канады – в Латвии, Германии – в Литве, со штатным вооружением и техникойтех подразделений, которые формируют эти группы.

Это еще не все. В начале января 2021 года состоялась специальная церемония, на которой 8-й кавалерийский полк 2-го батальона армии США официально начал восьмимесячную миссию в Литве, направленную на «сдерживание российской агрессии» в Балтийском регионе. Во время церемонии министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас акцентировал внимание на том, что Литва готова обеспечить непрерывность этого «передового» присутствия и углубления сотрудничества с США. То есть, Литва прямо заявляет о желании постоянного нахождения иностранных войск на территории своего государства. Речь о потере суверенитета государства даже не идет.

Кроме того, вынашиваются планы по размещению в Польше 5-го армейского корпуса США и развертыванию тактических ракетных систем. Также Варшава намерена приобрести американские истребители-бомбардировщики F-35A (между прочим – оружие наступательное).

По имеющимся данным, на территории Польши и Прибалтийских стран, с учетом воинского контингента вооруженных сил США, размещенного в этих государствах в рамках операции «Атлантическая решимость», общая группировка в настоящее время насчитывает порядка 8 тыс. человек, около 100 боевых танков, свыше 160 боевых бронированных машин (ББМ), около 30 боевых самолетов и вертолетов.

Для обеспечения функционирования и расширения возможностей «группировки передового военного присутствия» НАТО используется подготовленная инфраструктура восточноевропейских стран-членов альянса. Приведение ее в соответствие стандартам альянса осуществлялось в течение последних 15 лет при финансовой и технической помощи со стороны организации.К настоящему времени модернизирован ряд крупных передовых аэродромов в Польше, Литве и Латвии, совокупные возможности которых позволяют принимать самолеты тактической и стратегической авиации ОВВС НАТО.

Особую озабоченность вызывает увеличение масштабов и интенсивность проведения мероприятий подготовки ОВС альянса у границ Беларуси. Не первый год вблизи белорусских границ маневрируют десятки натовских танков и ББМ, регулярно ведут разведку стратегические беспилотники. Небольшие учения тактического уровня на национальных территориях вырастают до уровня межгосударственных стратегических учений США и НАТО типа «Defender Europe» (очередной «Defender» пройдет в мае-июне этого года).

Резюмируя все перечисленное, можно сделать вывод о том, что предпринимаемые НАТО и США меры по наращиванию своего присутствия в Польше и странах Балтии, а также модернизация военной инфраструктуры – не что иное, как расширение возможностей по созданию в сжатые сроки ударно-наступательной группировки войск в Европе. И это без учета устремлений Украины, которая еще в 2019 году закрепила стратегический курс на получение членства в НАТО как конституционную норму. Вопрос – на кого НАТО и США собираются наступать?

Вся убедительность заявлений об оборонительном характере устремлений альянса, направленных исключительно на сдерживание «российской агрессивной внешней политики», наряду с полным отсутствием опасности для Республики Беларусь, разбивается об опыт, полученный Беларусью в 2020 году. Деструктивное участие «коллективного Запада» в осенних протестах позволило увидеть под масками истинные лица и конечные цели «демократизаторов».

В то же время Минск по-прежнему готов к диалогу с западными партнерами, но санкционная политика и открытая милитаризация Восточной Европы не оставляет выбора – приходится следовать в русле общих тенденций.

И вот теперь пора разобраться с наличием у Беларуси сильных союзников. Следует отметить, что их немного. В рамках Союзного государства – это Россия, в рамках ОДКБ – ее участники. Конечно же, стратегический военный союзник только один – Россия.

Существует единая региональная группировка войск Беларуси и России. Есть планы по ее применению и обеспечению функционирования в мирное время. Все это есть. Нет только уверенности в том, что в случае необходимости группировка успеет развернуться.

Как было ранее отмечено, во всех сопредельных с Беларусью странах ужеприсутствуют (кроме Украины, но это, по всей видимости, вопрос времени) «оборонительные» МБТГр НАТО и подразделения армии США. Наступательная группировка практически создана. При этом никакого ажиотажа вокруг потери суверенитета Польшей и странами Балтии нет.

Почему бы Беларуси не перенять опыт западных соседей? Наличие трех-четырех батальонных тактических групп вооруженных сил Российской Федерации (как второго субъекта общего государства и объективно единственного военного союзника) на территории Беларуси представляется вполне адекватной ответной мерой на наличие у белорусских границ ударной натовской группировки.

Кроме того, по той же аналогии с западными и северо-западными белорусскими соседями, для обеспечения функционирования российских БТГр и наращивания боевых возможностей, в том числе и региональной группировки войск, целесообразно провести модернизацию аэродромной сети и разместить российскую авиационную базу – такие планы уже достаточно давно рассматриваются, не хватает только политического решения.

Учитывая риски и вызовы военной безопасности Республики Беларусь, объективно оценивая ее экономический и военный потенциал, а также основные тенденции в развитии обстановки вокруг нашего государства, следует констатировать, что момент для принятия такого политического решения наступил.

Владимир Вуячич