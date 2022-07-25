Армия обороны Израиля: трансформация и её оперативные последствия. Часть II.

Мы продолжаем публикацию статьи научного сотрудника Международного института по борьбе с терроризмом Междисциплинарного центра (IDC, Герцлия, Израиль) Ави Ягера о реформировании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В первой части основное внимание было уделено причинам реформ. Теперь мы пойдем дальше…

Новая боевая группа ЦАХАЛа

Согласно источнику, летом 2015 года под руководством начальника Генерального штаба Б. Ганца ЦАХАЛ запустил многолетний план «Гидеон» (Gideon multi-year plan, GMYP). Его сутью стало сокращение, модернизация и реформирование ВС Израиля с тем, чтобы противостоять асимметричным противникам, которые получили приоритет перед традиционной государственной военной миссией вооруженных сил. ЦАХАЛ приступил к сокращению боевых и небоевых подразделений как в действующих, так и в резервных воинских формированиях. Количество должностей рядового состава регулярных частей было приказано сократить на 10 %. Численность унтер-офицеров понизить с 45 до 40 тыс. военнослужащих. Одновременно, произошло сокращение мобилизованного резерва. Срок службы мужчин по призыву уменьшился на 4 месяца, и ожидается, что в ближайшие годы он сократится еще на 2 месяца. Больше всего от GMYP пострадали части резерва, численность которых план предложил уменьшить на 30%, что означает высвободить из 300 тыс. действующих резервистов 100 тыс. чел.

Возможно, самые глубокие изменения, предложенные GMYP, коснулись боевых порядков ЦАХАЛа. С момента создания Армии обороны Израиля (АОИ) дивизионное формирование являлось основной оперативной боевой группой ЦАХАЛ. После войны Судного дня в 1973 году деградация обычных боевых действий и рост числа негосударственных противников привели к размыванию структуры дивизии как основного боевого соединения армии. В дальнейшем ЦАХАЛ действовал в небольших районах Западного берега реки Иордан, сектора Газа и южного Ливана, которые не требовали и не могли вместить крупные оперативные группировки.

ЦАХАЛ в секторе Газа

Впредь задачи ЦАХАЛа заключались не в оккупации обширной территории государства-противника, а в установлении оперативного контроля над географически ограниченными враждебными районами и в устранении локальных угроз (например, пусковых установок ракет или туннелей для контрабанды оружия). Военный потенциал негосударственных противников, против которых все чаще выступал ЦАХАЛ – дезорганизованных ополченцев на юге Ливана и местных палестинских террористических ячеек на Западном берегу и в секторе Газа – сколь бы развитыми они ни были, не оправдывал привлечения целых соединений. Кроме того, развертывание крупных оперативных группировок могло привести к большему числу жертв, росту сопутствующего ущерба и неэффективному использованию боевых сил.

ЦАХАЛ приступил к реализации новой оперативной доктрины в 2011 году. В соответствии с ней бригады формировались, как независимые боевые группы, а не как структурные единицы дивизий. В компетенцию каждой бригады входила способность планировать и проводить наземные операции без поддержки дивизии. Новая бригадная боевая группа (ББГ) состояла из 6 батальонов, включая пехотные, бронетанковые, артиллерийские и инженерно-саперные подразделения. Вдобавок теперь каждый батальон мог напрямую связываться с ВВС и ВМС для эксфильтрации или огневой поддержки. Для обеспечения лучшего контроля и координации между батальонами каждая ББГ получила собственный штаб. Эти штабы поддерживали постоянную связь с другими полевыми силами, а также с соседями и старшим командованием. Теперь бригады несли ответственность за управление своим тылом, логистику и тактический маневр.

Основная цель формирования новой ББГ состояла в том, чтобы создать боевую единицу, которая окажется более актуальной и эффективной в будущих конфликтах против «Хизболлы» и ХАМАС. Командование Армии обороны Израиля ожидает, что будущие конфликты будут характеризоваться динамичными противниками, которые помимо приобретения новых навыков и оружия постоянно меняют свою структуру и тактику. Переход к более мелким боевым группам с объединенными возможностями различных категорий сил и способностью независимого планирования и выполнения оперативных планов повышает эффективность и гибкость ЦАХАЛа.

В свою очередь, отмечает автор, предпринятая реформа основных боевых порядков ЦАХАЛа оказала глубокое влияние на организацию видов и родов войск, предоставивших силы для новых бригад.

Пехота

В последние годы ЦАХАЛ сократил численность своих пехотных подразделений и расширил полицейские силы, охраняющие границы Израиля и оккупированные территории. В 2005 году ЦАХАЛ сформировал новую пехотную бригаду, специализирующуюся на выполнении задач по обеспечению безопасности – бригаду «Кфир» (Kfir Brigade). Формирование более многочисленно, чем большинство боевых пехотных бригад. Если пехотные бригады ЦАХАЛа обычно состоят из 4 батальонов, то бригада «Кфир» состоит из 5 батальонов. Задача бригады заключается в постоянном присутствии на Западном берегу реки Иордан, обеспечении безопасности и защите израильских поселений, и предотвращении попыток проникновения в Израиль. В период с 2004 по 2017 годы для выполнения регулярных миссий по охране границ в составе Армии обороны Израиля были сформировала еще 4 аналогичных батальона: «Каракал», «Львы Иорданской долины», «Гепард» и «Лев долины».

ЦАХАЛ в секторе Газа

Боевые пехотные подразделения ЦАХАЛа, утратившие значительное число личного состава в результате решения о сокращении продолжительности обязательной военной службы, начали сосредотачивать свое обучение на борьбе с партизанскими формированиями и подготовке к будущим конфликтам с «Хизболлой» и ХАМАС.

Известно, что базовая подготовка пехотных подразделений ЦАХАЛа разделена на две части: общую (базовую) подготовку и специальную подготовку. За последние несколько десятилетий АОИ существенно не изменила общий стиль тренировок и требований. Первая часть базовой подготовки ориентирована на основы. К ним относятся: применение и обслуживание личного ружья; ходьба на дальние дистанции с тяжелым грузом; действия в составе отделения; военный язык жестов и структуры командования. Вторая часть базовой подготовки проводится после распределения личного состава по специальностям: командиры отделений, снайпера, пулеметчики, гранатометчики, медики или стрелки. На этом этапе они изучают теорию и практику выполнения своих должностных обязанностей и проходят обширную подготовку и тестирование, направленные на получение соответствующей квалификации и достижение должного профессионализма в действиях военнослужащих.

В ответ на меняющиеся приоритеты Израиля в отношении противников специальная подготовка пехотинцев ЦАХАЛ, напротив, претерпела существенные изменения. В прошлом она ориентировалась на приемах ведения войны на открытой местности. Элементами подготовки были индивидуальные, групповые, взводные и ротные учения по ведению боевых действий в поле. Как правило, отрабатывался захват и удержание важных географических районов, обеспечивавших контроль больших участков территории. Ведение боевых действий в городе практиковалось лишь изредка, а подземные войны и боевые приемы в туннелях и подземных укреплениях полностью исключались из стандартной учебной программы пехотных частей. В отношении подземных сооружений и городских территорий практиковался самый простой принцип – просто избегать их. Однако, начиная с 2014 года, специальная подготовка сосредоточилась на ведении войне в городах и представила подземную войну, как новую концепцию со своей собственной боевой доктриной. Практика ведения боевых действий на открытой местности, например захват сирийских и египетских укреплений, была исключена из специализированных учебных программ.

Продолжение следует…

По материалам Naval War College Review

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