Армия обороны Израиля: трансформация и её оперативные последствия. Часть III.

Продолжаем обзор статьи научного сотрудника Международного института по борьбе с терроризмом Междисциплинарного центра (IDC, Герцлия, Израиль) Ави Ягера о реформировании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В первой части были рассмотрены причины реформ. Вторая часть посвящена изменению структуры сухопутных войск, вызванному переходом от традиционных войн к противостоянию с негосударственными субъектами.

Новая боевая группа ЦАХАЛа

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Бронетанковые войска Армии обороны Израиля

Исторически сложилось так, что двумя основополагающими принципами бронетанкового корпуса ЦАХАЛа считались мобильность и скорость. Основная логика, лежащая в основе этих принципов, заключалась в использовании бронетанковыми частями своих уникальных способностей в маневрировании для минимизации уязвимости.

ЦАХАЛ использовал эти возможности для достижения решительных побед над обычными силами противника. Во время Суэцкого кризиса 1956 года 38-я танковая дивизия под командованием Ариэля ШАРОНА прорвала линию перемирия с Египтом вдоль Синайского полуострова и захватила стратегически важный военный комплекс Абу-Агейла. Во время Шестидневной войны 1967 года бронекорпус ЦАХАЛа обошёл египетские оборонительные рубежи и в течение двух дней захватил восточный берег Суэцкого канала. Во время войны Судного дня 1973 года бронетанковые части заставили сирийские войска отступить с Голанских высот, а затем прорвали их позиции, чтобы установить линию фронта всего в 40 км от Дамаска. Все эти конфликты характеризовались боевыми действиями на открытой местности, а руководящий принцип городских боёв в то время требовал избегать их, если они были несущественны для выполнения задачи.

Война Судного дня. Хроника

После изменения этой традиционной парадигмы поля боя и противников в сторону городской конфликтной среды, роль бронетанковых войск в операциях уменьшилась. Бронетанковые подразделения, как и остальная Армия обороны Израиля, перешли от противодействия обычным армиям в открытом поле к ведению боевых действий в городах против негосударственных противников. В городских условиях танки громоздки, менее эффективны и более уязвимы, чем в сельской местности. Защитники городов обладают неотъемлемыми преимуществами: они могут передвигаться по инфраструктуре и среди населения, не подвергаясь опасности, подготовить сильные оборонительные порядки и укрепления, заманить противника на уязвимые позиции. С другой стороны, атакующий в броне имеет ограниченные возможности для навигации, мобилизации и связи с другими силами, особенно в составе разнородной боевой группы.

Ливанская война 2006 года продемонстрировала снижение эффективности бронетанковых подразделений в городских условиях и в условиях асимметричной войны. В течение первых трех недель боев бронетанковые части и остальные наземные силы ЦАХАЛа ожидали в плацдармах, пока авиация завершит бой с «Хизболлой». После начала наземной операции в ней участвовали только 2 из 4 действующих бронетанковых бригад, использовавших всего 370 из примерно 4 тыс. танков, состоявших на вооружении АОИ. В Ливане задачи, поставленные бронетанковым частям, также сильно отличались от миссий в предыдущих конфликтах Израиля. Вместо того, чтобы проникнуть вглубь южного Ливана, бронетанковые подразделения провели рейды против предполагаемых сосредоточений «Хизболлы» у границы. Танки также участвовал в обычных миссиях по обеспечению безопасности: патрулирование оперативного маршрута из Израиля в южный Ливан, выполнение спасательных операций, оказание материально-технической поддержки (в частности, транспортировка продуктов питания, воды, боеприпасов и оборудования другим подразделениям).

С целью адаптации к меняющимся вызовам безопасности и сохранения оперативной ценности бронетанковый корпус ЦАХАЛа значительно уменьшил свой размер и изменил свою структуру. По словам бывшего заместителя НГШ генерал-майора в отставке Яира НАВА, за последнее десятилетие было ликвидировано более 10 резервных бригад. Ожидается их дальнейшая ликвидация, поскольку ЦАХАЛ продолжает сокращать свой бронетанковый корпус.

Кроме того, оставшиеся танковые бригады реорганизуются. Вместо 4-6 танковых рот в каждом батальоне планируется иметь 3 танковые роты, 2 пехотные роты и одну инженерно-саперную роту. Считается, что при такой организационной структуре танковые бригады смогут действовать независимо, в качестве небольших оперативных групп, выполнять более широкий спектр задач и более эффективно действовать в условиях городской войны.

Эти изменения в структуре бронетанковый войск и их интеграция в новые ББГ сделали бронетанковые подразделения гораздо более эффективными в операции «Нерушимая скала» 2014 года, чем в других недавних конфликтах. В операции впервые за 32 года были задействованы все 4 бронетанковые бригады ЦАХАЛа. В боях приняли участие 500 танков. В ходе операции не было уничтожено или выведено из строя ни одного танк. Общее число потерь в бронетанковых частях составило 14 человек. Причем, все они стали результатом минометных обстрелов или снайперского огня по личному составу, находившемуся вне своих машин.

Армия обороны Израиля. Операция «Нерушимая скала»

Артиллерия

Согласно источнику, в первые десятилетия существования Израиля официальная задача артиллерии ЦАХАЛа заключалась в прикрытии огнем маневрирующих сил. Артиллерийский корпус сыграл ключевую роль в вооруженных конфликтах Израиля в 1960-х и 1970-х годах. В Шестидневной войне 1967 года израильские артиллеристы уничтожили 26 из 40 ракетных батарей и обеспечили прикрытие огнем маневрирующих сухопутных сил, что позволило им захватить сирийские Голанские высоты в течение двух дней боев. Во время войны Судного дня 1973 года артиллерия действовала на двух фронтах. Дивизион «Дракон» сыграл важную роль в блокировании продвижения сирийских войск на севере, в то время как остальная часть артиллерийских частей поддерживала контратаку ЦАХАЛа на силы Египта на Синайском полуострове.

Однако, как и в случае с бронетанковыми войсками, сокращение использования обычных вооружений снизило значимость артиллерии в современных конфликтах Израиля. После войны Судного дня 1973 года ни одна иностранная армия не пыталась вторгнуться в Израиль – ЦАХАЛ привлек несколько артиллерийских подразделений только один раз, во время войны в Ливане в 1982 году. Что еще более важно, когда сухопутные силы ЦАХАЛа проникли в районы занятые противником, условия поля боя ограничили возможности артиллерийской огневой поддержки. Большой радиус поражения артиллерийских снарядов в сочетании с их недостаточной точностью увеличивали риск дружественного огня или чрезмерного сопутствующего ущерба, что ограничивало полезную роль артиллерии в конфликте.

Израильская САУ на огневой позиции. Май 2021 года

Реформирование и реорганизация артиллерийского корпуса с учетом меняющейся оперативной обстановки стартовали к моменту начала второй интифады в 2000 году. В середине первого десятилетия 21 века с целью устранения несоответствие между традиционными возможностями артиллерии и требованиями городского боя командование ЦАХАЛа сформировало в составе артиллерийского корпуса два новых подразделения. Вместо артиллерийского вооружения новые части оснащались беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и предназначались для выполнения штурмовых и разведывательных задач.

Формирование штурмовых БПЛА получило называние «Зик» (Zik), или подразделение «5252». Оно оснащено БПЛА «Гермес 450» (Hermes 450) израильского производства. «Гермес 450» – это многоцелевой высокопроизводительный тактический беспилотник. Он способен вести разведку, РЭБ и применять ракеты класса «воздух-земля». Основным достоинством подразделения «Зик», израильские эксперты, называют его способность нанесения «хирургических ударов», которые сводят к минимуму побочный ущерб и угрожают удаленным и скрытым целям.

БПЛА Hermes 450

Формирование «Скай Ридер» (Sky Rider, рус. – «Небесный гонщик»), или подразделение «5353», управляет БПЛА «Скайларк I, II, III» (Skylark, рус. - «Жаворонок») израильского производства. «Скайларк» – это миниатюрный модульный автономный БПЛА. Модель имеет достаточно небольшие размеры, обеспечивающие его упаковку, переноску и развертывание в течение нескольких минут пешим личным составом. Дрон оснащен расширенными функциями связи, которые гарантируют трансляцию видео сигнала в реальном времени, с высоким разрешением, днем ​​или ночью, в радиусе 40 км. Роль «Небесного гонщика» отличается от других подразделений БПЛА тем, что его основной задачей является передача в режиме реального времени тактической разведывательной информации на поле боя непосредственно младшим командирам.

БПЛА Skylark

Новаторские подразделения «Зик» и «Скай Ридер» стали предвестниками других сдвигов парадигмы в артиллерии ЦАХАЛа. В частности, в 2014 году в её составе сформировано новое подразделение, первоначальная задача которого заключалась в обнаружении, сопровождении и оповещении о траектории полета ракет, выпущенных в сторону Израиля и из него. (Точное обозначение данного формирования в источник не приводит). Подразделение также осуществляет собор метеоданных, которые в последующем передаются операторам систем вооружений. Датчики для сбора метеоданных размещаются на разных высотах с использованием нескольких уникальных платформ. Собранные сведения о давлении воздуха, влажности, ветре и температуре имеют решающее значение для выполнения сложных баллистических расчетов и повышения точности артиллерийских орудий, БПЛА и высокоточных ракет.

По мере изменения применяемых средств артиллерийского корпуса его личный состав сокращался или значительно перераспределялся. Как указывает источник, в течение последнего десятилетия половина резервных артиллерийских бригад ЦАХАЛа была расформирована. Их вооружение и оснащение либо продано, либо списано. Резервисты, служившие в этих бригадах, либо освобождались от службы, либо распределялись в регулярные пехотные бригады. В результате реформ в ЦАХАЛе осталось 4 действующие артиллерийские бригады и 4 резервных артиллерийских дивизиона.

Продолжение следует…

По материалам Naval War College Review

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