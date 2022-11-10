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Военное обозрение

Radio Free Asia: КНДР приступила к пошиву зимнего обмундирования для российских войск, участвующих в спецоперации на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Запад продолжает обвинять Северную Корею в военных поставках в Россию для обеспечения российской армии, воюющей на территории Украины. На этот раз КНДР обвинили в пошиве зимней формы одежды для российских военнослужащих. Об этом сообщает радиостанция Free Asia ("Свободная Азия"), финансируемая правительством США и транслирующая "новости свободного демократического мира" на шесть стран Азии, включая Китай и Северную Корею.

По информации RFA (Radio Free Asia), ссылающейся на собственные анонимные источники, три северокорейских швейных фабрики, размещенные в Пхеньяне и других районах страны, привлечены к пошиву зимнего обмундирования и белья для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Утверждается, что производство будет только расширяться, а в скором времени КНДР начнет и изготовление обуви для российских военных. Сырье якобы поставляет Россия морским путем, а готовая продукция будет доставляться "поездами дружбы" через станцию Хасан, открытую для движения 2 ноября.

Экспортная швейная фабрика в районе Моранбон в Пхеньяне (...) производит российскую военную форму уже около месяца

- приводит RFA слова источника добавляя, что наложенные на КНДР санкции ООН запрещают экспорт текстильной продукции в другие страны.

Естественно, никаких доказательств сказанному Free Asia привести не смогла, как и назвать источники информации.

Напомним, что ранее США обвинили КНДР в поставках артиллерийских снарядов в Россию, так как они якобы у российской армии "заканчиваются". Привести какие-либо доказательства в Вашингтоне не сумели, теперь заявляется только о подозрениях. В Пхеньяне, в свою очередь, подчеркнули, что никаких поставок вооружений и боеприпасов в Россию КНДР не осуществляет и не собирается этого делать и в будущем.

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