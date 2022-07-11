Мир забыл, что есть более серьезные проблемы, чем Украина

Великое глобальное перевооружение

FA пишет, что намеренное затягивание Западом украинского военного конфликта развязало новый этап гонки вооружений в мире. Во главе процесса стоят США и их ВПК. Авторы статьи считают, что цель Америки при этом одна – сохранить гегемонию в мире.

Украина и опасный рост военных расходов в мире

Через несколько дней после начала спецоперации России на Украине многие страны одновременно объявили о значительном увеличении военных расходов. Канада и Соединенные Штаты опубликовали планы новых военных бюджетов. Так же поступила и Австралия. На сегодняшний день 29 европейских государств вложили более 209 миллиардов долларов в новое оборонное финансирование, и эта цифра почти наверняка еще возрастет. Европейская комиссия заявила, что "потребуются инвестиции для пополнения истощенных запасов военной техники", а Жозеп Боррель, высокопоставленный внешнеполитический чиновник ЕС, призвал блок "совместно тратить больше и лучше" на вооруженные силы.

Эти недавние увеличения были вызваны конкретным военным конфликтом, но они отражают уже существовавшие тенденции. Военные расходы в мире начали расти еще с 1999 года, поскольку международное сообщество примерно тогда же окончательно распрощалось с оптимистичными прогнозами, характерных для лет, последовавших за окончанием "холодной войны". Например, начиная с 2000 года Россия тратила значительные средства, пытаясь восстановить утраченную военную мощь Советского Союза. Соединенные Штаты постепенно увеличивали расходы на оборону после 11 сентября 2001 года. Европейские военные расходы оставались на прежнем уровне дольше, но многие страны континента начали программы по модернизации и расширению своих вооруженных сил после того, как Москва аннексировала Крым. А Китай за последние 30 лет увеличил свои военные расходы больше, чем любая другая страна мира. До того, как Россия начала спецоперацию на Украине, глобальные военные расходы уже достигли максимума после холодной войны в 2,1 триллиона долларов по сравнению с 1,2 триллиона в 1989 году и 1,7 триллиона в 1999 году. (Надежных данных о мировых военных расходах до 1989 года нет). Сегодня с учетом различных объявленных повышений расходов этот уровень, вероятно, превысит 2,3 триллиона долларов.

После начала российской спецоперации такое увеличение легко счесть необходимым. Но убеждение в том, что увеличение оборонных бюджетов обязательно поможет защитить мир, ошибочно и опасно. Вместо того чтобы сдерживать насилие, рост военных расходов может сделать международную систему более уязвимой и взрывоопасной. Он происходит с отвлечением гигантских ресурсов от других важнейших приоритетов, таких как улучшение здравоохранения, предотвращение голода и борьба с климатическим кризисом. Эти вопросы так же важны для мировой безопасности, как и прекращение российской спецоперации. Но государства должны лучше добиваться более совершенного баланса между краткосрочным кризисом для военной безопасности с долгосрочными вызовами безопасности человечества, если у них есть хоть какая-то надежда на решение последних.

Бешеные деньги

Сегодня значительная часть мирового богатства выделяется на нужды вооруженных сил. В 2021 году на вооруженные силы было потрачено 2,2% ВВП планеты, или 268 долларов на душу населения, что более чем вдвое превышает 118 долларов на душу населения в 1999 году. После украинского конфликта эти расходы вырастут еще больше.

Всплеск расходов был особенно заметен в Европе. Континент сократил оборонные бюджеты после распада Советского Союза, и эти расходы оставались на прежнем уровне в течение десятилетий. Но как только Россия аннексировала Крым в 2014 году, Европа начала неуклонно перевооружаться. В том году союзники по НАТО одобрили Обязательства по оборонным инвестициям, которое призывало каждого члена альянса выделять два процента своего ВВП на нужды вооруженных сил. И европейские военные расходы увеличились на 25% в течение следующих семи лет. С тех пор число европейских союзников по НАТО, достигших двухпроцентного порога, выросло с двух до восьми.

Сейчас военные расходы на континенте растут еще больше. В настоящее время Дания тратит 1,4% своего ВВП на вооруженные силы, но ожидается, что к 2033 году она увеличит расходы до 2% ВВП. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, "исторические времена требуют исторических решений". Бельгия также намерена выполнить директиву НАТО о двух процентах ВВП, примерно удвоив свои текущие расходы в 5,9 миллиарда долларов. Нидерланды, которые выделяют 1,4% своего ВВП на нужды вооруженных сил, планируют почти сразу же достичь двухпроцентного порога НАТО, добавив в этом году вооруженным силам 5,2 миллиарда долларов.

Увеличение военных расходов происходит настолько активно, что оно охватывает даже страны, которые долгое время опасались военной мощи. 27 февраля, например, Германия объявила о планах создания специального фонда в размере 104 миллиардов долларов для укрепления своих вооруженных сил, которые она направит на финансирование нескольких крупномасштабных закупочных проектов (включая приобретение боевых самолетов F-35 у США). Швеция долгое время была нейтральной, но теперь она готова вступить в НАТО и увеличить расходы на вооруженные силы до 2% своего ВВП. Для этого шведское правительство увеличит текущие военные расходы почти на 60%.

Даже те несколько государств, которые уже выполнили обязательства НАТО по оборонным инвестициям, находятся в процессе дальнейшего вооружения. Польша планирует увеличить военные расходы с 2,1% до 3% начиная с 2023 года.

Ожидается, что это повышение предполагает значительное расширение польских вооруженных сил, в том числе удвоение численности личного состава. Другой союзник по НАТО Румыния в настоящее время тратит 2% своего ВВП на вооруженные силы, но со следующего года военный бюджет увеличится до 2,5%. А с февраля Вашингтон увеличил свои военные расходы на 90 миллиардов долларов, предназначенных как на оказание военной помощи Украине (которую он осуществляет в гораздо большем объеме, чем любой другой украинский донор), так и на укрепление собственных вооруженных сил.

Новые расходы Соединенных Штатов особенно примечательны. Страна уже давно занимает первое место в мире по военным расходам, а дополнительные ассигнования лишь поддерживают многолетнюю тенденцию увеличения военного финансирования. За последние два десятилетия военные расходы США выросли примерно на 40%, сначала из-за войны с терроризмом, а теперь из-за растущего геополитического соперничества с Китаем и Россией. Новые деньги частично идут содержание армии, но в основном они направляются на дорогостоящие и длительные проекты по приобретению вооружений, а также исследованиям и разработкам. Администрация Обамы, например, запустила инициативу стоимостью 1,2 триллиона долларов по модернизации американского ядерного оружия. Ожидается, что эта инициатива, представленная в 2010 году, продлится до 2046 года.

Ставки растут

Соединенные Штаты и их союзники — не единственные страны, увеличивающие военные расходы. Одна из главных политических целей Владимира Путина заключалась в том, чтобы обратить вспять сокращение вооруженных сил Москвы после окончания холодной войны. Сразу же после его избрания президентом в 2000 году Россия инициировала три огромные государственные программы перевооружения. В результате военные расходы страны росли практически безостановочно. Примечательно, что Россия была одной из немногих европейских стран, не урезавших военные расходы после финансового кризиса 2008 года. Вместо этого после 12-дневной войны с Грузией она ввела в действие новую программу финансирования для модернизации 70% своей военной техники к концу 2020 года.

В конечном итоге Россия не уложилась в этот амбициозный график. Сочетание жестких западных санкций (введенных после того, как Москва аннексировала Крым) и падения цен на нефть вынудило Кремль урезать военный бюджет в 2017 и 2018 годах. Но по мере стабилизации экономики Россия снова начала увеличивать расходы на оборону. Только в 2021 году, когда Россия сосредотачивала войска вдоль границы с Украиной, военные расходы страны увеличились на 2,9% и достигли 65,9 миллиарда долларов, что эквивалентно 4,1% ВВП страны.

Но даже такие российские расходы кажутся небольшими по сравнению с китайскими. После кризиса в Тайваньском проливе 1995–1996 годов, когда Китай обстрелял пролив ракетами, но был вынужден остановиться после того, как через этот район прошли мощные корабли ВМС США, Пекин начал обширную программу военной модернизации. Расходы Китая на оборону увеличивались в среднем на 10% каждый год в течение следующих двух десятилетий, и 27 лет непрерывного увеличения военного бюджета страны составляют самый длительный такой период для любого государства в мире. В прошлом году военные расходы Китая достигли 293 миллиардов долларов.

И Пекин не собирается останавливаться. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его долгосрочная цель состоит в том, чтобы сократить разрыв между Народно-освободительной армией и тем, что Пекин называет "ведущими вооруженными силами мира". Эта фраза, как многие полагают, относится к вооруженным силам США. Цель Си состоит в том, чтобы добиться "полной модернизации" НОАК к 2035 году и превратить вооруженные силы Китая в "вооруженные силы мирового класса" к 2049 году.

Наращивание военного потенциала Китая, в свою очередь, побудило соседние страны тратить больше средств на собственные вооруженные силы. Несмотря на глубокое нежелание серьезно финансировать свои силы самообороны, Япония все же увеличила свои военные расходы на 7,3% в прошлом году, что является самым высоким годовым приростом с 1972 года. Недавно Австралия заключила трехстороннее соглашение о безопасности AUKUS с Великобританией и Соединенными Штатами. По нему Канберра получит восемь атомных подводных лодок ориентировочной стоимостью более 100 миллиардов долларов. Это лишь одна из многих модернизаций, которые Австралия проводит в своих вооруженных силах в ответ на растущие амбиции Китая.

Предостережение для покупателей вооружений

На Западе одним из главных оправданий увеличения военных расходов является стратегия сдерживания. По мере того, как российские войска продвигаются на украинской территории, а Китай продолжает угрожать своим соседям, политики в США, Азии и Европе утверждают, что им необходимо надежно удерживать Пекин и Москву от развязывания новых конфликтов или разжигания напряженности. "Нужно уметь сражаться, чтобы избежать сражений", — сказал в 2022 году Кристиан Линднер, министр финансов Германии и создатель фонда финансирования новых военных программ страны.

Несомненно, правительства несут ответственность за обеспечение безопасности своих народов, но стратегия сдерживания является сложной задачей и может иметь непредвиденные последствия. Когда одно государство перевооружается, это заставляет соперничающие государства чувствовать себя менее защищенными, и результатом может быть восходящая спираль военных расходов, модернизации и расширения вооружений — короче говоря, гонка вооружений. Схема AUKUS, пожалуй, самый яркий пример того, как программы вооружения могут порождать еще больше вооружений.

Если бы Китай не работал над расширением своего военного присутствия в регионе, что он, скорее всего, делает, чтобы бросить вызов военному присутствию здесь Соединенных Штатов, маловероятно, что Австралия стала бы искать источник приобретения атомных подводных лодок.

Но даже без гонки вооружений по типу "действие-ответная реакция" рост военных расходов имеет свою цену. Борьба с изменениями климата и решение проблемы нехватки продовольствия в мире не обещают быть дешевыми. И чем больше денег страны тратят на свои вооруженные силы, тем сложнее будет решать эти проблемы реальной безопасности жизни человека на земле. 30 июня, например, Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании объявило, что для финансирования военной помощи Украине оно "обнуляет" часть фондов по борьбе с изменением климата и иностранной помощи развитию. Эти уже появившиеся издержки особенно разочаровывают, учитывая, что в некоторых случаях финансирование программ по обеспечению благосостояния людей потребует всего лишь небольшой доли текущих военных расходов. Совместный анализ, проведенный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Международным фондом сельскохозяйственного развития и Всемирной продовольственной программой, показал, что для того, чтобы успешно покончить с голодом в мире до 2030 года потребуется 265 миллиардов долларов в год. Эта сумма может показаться огромной, но это всего лишь 12% мировых военных расходов в 2021 году.

Страны, конечно, могут тратить деньги на гуманитарные программы, продолжая нести расходы и на свои вооруженные силы. Но государственная казна во всех из них отнюдь не бездонна. Мировые правительства накопили беспрецедентный уровень госдолга, борясь с пандемией коронавируса и покрывая расходы, связанные со спецоперацией России. Хотя быстрые выгоды как от военных, так и от социальных расходов очевидны, государства должны осознавать, что высокий и все возрастающий госдолг может в конечном итоге сильно потеснить другие будущие необходимые расходы. Международный валютный фонд уже предупредил о "бомбе замедленного действия" госдолга, заявив, что "государства с крупной задолженностью больше всего пострадают" от повышения процентных ставок и что "в конечном итоге последствия наиболее остро почувствуют те домохозяйства, которые могут меньше всего позволить себе это".

Это означает, что есть реальные компромиссы, которые государства должны будут мудро взвесить, решая мировые проблемы. Они сейчас столкнулись с двумя большими кризисами: кризисом безопасности, усугубленным конфликтом на Украине, и антропогенной экологической катастрофой. Они также борются со множеством других проблем, таких как неравенство доходов, отсутствие продовольственной безопасности и глобальное отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию. Все эти проблемы конкурируют за один и тот же конечный банк финансовых ресурсов, и конфликт на Украине, каким бы катастрофическим он ни был, не может их затмить. Особенно верно это в отношении климатического кризиса, который представляет собой наиболее серьезную проблему, с которой когда-либо сталкивалось человечество, и требует предельного внимания мирового сообщества. Государствам, возможно, потребуется укрепить свои силы, чтобы противостоять угрозе, исходящей от России, но чрезмерное вооружение может усугубить порочный круг снижения уровня безопасности жизни людей, забирая те ресурсы, которые лучше было бы потратить на другие более приоритетные цели. Подводя итог, можно сказать, что мировым правительствам следует долго и упорно думать, прежде чем принимать программы, которые увеличивают военные расходы.

Авторы: Нан Тян — старший научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира.

Диего Лопес да Силва — старший научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Александра Маркштайнер — научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений Стокгольмского международного института исследован