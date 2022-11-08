Министр обороны Украины Резников сообщил о получении Киевом ЗРК NASAMS и Skyguard Aspide

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Киев получил новые средства противовоздушной обороны, на Украину прибыли давно обещанные зенитные комплексы NASAMS и Spada/Skyguard Aspide. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Согласно информации, распространяемой украинской прессой, речь идет о двух первых батареях ЗРК NASAMS, которые уже давно ждал Киев, связывая с ними какие-то надежды. Даже заявлялось что-то вроде того, что данные комплексы скоро закроют небо над всей Украиной. Кроме NASAMS, Киев получил батарею испанских ЗРК Spada/Skyguard Aspide, о поставке которой пять дней назад заявлял глава МИД Украины Кулеба.

Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать вражеские цели, которые нас атакуют. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США

- заявил Резников.

В конце октября гендиректор Raytheon Technologies Грег Хайес заявил, что комплексы NASAMS якобы уже развернуты на территории УКраины, но как оказалось, они находились в США и только готовились к отправке. NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс норвежского производства.

Батарею ЗРК Spada/Skyguard Aspide Киеву обещала Испания, данный комплекс стоял на вооружении испанской армии с 1985 года по 2020, после чего был снят с вооружения по причине своего устаревания и закончившихся сроков гарантийного хранения боеприпасов. Вместо них Испания закупила норвежские ЗРК NASAMS.