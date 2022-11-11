Войти
ЦАМТО

Владимир Путин поручил создать механизм обмена данными между производителями вооружений и военными

887
2
-1
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин

ЦАМТО, 10 ноября. Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, правительство и Министерство обороны к 14 ноября должны "сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств".

"Правительству РФ совместно с Минобороны России: в целях повышения качества продукции, поставляемой для обеспечения в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств", – говорится в сообщении.

Кроме того, Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России поручено "привести нормативы обеспеченности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств".

Срок исполнения поручения – 14 ноября 2022 года, ответственными назначены глава Кабинета министров Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
09.03.2022
«США дали понять, что не готовы наращивать эскалацию по ядерному вопросу»
22.12.2021
"Ответ будет жестким". Что Путин обсудил с генералами
19.10.2021
Роль и место новых высокоманевренных соединений в Вооруженных силах Беларуси
13.02.2019
Шойгу поставил задачи генералам
06.10.2017
Численность движения "Юнармия" превысила 165 тыс. человек
15.03.2017
Люди работают, доклада не поступало
02.12.2016
Президент Киргизии объяснил необходимость вывода российской военной базы
2 комментария
№1
Удалено / Спам
№2
11.11.2022 17:11
С.К.Шойгу то оказался стратег е моё, позвали верховного на Бали и принародно устроили бриты суперогневой мешок в Херсоне на тысячи человек, и главное не сбежать никому под сотнями управляемых 155мм снарядов. Путтун Могэ и Сергек Кужугет настоящие батыры Эпоса Тувы.
Молодцы!!!!!
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 07:05
  • 37607
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.11 05:07
  • 103
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 12.11 01:16
  • 67
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 11.11 23:29
  • 3
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра
  • 11.11 21:20
  • 1
Правительство России ввело санкции против 74 иностранных оборонных компаний
  • 11.11 17:11
  • 2
Владимир Путин поручил создать механизм обмена данными между производителями вооружений и военными
  • 11.11 13:37
  • 1
Япония планирует модернизировать ЗРК "Тип-03"
  • 11.11 12:04
  • 0
Любовный треугольник Польши, США и Украины закончится для последней потерей западных земель
  • 11.11 01:48
  • 1
Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии
  • 11.11 01:46
  • 1
О проблемах мобилизованных заговорили на президентском уровне
  • 10.11 17:57
  • 2323
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.11 15:17
  • 3
Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут
  • 10.11 11:18
  • 7
Путин подписал закон о запрете раскрывать методы работы спецслужб
  • 09.11 20:31
  • 1
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
  • 09.11 20:31
  • 3
Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»