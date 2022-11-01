Армия обороны Израиля: трансформация и её оперативные последствия. Часть IV.

Продолжаем обзор статьи научного сотрудника Международного института по борьбе с терроризмом Междисциплинарного центра (IDC, Герцлия, Израиль) Ави Ягера о реформировании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В первой части были рассмотрены причины реформ. Вторая и третья посвящены изменению структуры сухопутных войск, вызванному переходом от традиционных войн к противостоянию с негосударственными субъектами. Настоящий отрывок характеризует ход реформирования ВВС ЦАХАЛа.

ВВС Армии обороны Израиля

В первые десятилетия существования Израиля и на ранних этапах военных конфликтов, говориться в статье, ВВС Израиля ставилась ​​задача по поддержке сухопутных сил по мере их продвижения к вражеской территории и её захвата. Другой задачей являлось завоевание и сохранение превосходства в воздухе. Чтобы добиться этого, ВВС действовали в соответствии с двумя руководящими принципами, которые в некоторых отношениях сохраняются и по сей день.

Первый принцип включал элемент неожиданности. Поскольку на заре своей истории ресурсы ВВС ЦАХАЛа по сравнению с объединенными ВВС арабского альянса оставались ограниченными, для обеспечения оперативного успеха было крайне важно нанести удар по противникам первыми. Второй принцип израильских ВВС, также обусловленный их относительными размерами, заключался в том, чтобы сосредоточить усилия на одном фронте или цели, прежде чем переходить к следующим, а не дробиться на небольшие группы для одновременной атаки нескольких целей.

ВВС Израиля. 1967 год

Шестидневная война 1967 года проиллюстрировала действенность этих принципов на практике. Конфликт начался с внезапного воздушного нападения на Египет, когда израильтяне атаковали его аэродромы и находившиеся на земле самолеты. В течение 5 часов ВВС совершили 347 боевых вылетов, уничтожив более 300 истребителей и 11 военных аэродромов Египта. Затем ВВС совершили 125 боевых вылетов по целям в Сирии и Иордании, уничтожив большую часть сирийских ВВС и нанеся серьезный ущерб ВВС Иордании. Потери израильской военной авиации составили 24 человека и 46 истребителей.

Через шесть лет имел место обратный сценарий: 6 октября 1973 года Египет и Сирия совершили внезапное нападение на Израиль. ВВС пришлось сначала защищать воздушное пространство своей страны, после чего ЦАХАЛ смог перейти в наступление. На тот момент израильские ВВС также столкнулись с проблемой недавно закупленных Египтом и Сирией советских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), приобретенных в соответствии с уроками предыдущего конфликта. В отличие от Шестидневной войны, война Судного дня длилась почти 3 недели. За это время ВВС Израиля потеряли 92 военнослужащих и 103 истребителя.

ЗРК С-75 ВС Египта. 1975 год

После этих войн ВВС Израиля работали над улучшением своих возможностей ведения воздушного боя за счет приобретения новых технологий для поражения советских ЗРК и повышения точности и эффективности своих ударов по вражеским целям. Так, в 1978 году Израиль закупил 75 истребителей американского производства F-16 «Файтинг Фэлкон» (Fighting Falcon), разработанных, прежде всего, для атаки наземных целей, и F-15A «Игл» (Eagle), предназначенных для воздушного боя с самолетами противника.

Эти приобретения и принятые меры привели к улучшению показателей ВВС во время ливанской войны 1982 года. В течение 90 дней боев ВВС уничтожили сирийские ЗРК советского производства и сбили сотню сирийских истребителей без потерь со стороны ВВС ЦАХАЛа.

Однако по мере того, как Израиль все больше вовлекался в конфликт низкой интенсивности против Организации освобождения Палестины, ХАМАС и «Хизболлы», оперативная роль ВВС в военных кампаниях Израиля снизилась. Применяя партизанскую тактику, негосударственные противники принижали значение превосходства Израиля в воздухе. Они действовали небольшими группами, выполняли низкопрофильные операции в неожиданных местах, использовали легкое оружие, террористов-смертников и ракеты. С целью собственной защиты они постоянно маневрировали, держали в строжайшей секретности расположение своих военных объектов, смешивались с гражданским населением и инфраструктурой.

Во время первой и второй интифад ВВС внесли значительный вклад в попытку Израиля добиться военной победы, но оказали гораздо меньшее влияние на результат, чем сухопутные войска. Во время ливанской войны 2006 года операции ВВС Израиля были эффективными, но не повлияли на результаты конфликта. За 33 дня израильские ВВС совершили 18 тыс. боевых вылетов и уничтожили тысячи ракетных установок и военных объектов. Тем не менее, на протяжении всего этого периода «Хизболла» продолжала ракетные обстрелы Израиля, демонстрируя его военному руководству, что господство ВВС более не является гарантом победы в битве.

Истребители F-15 и F-16 ВВС Армии обороны Израиля

К концу первого десятилетия, отмечает источник, ВВС начали уделять приоритетное внимание точности и скрытности наносимых ударов, а не атакам класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Эти возможности стали жизненно важны для попыток Израиля не допустить передачи передовых систем вооружений в руки ХАМАС и «Хизболлы». Израильские ВВС проводили воздушные операции на большие расстояния и наносили точечные удары далеко за пределами приграничных районов страны: в Судане, Сирии, Ливане и Ираке. При этом, не оставалось следов, которые можно было бы приписать Израилю.

Эксперт полагает, что высшим национальным приоритетом для ВВС стало поддержание и демонстрация способности атаковать и уничтожать с воздуха укрепленные ядерные объекты на удаленных и враждебных территориях (например, удар по иракскому реактору Осирак в 1981 году, а затем в 2007 году по ядерному реактору в Сирии). Сегодня сообщается о подготовке подобных ударов по территории Ирана.

Проведенные операции имели серьезные последствия для состава ВВС и тактики их действий. В частности, Министерство обороны Израиля закупило истребители 5-го поколения F-35 Lightning II. Поставка первого и второго транша планировалось завершить в 2021 году (всего 33 самолета).

Истребители F-35 Lightning II ВВС Израиля. Источник: invoen.ru

Известно, что F-35 не подходит для ведения активных боевых действий. Однако, он обладает улучшенными малозаметными характеристиками, позволяющими, как считается, легко достигать удаленных целей, наносить удары по поверхности, а также развернуть средства доставки ядерного оружия. Одновременно ВВС ЦАХАЛа расширили свой арсенал БПЛА и удвоили парк самолетов-заправщиков C-130J «Супер Геркулес», увеличив, тем самым, способность атаковать удаленные цели на больших дальностях.

Перечисленные приобретения сказались на бюджете ВВС и лишили их части других возможностей. В целях экономии командование ЦАХАЛ решило распустить несколько боевых эскадрилий, включая эскадрильи истребителей F-15 и F-16A/B и вертолётов AH-1 «Кобра».

Продолжение следует…

По материалам Naval War College Review

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