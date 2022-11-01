Минобороны РФ: представители ВМС Британии участвовали в подрыве "Северных потоков" и подготовке теракта в Севастополе

ЦАМТО, 31 октября. Представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву "Северных потоков" и подготовке теракта в Севастополе, заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали подробности атаки 29 октября на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в Севастополе, с применением 16 беспилотников.

"В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная", – отметили в ведомстве.

Всего в нападении были задействованы 16 дронов – кроме семи морских, еще девять воздушных беспилотников. Все воздушные цели сбиты.

Атакованы корабли, которые задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" для вывоза злаковых из украинских портов.

Как сообщило Минобороны, Россия приостанавливает участие в "зерновой сделке" после теракта в акватории Севастополя.

"С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", – сказали в ведомстве.

Как утверждается, исполнителей теракта в Севастополе – военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ – готовили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области Украины.

"По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", – заявил представитель российского ведомства Игорь Конашенков.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.