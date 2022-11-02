Российским специалистам удалось обследовать места подрывов на двух российских газопроводах в Балтийском море

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Российских специалистов допустили к обследованию мест подрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", компания "Газпром" провела осмотр нанесенных повреждений, выводов о возможности восстановления целостности труб пока не последовало.

О текущем состоянии труб двух газопроводов сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, побывавший на докладе у Владимира Путина. Согласно обследованию, на месте подрывов обнаружены две воронки 3 и 5 метров глубиной, из газопровода "Северный поток" вырван кусок трубы длиной метров 40 и отброшен в сторону "Северного потока-2". Повреждения очень значительные.

Мне сегодня Миллер доложил с утра, что они обследовали, допустили, кстати, "Газпром" к обследованию места взрыва (...) Вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров

- рассказал журналистам российский президент после встречи с главой Газпрома.

Российскими специалистами сделан однозначный вывод, что на газопроводах в Балтийском море был произведен террористический акт. Российское Минобороны обвинило в причастности к теракту Британию, в Лондоне от этого открещиваются, но как-то вяло. В то же время многочисленные эксперты, в том числе и западные пришли к однозначному выводу, что за взрывами на трубопроводах стоят США или Великобритания. Именно у этих стран имеются возможности для осуществления подводных диверсий в таком масштабе.

России будет трудно вести собственное расследование, так как места подрывов находятся в экономической зоне Дании, Швеции и Германии. Специалисты этих стран проводят собственное следствие, причем каждая страна отдельно, но делиться с нами своими выводами они не намерены. Вообще же расследование терактов затягивается, в Евросоюзе уже заявили о якобы возникших трудностях с проведением обследований. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, этому мешает "большая глубина". Кто бы сомневался.