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Необоснованный ввод экономических санкций против «неугодных» государств сыграл с США и их партнерами «злую шутку». Вместо укрепления своего влияния Запад прямо сейчас получает противоположный результат.

Санкционные ограничения лишь подталкивают попавшие под их влияние страны найти способ избавления от западной зависимости. Чем, собственно, сегодня и занимается Россия совместно со своими партнерами.

Так, госкорпорация «Ростех» на своей странице в соцсети пишет, что Россия и Венесуэла приступили к разработке линейки цифровых систем, благодаря которым страны смогут наладить взаимные расчеты в торговле в обход западных ограничений.

Помимо платежных инструментов речь идет о платформах по поиску бизнес-партнеров, привлечению инвестиций, а также цифровых платформах в сфере туризма, гражданской авиации, нефтяного сектора и пр.

Согласно сообщению, к разработке вышеупомянутых инструментов уже приступили российско-венесуэльский банк «Еврофинанс Моснарбанк» и НИИ «Инновационные финансовые инструменты и технологии».

Напомним, что ранее сообщалось о совместной разработке Москвой и Тегераном платежной системы, в основу которой войдет российская «Мир». Кроме того, наша страна уже достигла соглашения о расчете посредством национальных валют вместо доллара в торговле с целым рядом партнеров.

Вышеупомянутая тенденция ставит под угрозу существование американского доллара в качестве резервной валюты и основного средства расчета в международных торговых операциях. При этом катализатором данного процесса стала именно необдуманная санкционная политика США и их партнеров.