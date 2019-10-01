Завод "Пелла" получил контракт на строительство ледокола проекта 21900М2

Как сообщило 25 сентября 2019 года ФГУП "Росморпорт", по итогам проведённого открытого конкурса в электронной форме ФГУП "Росморпорт" и ОАО "Пелла" заключили государственный контракт на строительство ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7. Линейный дизель-электрический ледокол проекта 21900М2 мощностью 18 МВт будет построен в соответствии с Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна. Стоимость работ по контракту составит 7,54 млрд рублей, выделяемых из федерального бюджета. Судно планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Проектное изображение линейного дизель-электрического ледокола проекта 21900М2 мощностью 18 МВт, заказанного ФГУП "Росморпорт" на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (с) ФГУП "Росморпорт"

В 2012-2016 годах по заказу ФГУП "Росморпорт" на Выборгском судостроительном заводе построены три современных линейных дизель-электрических ледокола "Владивосток", "Мурманск" и "Новороссийск" проекта 21900М мощностью 18 МВт. Ледоколы хорошо зарекомендовали себя в период эксплуатации в различных условиях, в том числе в Арктических морях, показав свою высокую эффективность и надежность. В период проведения натурных ледовых испытаний судов были достигнуты показатели, в том числе по ледопроходимости, превышающие расчетные. Это позволило актуализировать проект 21900М.

Новый ледокол проекта 21900М2 планируется построить на основе проекта 21900М и эскизного проекта ледокола, разработанного АО КБ "Вымпел" за счет собственных средств ФГУП "Росморпорт" с учетом современных международных конвенционных требований, в том числе по снижению вредных выбросов судовых двигателей. Ледовый класс нового судна будет повышен до уровня Icebreaker7.

Технические характеристики:

Класс судна - КМ Icebreaker7 [2] AUT1-ICS FF2 EPP ECO BWM

HELIDECK Special purpose ship

Длина наибольшая - 119,8 метров

Ширина наибольшая - 27,5 метров

Осадка - 8,5 метров

Скорость хода - 17 узлов

Водоизмещение - 14 300 тонн

Мощность на винтах - 18 МВт

Комментарий bmpd. Таким образом, ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область) неожиданно для всех участников судостроительного рынка получило контракт ФГУП "Росморпорт" на постройку первого из двух модифицированных линейных дизель-электрических ледоколов проекта 21900М2 для Дальнего Востока (и очевидно, получит контракт на постройку второго) - несмотря на то, что три ледокола проекта 21900М для Севера ранее были построены на ПАО "Выборгский судостроительный завод".

Это стало следствием того, что "Пелла" оказалось единственным участником, подавшим заявку на объявленный в августе 2019 года тендер "Росморпорта" на постройку ледоколов проекта 21900М2, и 4 сентября естественно была признана победителем тендера.

При этом "Пелла" на своей основной площадке в Отрадном не располагает достаточными мощностями для строительства таких крупных судов, как ледоколы проекта 21900М2. Поэтому, по всей видимости, фактическое строительство ледоколов будет осуществляться на германском предприятии "Пеллы" - судостроительном заводе Pella Sietas в Гамбурге (бывшая верфь JJ Sietas KG Schiffswerft GmbH u. Ко.. существующая с 1635 года и после банкротства приобретенная "Пеллой" в 2014 году). Гамбургская верфь имеет возможность строить суда длиной до 180 метров и шириной до 40 метров, располагая сухим доком соответствующих размеров.

Проектное изображение линейного дизель-электрического ледокола проекта 21900М2 мощностью 18 МВт, заказанного ФГУП "Росморпорт" на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (с) ФГУП "Росморпорт"