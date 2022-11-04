Глава МИД Украины Кулеба анонсировал поставку Киеву батареи ЗРК Spada/Skyguard Aspide с хранения испанской армии

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Киев в ближайшее время получит батарею зенитных комплексов Spada/Skyguard Aspide, поставку ЗРК осуществит Испания. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес посетил Киев, где провел переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Обсуждение также коснулось темы поставок вооружений на Украину, особенно комплексов ПВО. Испанец заверил, что в скором времени Киев получит батарею ЗРК Spada/Skyguard Aspide в дополнение к зенитным комплексам HAWK. Кроме того, Испания поставит Украине зенитные ракеты к ЗРК Aspide.

Я очень рад, что новый пакет уже на пути на Украину. В ближайшее время наша страна получит батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней, 4 системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, гранаты и снаряды к ним, а также другое военное снаряжение. Это именно то, о чем мы просили Испанию

- заявил Кулеба добавив, что решение Мадрида по ЗРК HAWK стало сигналом для других стран рассмотреть возможность поставки аналогичных систем Киеву.

Стоит отметить, что о возможности передачи одной батареи ЗРК Spada/Skyguard Aspide Украине Испания заявила еще в июне этого года. Кроме самих комплексов испанцы обещали также боеприпасы из наличия испанской армии.

Ракетный комплекс Spada/Skyguard Aspide на вооружении испанской армии стоял с 1985 года и по 2020, после чего был снят с вооружения по причине своего устаревания. Кроме того, закончились гарантийные сроки хранения боеприпасов. В связи с этим ЗРК Aspide сняли с вооружения и передали на хранение. Вместо них Испания закупила норвежские ЗРК NASAMS.