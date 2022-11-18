На Выборгском судостроительном заводе заложен ледокол проекта 21900М2

16 ноября 2022 года в Выборге на ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорации") состоялась церемония закладки линейного дизель-электрического ледокола проекта 21900М2. Судно c заводским номером 510 (название пока не присвоено) строится по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта, застройщиком выступает ФГУП "Росморпорт".

Закладная доска заложенного 16.11.2022 в Выборге на ПАО "Выборгский судостроительный завод" линейного дизель-электрического ледокола проекта 21900М2 c заводским номером 510 (с) ПАО "Выборгский судостроительный завод"

Со стороны bmpd укажем, что в октябре 2021 года ПАО "Выборгский судостроительный завод" после пяти конкурсных попыток и отмены результатов предыдущего конкурса получило контракт на строительство для ФГУП "Росморпорт" второго из двух запланированных модифицированных линейных дизель-электрических ледоколов проекта 21900М2 мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7, в соответствии с Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. ВСЗ (в составе ОСК) был единственным участником последнего тендера, и, в соответствии с нынешними традициями отечественного судостроения, контракт был заключен по малореальным срокам (сдача судна в декабре 2024 года) и заведомо заниженной стоимости (10,5 млрд рублей, при оценке реальной цены участниками рынка в 14-14,5 млрд рублей).

Три ледокола базового проекта 21900М мощностью 18 МВт для Севера ("Владивосток", "Мурманск" и "Новороссийск") ранее в 2012-2016 годах были также построены на ПАО "Выборгский судостроительный завод".

Контракт на первый из двух модифицированных ледоколов проекта 21900М2 в сентябре 2019 года получило ОАО "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область), также выступив единственным участником, подавшим тогда заявку на тендер. При этом фактическое строительство этого ледокола велось на германском предприятии "Пеллы" - судостроительном заводе Pella Sietas в Нойенфельде (район Гамбурга на южном берегу Эльбы), где закладка ледокола была произведена 29 октября 2020 года. "Пелла" тоже взялась на строительство ледокола по заниженной контрактной цене (всего 7,54 млрд рублей), что и стало причиной хронических проблем с его постройкой, а в июле 2021 года германское предприятие "Пеллы" подало заявление о банкротстве. Как можно судить, в 2022 году строительство ледокола в Гамбурге было окончательно остановлено и его нынешний статус неясен, особенно в свете введенных против России санкций.

Новый ледокол проекта 21900М2 был разработан на основе проекта 21900М и эскизного проекта ледокола, разработанного АО КБ "Вымпел" за счет собственных средств ФГУП "Росморпорт" с учетом современных международных конвенционных требований, в том числе по снижению вредных выбросов судовых двигателей. Ледовый класс нового судна повышен до уровня Icebreaker7. Ледокол проекта 21900М2 - двухпалубное судно неограниченного района плавания с двумя полноповоротными винторулевыми колонками и подруливающим устройством, которое оборудовано вертолетной площадкой. Суда этого проекта способны преодолевать льды толщиной до 1,5 метра. Его основное назначение: самостоятельная проводка крупнотоннажных судов, буксировки судов и других плавучих сооружений в ледовых условиях и на чистой воде, тушение пожаров на плавучих объектах и иных сооружениях, помощь судам, терпящим бедствие, перевозка полезных грузов. .

Технические характеристики:

Класс (PC) - KM (*) Icebreaker7 [2] AUT1-ICS FF2 EPP ECO BWM(Т) HELIDECK Special purpose ship.

Мощность - 18 мВт

Водоизмещение при max осадке - 14086,9 т.

Длина - 119,8 м

Ширина - 27,5 м

Высота борта на миделе до верхней палубы - 12,4 м

Осадка максимальная - 8,5 м

Дедвейт - 4852,2 т.

Церемония закладки 16.11.2022 в Выборге на ПАО "Выборгский судостроительный завод" линейного дизель-электрического ледокола проекта 21900М2 c заводским номером 510 (с) ПАО "Выборгский судостроительный завод"