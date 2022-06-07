Испания передаёт Украине ЗРК Skyguard Aspide и предлагает поставку танков Leopard 2A4

Как сообщила испанская газета "El Pais" в материале Miguel González "España, dispuesta a entregar a Ucrania misiles antiaéreos y carros de combate Leopard" ("Испания готова поставить Украине зенитные ракетные комплексы и танки Leopard"), согласно источникам в испанском правительстве, Испания готова сделать качественный скачок в военной поддержке Украины против российского вторжения. Если до сих пор Испания поставляла Украине боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение (ручные противотанковые гранатометы С90 и пулеметы), то теперь Испания готовит поставку тяжелого вооружения, включая зенитные ракетные комплексы и танки Leopard 2, а также осуществление необходимого обучения украинских военнослужащих использованию этой техники.

Запуск зенитной управляемой ракеты MBDA Aspide Mk 1 зенитного ракетного комплекса Spada / Skyguard Aspide (Toledo), состоявшего на вооружении испанской армии, март 2017 года (с) министерство обороны Испании

Министерство обороны Испании уже завершает поставку в Киев батареи зенитного ракетного комплекса малой дальности Aspide, которые испанская армия заменила другой, более совершенной системой [NASAMS II]. Отгрузка этого вооружения произведенного европейской ракетной компанией MBDA, ожидается по завершении переговоров через представительство в Штутгарте (Германия), которая отвечает за координацию военной помощи Украине, чтобы избежать нехватки вооружения у поставщиков и дублирования поставок.

Правительство Испании также готово поставить Украине танки Leopard 2A4, которые уже десять лет находятся на хранении на базе материально-технического обеспечения испанской армии в Сарагосе. Эти танки являются частью партии из 108 бывших в употреблении машин, которые Германия продала Испании в 1995 году в качестве прелюдии к контракту на производство Leopard 2Е в Испании. Министерство обороны Испании планировало переоборудовать их в инженерные машины и мостоукладчики, но, ввиду отсутствия для этого бюджета, танки были подвергнуты процессу консервации (удаление батарей, масла и любых других элементов, которые могут их повредить) и поставлены на хранение в ожидании наличия средств в будущем. По оценкам источников в оборонных кругах, около 40 танков могут быть отремонтированы и переданы украинской армии, но источники предупреждают, что для этого потребуется подвергнуть их ремонту силами промышленности, которая вряд ли сама будет проводить эти работы в то время, когда на нее проливается дождь общего роста военных расходов в Европе.

Кроме того, Испания предложила Украине провести обучение военнослужащих эксплуатации этих танков. Обучение, согласно источникам, первоначально будет проходить в Латвии, где испанская армия разместила контингент из 500 солдат с шестью танками Leopard 2E в рамках операции НАТО по расширенному передовому присутствию (EFP). На втором этапе обучение украинских танкистов будет проходить уже на территории Испании, добавляют те же источники. Эта программа позволила бы ускорить подготовку армии Киева к оснащению ее мощными танками, с которыми можно было бы противостоять современным российским танкам Т-90, поскольку сейчас есть только центр в Германии, где осуществляется подготовка на такие танки.

Предложение о зенитных ракетах и ​​обучении танкистов было поднято в ходе визита председателя правительства Испании Педро Санчеса в Киев 21 апреля и его встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским, но его реализация была отложено из-за сложности выполнения, согласно источникам. В тот же день из Эль-Ферроля вышел испанский военный транспорт Isabel с 200 тоннами боеприпасов и РПГ. Он также доставил 30 грузовиков и десять легких автомобилей [URO VAMTAC], которые преодолели 800 километров по польским дорогам, чтобы доставить имущество на приемную базу министерства обороны Украины. Эта партия, по словам Санчеса, "более чем в два раза" превышала объем имущества, отправленного до этого 11 рейсами военно-транспортных самолетов. В связи с визитом на этой неделе в Мадрид советника Зеленского Игоря Зовквы были возобновлены переговоры по ускорению доставки и расширению списка возможных поставок.

На пресс-конференции 3 июня по случаю 100 дней с начала российского вторжения посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев поблагодарил Испанию за военную помощь, но счел ее недостаточной, предупредив, что боеприпасов хватает только "на два часа боя". "Мы благодарны, но не можем сказать, что довольны", - подчеркнул он.

Дипломатический представитель Киева запросил тяжелое вооружение (противокорабельные и зенитные ракеты, 155-мм гаубицы или 120-мм минометы), но прежде всего потребовал поставки танков Leopard 2, еще до обучения украинских военнослужащих на них. "Со стороны испанского правительства и министерства обороны имеется добрая воля относительно отправки инструкторов для обучения эксплуатации этих боевых танков, но главное - это танки", - подчеркнул он. Посол настаивал на том, что его страна не просит "ничего, что Испания не может внести", и жаловался, что, согласно его отчетам, Испания представляет "один из самых низких уровней военной помощи [Украине] по отношению к своему оборонному бюджету".

Дипломат сформулировал свой запрос в новой фазе затяжной войны и истощения, в которую вступил конфликт, с оккупацией 20% его территории российскими войсками и разрушением 30% его инфраструктуры. И заверил, что испанское правительство продемонстрировало "бесспорную поддержку" делу Киева и не усмотрел в правительстве "пророссийских симпатий", несмотря на критику со стороны министров-членов левой коалиции Unidаs Podemos по поводу поставок военной техники на Украину.

По поводу чего дипломат не возражал, так это приема в Испании 140 тысяч украинцев (женщин, детей и стариков), прибывших спасаясь от войны, из которых 116 тысяч уже получили статус международных беженцев. "Процесс был хорошо организован", - признал он.

Со стороны bmpd укажем, что таким образом, речь идет о поставке Испанией Украине батареи ЗРК Spada / Skyguard Aspide итальяно-швейарского производства (ранее изготавливался при головной роли итальянской компании Selenia, затем вошедшей в состав Alenia Aeronautica, ракетное подразделение которой затем вошло в состав итальянского отделения европейского объединения MBDA). В испанской армии этот ЗРК обозначался Toledo. По контракту 1985 года испанская армия получила в 1987-1989 годах шесть батарей ЗРК Spada / Skyguard Aspide (Toledo), в состав каждой входили две огневые секции, каждпя из которых включала одну радиолокационную станцию управления огнем Oerlikon Contraves Skyguard, две буксируемые четырехзарядные пусковые установки зенитных управляемых ракет Selenia Aspide Mk 1 и две 35-мм спаренные буксируемые зенитные пушки Oerlikon GDF-001 (затем модернизированы до уровня GDF-007). Всего Испанией было получено 13 огневых секций (комплексов), включая учебную - суммарно 26 пусковых установок и 200 ракет Aspide Mk 1.

Ракета Aspide Mk 1 была разработана на основе известной американской ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-7 Sparrow (производившейся Selenia по лицензии) и имеет полуактивную моноимпульсную радиолокационную головку самонаведения и более мощный двигатель, чем оргинальная Sparrow. При массе 228 кг и длине 3,63 м ракета Aspide Mk 1 в варианте ЗУР имеет официальную дальность стрельбы до 20-25 км и досягаемость по высоте до 8 км. Однако, по, испанским источникам, фактическая реальная эффективная дальность в составе ЗРК Toledo составляла до 12 км, а досягаемость по высоте - до 5,5 км. РЛС подсветки в варианте наземного ЗРК размещается на пусковой установке. Серийное производство ракет Aspide Mk 1 в вариантах "воздух-воздух" и ЗУР велось с 1977 года.

В составе испанской армии ЗРК Spada / Skyguard Aspide (Toledo) состояли на вооружении 73-го зенитного артиллерийского полка с дислокацией в Картахене, но были сняты с вооружения в 2020 году и заменены ЗРК NASAMS II (четыре батареи). К настоящему времени ЗРК Spada / Skyguard Aspide следует считать устаревшим, кроме того, видимо, сроки хранения ракет уже истекли (с чем, видимо, и связано его снятие с вооружения в испанской армии)..

Cледует отметить, что ВВС Испании имеют и продолжают использовать два модернизированных ЗРК Spada 2000, полученные в 1997-1999 годах для обороны авиабаз и использующие модифицированные ЗУР Aspide 2000 (всего были поставлены четыре пусковые установки и 51 ракета).

Что касается планов передачи Испанией Украине танков Leopard 2A4, то если это произойдет, то это станет первой поставкой Украине танков западного производства. Испанская армия получила 108 танков Leopard 2A4 в аренду из наличия германского Бундесвера в 1995 году, в январе 2006 года эти танки были окончательно выкуплены испанской стороной по остаточной стоимости 15,124 млн евро. Поскольку основным типом танка испанской армии было решено оставить 219 новых лицензионных танков Leopard 2E (вариант Leopard 2A6), то 53 танка Leopard 2A4 были в 2012 году изъяты из войск и заскладированы на базе хранения 41-й группы материально-технического обеспечения испанской армии (AALOG 41) в Сарагосе. Предполагалось использовать 40 из них для переоборудования в инженерные машины (24) и мостоукладчики (16), однако бюджетные средства на это так и не были выделены, и указанные 53 танка Leopard 2A4 до сих пор находятся на хранении. После 2015 года министерство обороны Испании предлагало эти танки к продаже третьим странам, и интерес к их приобретению проявляли ряд стран, в том числе Бахрейн, Перу и Чехия, однако в итоге танки проданы не были. Чешские источники, в частности, сообщали, что чешские военные представители при осмотре в 2016 году нашли техническое состояние этих танков не слишком удовлоетворительным и требующим серьезных затрат на ремонт.

Пусковая установка ЗРК Spada / Skyguard Aspide (Toledo), состоявшего на вооружении 73-го зенитного артиллерийского полка испанской армии, во время показа в Картахене в 2010 году. На заднем плане видны зенитная ракета Aspide Mk 1 и (на первом снимке) 35-мм спаренная буксируемая зенитная пушка Oerlikon GDF-007, на последнем снимке сзади видна радиолокационная станция управления огнем Oerlikon Contraves Skyguard (с) vehiculosmilitares.wordpress.com