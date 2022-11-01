Пришли по-английски: организовать атаку на корабли в Севастополе Киеву помогали британцы

Аппаратура поднятых на поверхность беспилотников показала, что они двигались в зоне для вывоза сельхозпродукции

Морские беспилотники, участвовавшие в атаке Севастополя, стартовали с побережья Черного моря из-под Одессы и двигались по «зерновому коридору». Причем один из них был спущен на воду непосредственно в зоне безопасности. Это показали данные из блоков памяти поднятых на поверхность дронов, заявили 30 октября в Минобороны РФ. После атаки российская сторона приостановила свое участие в зерновой сделке. Эксперты отмечают, что флот отбил сложную комбинированную атаку, повторить которую получится не скоро — из-за ответных ударов российских сил.

Атака на Севастополь

В субботу, 29 октября, в 04:20 киевский режим устроил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя. В ней было задействовано девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов. Все воздушные цели были уничтожены силами кораблей Черноморского флота, сообщили в российском Минобороны.

— В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде. Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Первым движущийся в гавань Севастопольской бухты неизвестный морской аппарат обнаружил радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» матрос Артем Жильцов. В эту ночь он исполнял обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения.

Зенитный ракетный комплекс «Бук-МЗ» Вооруженных сил России Источник изображения: Фото: РИА Новости

Матрос тут же сообщил вахтенному офицеру о беспилотнике, что позволило огнем из корабельного вооружения уничтожить аппарат. За добросовестное исполнение служебных обязанностей Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде.

В военном ведомстве сообщили, что подвергшиеся атаке корабли Черноморского флота были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельхозпродукции из украинских портов.

Подготовка террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаково британских специалистов, особо подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, по имеющейся в российском военном ведомстве информации, представители этого подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября этого года по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

В этот же день Минобороны РФ сделало заявление, что с учетом проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов.

Вид на бухту Севастополя Источник изображения: Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Атака на Севастополь ожидалась, но никто не мог сказать, как она будет выглядеть, рассказал «Известиям» капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

— Самый первый звонок прозвенел на День ВМФ, когда воздушный беспилотник атаковал штаб Черноморского флота, — напомнил он. — Чуть позже в районе Севастополя было остановлено несколько полупогружных дронов — фотографию одного из них на берегу моря показывали. Выводы нашим ВМФ и городскими властями были сделаны, но и атака противником была продумана до мелочей. Английские спецслужбы и силы спецопераций умеют это делать, и их почерк чувствуется. Обнаружить морские малоразмерные полупогружные дроны очень трудно. Они еле возвышаются над водой, а тут они еще и шли «зерновым коридором» под прикрытием мирных судов ночью. Кроме того, удар был комбинированным — и с моря, и с воздуха. Отбить его было непросто, но мы справились.

Ответные действия российских вооруженных сил уже последовали, заметил эксперт.

— Был нанесен удар беспилотниками по 73-му морскому центру спецопераций Украины в Очакове, — напомнил он. — Не исключено, там досталось не только украинским силам, но и британским военным специалистам, которые давно облюбовали этот город. Уверен, что этим наше командование не ограничится и противнику надо ждать новых ударов и подготовить еще одну атаку им будет гораздо тяжелее.

Через коридор

После отражения атаки обломки морских беспилотников подняли на поверхность. Специалисты Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств провели экспертизу навигационных модулей канадского производства, установленных на беспилотниках.

Сухогруз Razoni с украинским зерном на рейде Стамбула Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Считанная из памяти навигационного приемника информация показала, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса, заявили в военном ведомстве. Морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут и направились в Севастополь. Координаты движения одного из морских БПЛА указывают точку старта в морской зоне безопасности «зернового коридора» в Черном море.

По мнению специалистов, это может свидетельствовать о запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельхозпродукции из портов Украины.

В воздухе — хватает

Вооруженные силы России 29 и 30 октября продолжали отражать атаки украинских вооруженных формирований.

— На купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, предпринял семь безуспешных атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области, — рассказал Игорь Конашенков.

Подразделения ВФУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено до 250 военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей, уточнили в военном ведомстве.

Днем ранее на данном направлении российские войска нанесли поражение двум усиленным ротам ВФУ и подразделению иностранных наемников. Уничтожено более 70 военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 10 автомобилей.

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» ведет огонь по позициям ВСУ Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В Харьковской области ракетный удар уничтожил две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика.

В воскресенье на красно-лиманском направлении противник пытался вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами. Все атаки отражены. Уничтожено более 50 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер. В субботу противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. Уничтожено более 70 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа.

В ходе наступления на южно-донецком направлении российские подразделения уничтожили отряды противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка в ДНР и овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот. Штурмовые отряды продвинулись в глубину обороны противника более чем на 3 км и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка в ДНР.

Уничтожено более 100 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть военнослужащих сдались в плен, захвачен один танк.

Боец российского добровольческого соединения на позициях на линии соприкосновения в ЛНР Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

30 октября на николаево-криворожском направлении было отбито три атаки ротных тактических групп ВФУ. Противник отброшен на исходные рубежи. Кроме того, нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль. Днем ранее на этом тактическом направлении ВФУ предпринимали пять атак ротными тактическими группами. Противник также был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 60 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

Ударами беспилотных летательных аппаратов в Херсонской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и две американские гаубицы М777.

За двое суток оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили девять пунктов управления, три склада боеприпасов, узел связи ВФУ, 136 артиллерийских подразделений на огневых позициях, центр подготовки сил специальных операций ВФУ и 378 районов сосредоточения войск.

Истребительной авиацией сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области.

В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777, две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, пусковая установка германской реактивной системы залпового огня MARS-2, склад ракетно-артиллерийского вооружения, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Боевая работа расчета 240-миллиметрового самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Истребительная авиация сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области.

Войска ПВО РФ за двое суток уничтожили 24 беспилотника, 41 снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Вугляр и Межевое в ДНР, Антоновка, Новая Каховка, Ольговка, Ольгино, Отрадокаменка, Першотравневое и Львово Херсонской области, один реактивный снаряд «Ольха» в районе населенного пункта Попасная в ЛНР, 14 американских противорадиолокационных ракет HARM в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка Херсонской области и Свистуновка в ЛНР.

Кроме того, были сбиты в воздухе два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Кировск и Константиновка в ДНР и самолет Су-25 в районе населенного пункта Никольское в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 328 самолетов, 167 вертолетов, 2380 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6192 танка и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6898 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Военнослужащий подразделений войск связи Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Киевский режим продолжает провокации на Запорожской АЭС. 30 октября было зафиксировано три артобстрела Энергодара и прилегающей к атомной станции территории. Украинской артиллерией было выпущено 10 снарядов из Днепропетровской области. Подразделения ВФУ подавлены ответным огнем.

Кроме того, при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВФУ для проникновения в Энергодар уничтожен один быстроходный катер ВФУ.

Также 29 октября из плена были возвращены 50 российских военнослужащих. Их доставили самолетами ВКС России в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Точный огонь РСЗО

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Группа украинских диверсантов атаковала расчет артиллерийской батареи старшего сержанта Вячеслава Шибикина. Завязался бой, в ходе которого Вячеслав лично уничтожил троих боевиков из стрелкового оружия. В итоге диверсанты отступили, а Вячеслав отдал приказ сменить огневую позицию.

— Благодаря грамотным командам, личному мужеству и самоотверженности Вячеслава Шибикина удалось избежать потерь среди личного состава и сохранить технику, — отметили в военном ведомстве.

Батарея РСЗО «Град» ведет огонь по объектам военной инфраструктуры ВСУ Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Во время обстрела российских позиций были повреждены линии связи. Ефрейтор Владимир Лотов, несмотря на минометный огонь противника, оперативно устранил повреждения. Благодаря его грамотным и самоотверженным действиям удалось не допустить потери управления реактивным артиллерийским дивизионом, передать необходимые данные расчетам боевых машин и нанести огневой удар по местам расположения противника, рассказали в ведомстве.

Младший сержант Эдуард Купченко со своим расчетом поддерживал артогнем подразделения мотострелков. В ходе боя экипаж боевой машины РСЗО Эдуарда уничтожил ангар с военной техникой противника, шесть единиц автомобильной техники и до 15 боевиков.

Смелые и решительные действия младшего сержанта Эдуарда Купченко, а также профессионализм и слаженные действия его подчиненных позволили нанести существенный урон обороняющимся боевикам, подчеркнули в военном ведомстве.

Андрей Федоров

Богдан Степовой