Второй ледокол проекта 21900М2 будет строить все-таки Выборгский судостроительный завод

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Яны Войцеховской "Выборгских корабелов выкатили на лед. Верфь займется строительством ледокола для Росморпорта" , строить ледокол мощностью 18 МВт [проекта 21900М2] для Росморпорта будет Выборгский судостроительный завод. Однако участники отрасли сомневаются, что в условиях загрузки стапельных мест в России и роста стоимости оборудования судно может быть построено в срок к 2024 году за 10,5 млрд рублей. Эксперты полагают, что судно может быть сдано только в 2025-2026 годах, а для сокращения затрат, с учетом фактической стоимости строительства ледокола, которая превышает 14 млрд рублей, может быть применен принцип распределенной верфи - например, с участием калининградского "Янтаря" и астраханского "Лотоса".

Дизель-электрический ледокол "Владивосток" проекта 21900М, построенный ПАО "Выборгский судостроительный завод" (с) ПАО "Выборгский судостроительный завод"

ФГУП "Росморпорт" в очередной раз подвел итоги аукциона на строительство ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker 7 для морских портов Северо-Западного бассейна. Подрядчик был найден еще в августе - им стал "Нефтефлот", однако до подписания контракта дело так и не дошло и конкурс объявили заново. В самой компании не исключают, что заказ был потерян из-за планов отдать его на субподряд в Турцию, Китай или Корею. Теперь единственным участником завершившегося в понедельник конкурса признан входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Выборгский судостроительный завод (ВСЗ).

Собеседники "Ъ" в отрасли считают, что участие верфи в конкурсе было вынужденным. Источники "Ъ" не раз высказывали мнение о том, что стоимость судна - ледокол оценен в 10,5 млрд рублей - занижена, а реальные затраты на строительство составят около 14,5 млрд рублей. Это уже шестая попытка "Росморпорта" найти верфь для строительства ледокола: первая была предпринята еще в мае 2020 года, тогда на тендер стоимостью 7,3 млрд рублей никто не вышел. Постепенно заказчик поднимал стоимость, пока она не достигла нынешних 10,5 млрд рублей. Согласно условиям конкурса, судно должно быть сдано в декабре 2024 года.

Источники "Ъ" считают, что разницу в цене должна будет компенсировать ОСК. В корпорации не ответили на запрос "Ъ" о том, каким образом могут быть выделены средства и какова загрузка стапельных мощностей ВСЗ на данный момент. При этом, подчеркивает собеседник "Ъ", верфь не может подвергаться рискам, связанными со штрафами и неустойками, со стороны гражданских заказов, так как в ее портфеле военные суда.

Это не единственные трудности будущего флота "Росморпорта". Первый ледокол 18 МВт для Дальневосточного бассейна строит "Пелла" на своей верфи в Германии, но гамбургская площадка Pella Sietas уже подала на банкротство из-за потерь, связанных с локдауном, к тому же иск о банкротстве поступил и к российской структуре. Таким образом, достройкой судна также может заняться ВСЗ, но тогда сроки сдачи ледоколов сместятся с 2024 на 2027 год, отмечали источники "Ъ".

Сдержать затраты на строительство ледокола и соблюсти сроки сдачи возможно при условии распределения заказа на несколько верфей по аналогии со строящейся ледостойкой арктической платформой "Газпрома" для месторождения "Каменномысское-море", считает Надежда Малышева из PortNews. В таком случае участие в проекте могли бы принять калининградская верфь "Янтарь" и астраханский "Лотос", а сдача ледокола - состояться в 2024-2025 году.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров полагает, что фактически ледокол будет сдан не ранее 2026 года, так как мощности ВСЗ сильно загружены. Кроме серии из шести рыболовных траулеров, сейчас строятся два научно-исследовательских судна - проекта 22011 "Вице-адмирал Буриличев" и проекта 23520 "Академик Лавёров", которые заложены в 2021 году (сроки сдачи - 2025-2026 годы), а также патрульный корабль ледового класса проекта 23550, заложенный в 2020 году (срок сдачи в конце 2024 года).

Со стороны bmpd напомним, что речь идет о строительстве для ФГУП "Росморпорт" второго из двух запланированных модифицированных линейных дизель-электрических ледоколов проекта 21900М2 мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7, в соответствии с Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Три ледокола проекта 21900М для Севера ранее в 2012-2016 годах были также построены на ПАО "Выборгский судостроительный завод".

Контракт на первый из двух модифицированных ледоколов проекта 21900М2 в сентябре 2019 года получило ОАО "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область), также выступив единственным участником, подавшим тогда заявку на тендер. При этом фактическое строительство этого ледокола ведется на германском предприятии "Пеллы" - судостроительном заводе Pella Sietas в Нойенфельде (район Гамбурга на южном берегу Эльбы), где закладка ледокола была произведена 29 октября 2020 года. Судя по всему, "Пелла" тоже взялась на строительство ледокола по заниженной контрактной цене, что и стало причиной нынешних проблем с его постройкой.