Продолжение перипетий вокруг строительства ледоколов проекта 21900М2

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Маргариты Афанасьевой и Яны Войцеховской "Нет стапелю в чужом отечестве. "Росморпорту" придется строить ледоколы 18 МВт в России", ФГУП "Росморпорт" может быть вынуждено искать альтернативных исполнителей для строительства двух ледоколов 18 МВт [проекта 21900М2] общей стоимостью 18 млрд руб. Первое судно строит верфь "Пелла". Но ее площадка в Германии уже подала на банкротство из-за потерь, связанных с локдауном, иск о банкротстве поступил и к российской структуре. Контракт на второй ледокол выиграл самарский "Нефтефлот", вероятно, с намерением найти субподрядчика за рубежом. Но, по данным "Ъ", против выступает Минпромторг. При этом отечественные верфи загружены, и если готовы строить, то дороже и дольше.

Закладная доска линейного дизель-электрического ледокола проекта 21900М2 мощностью 18 МВт, заложенного 29.10.2020 для ФГУП "Росморпорт" на германском судостроительном заводе Pella Sietas (контролируемом российским ОАО "Пелла") в Гамбурге (с) ООО "Проектно-конструкторское бюро "Петробалт"

ФГУП "Росморпорт" через месяц может расторгнуть контракт на 7,5 млрд руб., заключенный с "Ленинградским судостроительным заводом "Пелла"" в 2019 году на строительство головного ледокола 18 МВт, рассказали "Ъ" источники в судостроительной отрасли. Причина - финансовые проблемы гамбургской площадки "Пеллы", Pella Sietas, на которой строится ледокол. Pella Sietas 29 июля подала на банкротство, после чего суд ввел внешнее управление. "Единственной возможностью для хотя бы частичного возобновления деятельности верфи является реактивация имеющихся заказов",- заявил "Ъ" банкротный управляющий Pella Sietas Ахим Арендт. По его мнению, это возможно, если заказчики предоставят дополнительное финансирование, что, однако, не кажется вероятным. Сейчас банкротный управляющий ищет покупателей для неплатежеспособной верфи.

Ледокол на верфи в Гамбурге был заложен в ноябре 2020 года, когда в Германии начался жесткий и продлившийся до весны локдаун. При этом, как отмечает Zeit, в это время из-за перебоев поставок верфь не могла работать над заказами, что привело к приостановке заказчиками некоторых платежей. Вследствие этого Pella Sietas не могла платить ни поставщикам, ни сотрудникам. Последние были вынуждены с ноября 2020 года перейти на неполную занятость.

Финансовое положение головной российской компании тоже сложное. 24 августа Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял иск о банкротстве "Пеллы" от машиностроительного завода "Арсенал", который требует с верфи 223,4 млн руб. Судостроительный завод "Море" пытается обанкротить дочернюю структуру верфи - ООО "Интро-Пелла". Кроме того, "Пелла" не выплатила в этом году дивиденды по привилегированным акциям, сославшись на то, что у компании есть признаки банкротства или риск их возникновения после выплаты дивидендов.

В "Росморпорте" и "Пелле" от комментариев отказались. Источник "Ъ" в "Пелле" не подтвердил и не опровергнул ситуацию о возможном расторжении контракта с "Росморпортом". По его словам, обе стороны ищут решение, при этом затраты, понесенные верфью в связи с локдауном в Германии, должны быть компенсированы. Речь идет о до сих пор безуспешных попытках верфи получить кредит от немецкого Фонда стабилизации экономики (предоставляет займы компаниям, пострадавшим от пандемии).

Если "Росморпорт" расторгнет контракт с "Пеллой", ему придется наравне с другими кредиторами вставать в реестр для удовлетворения своих требований к должнику, объясняет партнер АБ "Линия права" Алексей Костоваров. "Такой шаг имеет смысл, если заказ находится на ранней стадии выполнения",- отмечает он. При этом он полагает, что говорить о несостоятельности головной компании рано, так как иски о банкротстве часто являются скорее элементом давления для оперативного погашения долгов.

Конкурс на второй ледокол для "Росморпорта" мощностью 18 МВт выиграло самарское предприятие "Нефтефлот", при этом фактическое исполнение заказа могло уйти в Китай. По данным "Ъ", Минпромторг выступает против такого сценария. "Передача в Китай проектной документации на ледокол названа неприемлемой, так как Россия соперничает с партнером в арктических разработках",- говорит один из собеседников "Ъ".

Однако на данный момент неясно, где в РФ оба ледокола могли бы быть построены. По словам источника "Ъ", Выборгский завод может взять на достройку оба судна, но сроки сдачи сдвинутся с 2024-го на 2027 год или даже позже. Кроме того, сумма контракта должна быть увеличена: для второго ледокола с 10,5 млрд до 14 млрд руб. Также, по данным "Ъ", теоретически рассматривается сценарий строительства судов на мощностях Объединенной судостроительной корпорации в рамках концепции распределенной верфи.