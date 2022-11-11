Владимир Путин поручил создать механизм обмена данными между производителями вооружений и военными

ЦАМТО, 10 ноября. Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, правительство и Министерство обороны к 14 ноября должны "сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств".

"Правительству РФ совместно с Минобороны России: в целях повышения качества продукции, поставляемой для обеспечения в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств", – говорится в сообщении.

Кроме того, Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России поручено "привести нормативы обеспеченности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств".

Срок исполнения поручения – 14 ноября 2022 года, ответственными назначены глава Кабинета министров Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.