Саули Ниинистё и Эркки Туомиоя обсудили возможность размещения ядерного оружия НАТО на территории Финляндии

Президент Финляндии Ниинистё: появление ядерного оружия в стране маловероятно

На заседании Северного совета состоялась дискуссия о размещении ядерного оружия в Финляндии, сообщает Uusi Suomi. Судя по заявлению президента Саули Ниинистё, после вступления в НАТО его появление на территории страны маловероятно. Но не все финские политики с этим согласны.

Теппо Оваскайнен (Teppo Ovaskainen)

"Финляндия и Швеция подали типовые заявки на вступление в НАТО — то есть, без дополнительных условий или требований".

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) напомнил об этой государственной линии, когда депутаты парламента попросили его прокомментировать недавнюю дискуссию на заседании Северного совета о размещении ядерного оружия в Финляндии.

Ниинистё начал свой комментарий со слов о том, что "использование ядерного оружия может стать концом для нас всех". Затем он стал рассуждать о том, может ли членство в НАТО обозначать размещение ядерного оружия в Финляндии. Последнее время об этом говорят во всем мире — в том числе российские пропагандисты.

Судя по заявлению президента Ниинистё, такое развитие событий маловероятно.

"Я думаю, что в данный момент для Финляндии несвоевременно высказывать подобные просьбы или получать подобные предложения. Мы дождемся вступления в альянс и затем посмотрим, что будет дальше", — сказал Ниинистё в парламенте Финляндии.

В соответствии с официальной линией НАТО, для вступления в альянс не устанавливались предварительные условия. Например, возможность размещения базы НАТО в Финляндии заранее не исключалась.

Президент Северного совета, член парламента Финляндии Эркки Туомиоя (Erkki Tuomioja, Социал-демократическая партия Финляндии) также высказался о вопросе размещения ядерного оружия в своей вступительной речи в парламенте. "Предстоящее членство всех стран Северной Европы в НАТО вряд ли окажет серьезное влияние на сотрудничество северных стран. Я предполагаю, что страны Северной Европы как регион, свободный от ядерного оружия, продолжат свою деятельность по разоружению и против распространения оружия массового уничтожения", — заявил Туомиоя.

По его словам, спецоперация России на Украине негативно сказалась на деятельности Северного совета в период председательства Финляндии. Туомиоя считает, что, в связи с тем, что ситуация в мире изменилась к худшему, страны Северной Европы должны больше работать, чтобы укрепить сотрудничество и восстановить основанное на доверии обеспечение взаимной безопасности.

"Действия России на Украине не означают, что наше видение международного порядка было неправильным. Напротив, теперь мы должны решительнее действовать для создания такого мирового порядка, который не приемлет войн, нарушения прав человека и неустойчивого развития, наносящего вред экологии", — сказал Туомиоя.

Взгляды на размещение ядерного оружия на территории Финляндии внутри правительственных партий сейчас расходятся. Премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin, Социал-демократическая партия Финляндии) недавно заявила, что Финляндия не должна ставить никаких предварительных условий при вступлении в НАТО. С другой стороны, размещение ядерного оружия — "это не то, что мы сейчас хотели бы обсуждать", — недавно процитировало премьер-министра издание Kansan Uutiset.

Депутат парламента от "Левого союза" Пиа Лохикоски (Pia Lohikoski), в свою очередь, напомнила о законе, запрещающем ввоз ядерного оружия в Финляндию.

"Я не приемлю ядерное оружие или базы НАТО в Финляндии. Что касается ядерного оружия, то уже есть закон, запрещающий ввоз ядерного оружия в Финляндию. Это подтвердили в парламенте весной. На мой взгляд, Финляндия должна сделать четкое заявление о том, что этот закон останется в силе и в будущем", — написала Лохикоски в Facebook*.

"Левый союз" ссылается на закон о ядерной энергии, согласно которому "ввоз ядерных взрывчатых веществ, а также их производство, хранение и детонация в Финляндии запрещены".

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