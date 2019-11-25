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Независимое военное обозрение

Арктика должна быть зоной согласия, а не противостояния

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Подводная лодка USS Hampton в Арктике. Фото с сайта www.navy.mil
Подводная лодка USS Hampton в Арктике. Фото с сайта www.navy.mil.

Москва и Вашингтон по-разному видят будущее ледовых просторов

Весь проходящий месяц, начиная с самого первого дня, для законодателей и высокопоставленных чиновников РФ был связан с Арктикой, значение которой со всех точек зрения имеет непреходящее значение для России и с годами продолжает только расти.

7 ноября Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (МРДВА) РФ направило правительству проект указа президента Владимира Путина "Об основах государственной политики в Арктике и национальной безопасности до 2035 года". Проект определяет национальные интересы России в Арктике, основные направления их реализации и является частью системы документов, регламентирующих новые подходы к действиям на ледовом пространстве, в число которых также входят федеральный закон об особом экономическом режиме Арктической зоны России (АЗР), стратегия, определяющая цели, задачи, механизмы и этапы ее развития до 2035 года, и соответствующая государственная программа.

Указание по разработке новой стратегии развития АЗР президент дал по итогам совещания с членами правительства РФ, состоявшегося 27 февраля 2019 года. Проект документа должен быть представлен главе Кремля 1 декабря текущего года.

Совершенно очевидно, что в нем будут содержаться общие указания по обеспечению национальной безопасности РФ в Арктике и определены направления дальнейшего сотрудничества с различными странами в этом регионе планеты, которое на настоящий момент осуществляется в рамках Арктического совета (АС).

АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТИ ПАРЛАМЕНТ

АС является основным межправительственным форумом, содействующим сотрудничеству, координации и взаимодействию между арктическими государствами, коренными общинами и остальными жителями Арктики в общих вопросах и в решении проблем устойчивого развития и защиты окружающей среды.

Он был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны. Основу будущей организации в 1989 году заложили арктические государства, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, СССР, Швеция и США, когда начали работу над "Стратегией защиты окружающей среды в Арктике" (The Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) или "Финской инициативой" (Finnish Initiative). Документ был подписан и ратифицирован в 1991 году, но вместо СССР в нем уже фигурировала РФ, не отказавшаяся от участия в данном проекте. Целью AEPS стало отслеживание ситуации в Арктике, ее оценка и определение готовности стран – участниц к реагированию на внештатные ситуации и к ликвидации их последствий, а также сохранение окружающей среды.

Эта инициатива считается одним из основных достижений международного сотрудничества после окончания "холодной войны".

Второй составляющей деятельности АС является учрежденная в 1993 году Конференция парламентариев Арктического региона (КПАР), проходящая раз в два года. В ней участвуют делегации парламентов "восьмерки" арктических стран, а также представителей Европейского парламента. Кроме того, в качестве наблюдателей в конференции принимают участие делегаты от коренных народов региона.

Первой такой встречей стала Международная Конференция парламентариев Северного совета по развитию и охране Арктического региона, прошедшая в Рейкьявике в августе 1993 года. Последнее, 13‑е по счету совещание парламентариев было проведено в Финляндии в Саамском культурном центре в городе Инари в сентябре прошлого года.

В 1994 году для координации работы конференции был создан Постоянный комитет конференции (ПКК), заседающий 3–4 раза в год в различных местах Арктики. В 1994–1996 годах именно на его площадке шло согласование создания АС, в работе которого ПКК и поныне принимает активное участие, являясь наблюдателем.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте КПАР, сейчас основными направлениями ее работы являются вопросы арктических перевозок, образовательной и исследовательской политики, улучшения условий жизни и проблемы климатических изменений.

Статус наблюдателя Арктического совета получили Китай, Япония, Южная Корея, Индия и Сингапур, Нидерланды, Испания, Великобритания, Германия, Франция, Польша и Италия. Это, по мнению их лидеров, позволит сформировать политическую основу для взаимодействия с арктическими государствами и утвердить свою институциональную причастность к арктическим делам. На статус постоянного наблюдателя в АС претендует и ЕС, но пока никак не может его добиться.

НЕСПОКОЙНЫЙ СЕВЕР КРАЙНИЙ

Потепление климата в Арктике идет в таком темпе и в таких масштабах, которые и близко не смогли предсказать ученые, использовавшие самые совершенные математические модели.

Сегодня средняя толщина льда северной шапки мира впервые за всю историю сократилась почти в два раза, а общий объем льдов, покрывавших этот регион, уменьшился на три четверти.

Происходящие климатические перемены и особое геополитическое положение Арктики как важнейшей коммуникационной артерии, богатство ее сырьевых месторождений, включая нефтегазовые, а также черных, цветных, редких и благородных металлов, минералов и биоресурсов превратили этот район Земли в одну из главных точек притяжения не только для входящих в него государств, но и для весьма отдаленных стран.

Однако происходящие трансформации не только открывают более широкий доступ к огромным богатствам Арктики, число претендентов на которые постоянно растет, но и могут значительно подорвать существовавшую здесь в течение десятилетий стабильность В складывающейся обстановке любые, даже самые незначительные недоразумения или непонимания позиций друг друга могут породить множество трений между арктическими странами, вероятность превращения которых в серьезные кризисы или даже конфликты достаточно высока.

Государства и их коалиции, претендующие на участие в принятии решений по проблемам Арктики, не ставя де‑юре под сомнение юрисдикцию прибрежных арктических стран, де‑факто пытаются найти пути изменения существующего положения. Стремление многих стран продемонстрировать и укрепить свое право на самостоятельную позицию в Арктике и закрепить за собой место участника освоения ее поля дает основания предполагать возможное усиление противостояния здесь прежде всего основных геополитических игроков, России, Америки и Китая, а также государств Арктического региона и их коалиций. Противостояние может осуществляться как в рамках дипломатических переговоров заинтересованных сторон, так и с использованием широкой гаммы технологий современных конфликтов, включая создание коалиций заинтересованных государств для продавливания нужных решений.

Пока Арктика считается относительно спокойным регионом, и, несмотря на неблагоприятный геополитический фон, международное сотрудничество в Арктике продолжает развиваться. Некоторые авторитетные эксперты утверждают, что регион не стал ареной острого геополитического противостояния великих держав или арктических государств, и выражают надежду, что такое положение дел сохранится и в будущем.

Российский арктический десант на задании. Фото с сайта www.mil.ru

Однако мир меняется, меняются и стратегии, позволяющие навязывать свою волю противнику. В полной мере это можно отнести и к возможным вариантам развития ситуации в Арктике. Сегодня обстановка представляется достаточно спокойной, что вовсе не дает повода экстраполировать это состояние на среднесрочную перспективу. В условиях глобализации и информационной революции катализатором изменений могут послужить события, происходящие в весьма удаленных от Арктики районах земного шара.

АРКТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПЕНТАГОНА

Какого‑то отдельного документа МО РФ, определяющего стратегию действий ВС в Арктике, автору этих строк по понятным причинам найти не удалось, хотя скорее всего он существует. А вот Пентагон 6 июня на своем сайте опубликовал новую арктическую стратегию, которая была разработана специалистами аппарата заместителя министра обороны по военно‑политическим вопросам (Under Secretary of Defense for Policy) и в форме доклада представлена Конгрессу.

Как указано во введении к докладу, в нем сформулированы основные требования к действиям МО США в Арктике в условиях роста стратегической конкуренции в этом регионе. Авторы документа отмечают, что в основу новой арктической стратегии заложены все положения Стратегии национальной безопасности 2017 года и приоритеты, сформулированные в ее редакции для 2018 года, в которой сделан акцент на противостояние Китаю и России, являющимся основными источниками долгосрочных угроз национальной безопасности США и их дальнейшему процветанию. Новая стратегия Пентагона отменяет аналогичный документ, утвержденный в 2016 году.

Руководство МО США заявляет, что в конечном итоге Арктика должна стать безопасной и стабильной территорией, на которой надежно защищены все национальные интересы США и безопасность их континентальной части, а все страны, заинтересованные в этом регионе, должны активно сотрудничать, чтобы противостоять всем возникающим здесь угрозам их интересам и безопасности. Поддержание стабильности ситуации в Арктике и сдерживание агрессии некоторых государств на ее территории, как и использование этого региона для действий за его пределами, требуют от Пентагона тщательного изучения его геостратегических особенностей, необходимого для проведения здесь операций в будущем и создания инфраструктуры, которая позволит США противостоять вероятному противнику как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими странами. Указанные задачи американское военное ведомство намерено решить путем создания условий для поддержания осведомленности руководства МО США о ситуации в Арктике, повышения объемов учебно‑тренировочных операций подразделений ВС на ее территории и укрепления порядка в этом регионе, основанного на установленных правилах.

Как отмечают авторы стратегии, ситуация безопасности в Арктике имеет очень сложный характер. Здесь продолжают сохраняться многие положительные тенденции сотрудничества различных стран. В то же время неопределенность ситуации на ее территории продолжает возрастать, при этом наблюдается углубление и интенсификация некоторых проблематичных стратегических тенденций. Хотя вероятность конфликтов в Арктике в ближайшей перспективе крайне мала, возникающие тенденции могут отрицательно сказаться на обеспечении национальной безопасности, повысят уровень нестабильности ситуации в регионе и в конечном итоге приведут к снижению безопасности на Крайнем Севере.

Климатические условия в Арктике продолжают изменяться в сторону повышения температуры окружающей среды. Это ведет к таянию снежного и ледяного покровов, высвобождению ото льдов морских пространств, уменьшению слоя вечной мерзлоты, эрозии береговых линий и сухопутных участков этого региона. Указанные процессы негативно влияют на расположенные здесь элементы инфраструктуры, включая объекты МО США, и существенно затрудняют создание новых элементов базирования формирований ВС США.

Арктические страны исторически стремились к исключению возможности возникновения конфликтов за Северным полярным кругом. И сегодня они демонстрируют строгое следование принципам многостороннего сотрудничества и уважения взаимных интересов даже в тех случаях, когда в этой сфере возникают определенные разногласия. Все страны, входящие в Арктический совет, крайне заинтересованы в стабильном и мирном развитии данного региона. Это позволяет им получать выгоды от все более открывающегося доступа к природным ресурсам, которые с течением времени будут только расти.

Россия, отмечают авторы стратегии, считает себя великой арктической державой, имеющей самую большую площадь северных территорий, численность населения и количество военных объектов. Кремль продолжает выделять большие ассигнования коммерческого и военного характера, направленные на развитие Арктики и на укрепление своей обороноспособности, включая силовой контроль Северного морского пути (СМП).

В декабре 2014 года для координации мероприятий по возобновлению и расширению военного присутствия в Арктике было создано Объединенное стратегическое командование ВС РФ "Север". С этого момента Россия начала создавать за полярным кругом, включая береговую зону, новые военные объекты и размещать там воинские подразделения, а также восстанавливать брошенные аэродромы и другие элементы ранее существовавшей военной инфраструктуры. Она также приступила к созданию на северном побережье зон ПВО, к развертыванию береговых ракетных систем, РЛС раннего предупреждения, а также других систем и средств наблюдения за окружающей обстановкой. Кроме того, здесь ведется строительство сети военно‑спасательных центров.

Присутствие Китая в Арктике, указывается в американской стратегии, значительно менее масштабно, чем России. Оно включает наличие там двух ледоколов и ряда объектов для проведения научно‑исследовательских работ. Однако в перспективе на этой базе Пекин может обеспечить свое военное положение в Арктике, включая вероятность развертывания атомного подводного флота в Северном Ледовитом океане. "Несмотря на отсутствие территориальных претензий в регионе, Китай хочет иметь право голоса в управлении Арктикой. В рамках инициативы "Один пояс, один путь" он увязал свою экономическую деятельность в Арктике с более широкими стратегическими целями", – говорится в докладе.

Стратеги Пентагона утверждают, что ВС США должны быть готовы к защите национального суверенитета в Арктике. Они называют Крайний Север стратегическим регионом, поскольку именно с этого направления может быть нанесен удар по континентальной части Америки. Они также именуют эту территорию потенциальным коридором между Тихоокеанской зоной, Европой и США, в котором стратегические соперники Запада могут сосредоточить свои агрессивные усилия.

В документе Пентагона также отмечается, что Арктика является многонациональным регионом, включающим территории восьми государств и акватории Северного Ледовитого океана. Минобороны США во взаимодействии с другими федеральными министерствами и ведомствами должно обеспечить гарантированный доступ на ее территорию всех имеющих на это право государств для решения гражданских, коммерческих и военных задач.

Следует отметить, что значительная часть стратегии отведена довольно обстоятельной критике позиций и действий Китая и России в Арктике, которые объявлены главными источниками угроз Америке в этой части планеты. Однако в ней содержится очень мало указаний на проведение конкретных мероприятий, которые могли бы способствовать росту военного присутствия США за полярным кругом и обеспечению доминантной роли Америки в Арктической зоне.

В заключительной части стратегии говорится, что в контексте более широкого внедрения положений Стратегии национальной обороны американское Минобороны должно продолжить проведение мероприятий по подготовке и позиционированию контингентов объединенных ВС на Крайнем Севере, что позволит сделать Арктику безопасным и стабильным регионом, в котором обеспечена защита национальных интересов Америки, безопасность ее территории, а также сотрудничество арктических стран, направленное на ликвидацию угроз их интересам и общему благополучию. Авторы документа подчеркивают, что в нем сформулированы фундаментальные подходы и меры по гарантированному обеспечению объединенными войсками сдерживания противников США в Арктической зоне, при этом главный акцент, по убеждению авторов стратегии, должен быть сделан на непрерывное проведение совместных акций заинтересованных сторон по поддержанию в этом регионе установившегося общегосударственного порядка, основанного на принятых правилах.


Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"

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