Германская верфь "Пеллы" получила контракт на постройку ледокола проекта 21900М2

Гамбургская судостроительная верфь Pella Sietas GmbH, принадлежащая ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", 29 ноября 2019 года сообщила, что получила контракт на постройку одного ледокола класса Icebreaker7 и что этот заказ является "крупнейшим в истории компании".

Как легко понять (что подтверждается сообщениями местных немецких СМИ и прилагаемой к пресс-релизу верфи фотографией) речь идет о постройке линейного дизель-электрического ледокола проекта 21900М2 мощностью 18 МВт для ФГУП "Росморпорт" для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна России, в соответствии с контрактом, заключенным ФГУП "Росморпорт" в сентябре 2019 года с ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла".

Судостроительная верфь Pella Sietas GmbH в Нойенфельде (Гамбурге, ФРГ), принадлежащая ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Снимок 2016 года (с) www.luftbild.fotograf.de

Стоимость работ по контракту составит 7,54 млрд рублей, выделяемых из федерального бюджета России. Ледокол планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Напомним, что таким образом ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область) неожиданно для всех участников судостроительного рынка получило контракт ФГУП "Росморпорт" на постройку первого из двух модифицированных линейных дизель-электрических ледоколов проекта 21900М2 для Дальнего Востока (и очевидно, получит контракт на постройку второго) - несмотря на то, что три ледокола ("Владивосток", "Мурманск" и "Новороссийск") проекта 21900М для Севера ранее были построены на ПАО "Выборгский судостроительный завод" (со сдачей в 2015-2016 годах).

"Пелла" оказалось единственным участником, подавшим заявку на объявленный в августе 2019 года тендер "Росморпорта" на постройку ледоколов проекта 21900М2, и 4 сентября естественно была признана победителем тендера.

Как тогда и предсказывал наш блог, поскольку сама "Пелла" на своей основной площадке в Отрадном не располагает достаточными мощностями для строительства таких крупных судов, как ледоколы проекта 21900М2, то фактическое строительство ледоколов будет осуществляться на германском предприятии "Пеллы" - судостроительном заводе Pella Sietas в Гамбурге. Гамбургская верфь имеет возможность строить суда длиной до 180 метров и шириной до 40 метров, располагая сухим доком соответствующих размеров.

Pella Sietas GmbH - это бывшая частная верфь JJ Sietas KG Schiffswerft GmbH u. Ко. в Нойенфельде (район Гамбурга на южном берегу Эльбы), являющаяся одним из старейших судостроительных предприятий Германии и существующая с 1635 года. После банкротства она была приобретена "Пеллой" в 2014 году.

Новый ледокол проекта 21900М2 планируется построить на основе проекта 21900М и эскизного проекта ледокола, разработанного АО КБ "Вымпел" за счет собственных средств ФГУП "Росморпорт" с учетом современных международных конвенционных требований, в том числе по снижению вредных выбросов судовых двигателей. Ледовый класс нового судна будет повышен до уровня Icebreaker7.

Технические характеристики:

Класс судна - КМ Icebreaker7 [2] AUT1-ICS FF2 EPP ECO BWM

HELIDECK Special purpose ship

Длина наибольшая - 119,8 метров

Ширина наибольшая - 27,5 метров

Осадка - 8,5 метров

Скорость хода - 17 узлов

Водоизмещение - 14 300 тонн

Мощность на винтах - 18 МВт

По данным германских СМИ, контракт на постройку ледокола проекта 21900М2 для Pella Sietas стоит около 100 млн евро, и данный ледокол станет самым крупным, когда-либо построенным на территории Германии. Директор гамбургской верфи Наталья Дин (Natallia Dean) сообщила, что постройка ледокола будет начата "уже в ближайшие дни", работы должны быть завершены к концу 2023 года, и что к концу следующего года количество занятых на Pella Sietas будет увеличено с нынешних 350 до 400 человек. Также для постройки ледокола потребуется произвести определенную модернизацию судостроительных мощностей верфи, в том числе строительного сухого дока.

Директор верфи Pella Sietas GmbH Наталья Дин на церемонии начала строительства на предприятии парома для Боденского озера (с) Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services