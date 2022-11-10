Венгрия заблокировала план помощи Украине со стороны Евросоюза на 18 млрд евро

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План Евросоюза по новому пакету помощи Украине был заблокирован венгерским правительством. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия собиралась реализовать план помощи Украине на общую сумму в 18 млрд евро. Но данное решение требует поддержки со стороны 27 европейских правительств. Как заявил министр финансов Венгрии Михай Варга, Будапешт не поддержал данное решение, поэтому теперь реализовать план будет нельзя.

У Еврокомиссии остается другая возможность – предоставлять Киеву льготное кредитование из средств бюджета Евросоюза. Но пока неизвестно, какое решение примет в итоге Брюссель по данному вопросу, понимая, что ждать выплаты кредитов от Украины не приходится.

Венгрия с самого начала специальной военной операции России на Украине демонстрирует особый подход к проблеме. Так, Будапешт выступил против жестких антироссийских санкций, обратив внимание на их вредные последствия для самих европейских государств. Кроме того, Венгрия не настроена оказывать киевскому режиму военную поддержку. Теперь она выступила и против европейского финансирования Киева, считая, что в условиях энергетического кризиса такая внушительная помощь украинским властям может негативно отразиться на экономическом благосостоянии самой Европы.

Такое поведение Будапешта связано с тем, что руководство страны остается одним из немногих европейских правительств, наряду с Сербией, которые еще пытаются следовать собственным национальным интересам, а не удовлетворять геополитические амбиции США.