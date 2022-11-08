Немецкий офицер: после начала операции России на Украине перед бундесвером встали новые задачи

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Начало Россией военной операции на Украине ставит перед вооруженными силами Германии новые задачи, коих не было прежде. Об этом пишет издание Die Zeit, ссылаясь на интервью 53-летнего Свена Якоба – заместителя командира 74-й тактической эскадрильи Военно-воздушных сил, назначенного начальником группы воздушной разведки в странах Балтии.

По словам офицера, он начал свою службу в бундесвере в июне 1989 года, еще до падения Берлинской стены и во время холодной войны. Собеседник издания подчеркивает, что всегда верил в «угрозу с востока», а события в Крыму в 2014 году лишь подтвердили его уверенность в этом.

При этом немецкий офицер почему-то ни слова не говорит об «угрозе с запада», видимо, по причине того, что эта угроза - объективная реальность, так как на территории Германии находятся около 45 тысяч военнослужащих оккупационной армии США. Именно потому Свен Якоб говорит то, что в интересах этих оккупационных сил.

После 2014 года немецкое командование изменило тактику и стратегию армии. Так, стало куда больше внимания уделяться совершенствованию военной техники, находящейся на вооружении бундесвера. Начало российской спецоперации на Украине способствовало прибытию в Восточную Европу большего количества военнослужащих и вооружения НАТО.

Риск применения ядерного оружия немецкий военнослужащий назвал сюрреалистичным. Он отметил, что бундесвер проходит обучение на случай применения вероятным противником ядерного оружия.

К числу принципиально новых задач бундесвера после февраля 2022 года немецкие военные относят развитие более тесных связей со Швецией и Финляндией, которые должны в ближайшее время официально вступить в Североатлантический альянс. Соответственно, немецким военным предстоит развивать взаимодействие со шведскими и финскими коллегами, что уже достигается на совместных учениях с участием войск стран НАТО и пока еще не вступивших в альянс скандинавских государств.

Интересно, что немецкая пресса не стала поднимать вопрос больших проблем бундесвера, которые обнажила специальная военная операция на Украине. Во-первых, это явная нехватка военной техники и вооружения, о чем свидетельствует и ограниченность поставок оружия Украине.

Во-вторых, это кадровый дефицит бундесвера: молодые немцы не хотят идти на военную службу, а делать ставку на мигрантов из стран Африки и Азии было бы непредусмотрительно. Они, если что, тоже приехали в Германию не воевать, а торговать, работать или жить на пособия. Воевать они могли бы и в родном Афганистане, Ираке или Ливии, но не стали этого делать.