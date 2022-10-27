Швейцария в очередной раз отказала Украине в поставках военной амуниции, сославшись на свой статус нейтральной страны

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Швейцария в очередной раз отказала Украине в поставках военной амуниции, заявив о своем нейтралитете. При этом в поставках гуманитарной помощи Киеву швейцарцы не отказывают.

Киев в очередной раз попытался выпросить у Швейцарии военную амуницию в качестве помощи, в частности боевые шлемы и бронежилеты, однако в очередной раз нарвался на отказ. В Берне пояснили, что это оборудование военного назначения, поэтому поставляться не может. Швейцария еще раз объяснила непонимающим представителям режима Зеленского, что не намерена нарушать нейтралитет.

Бронежилеты и шлемы - это оборудование военного назначения. Они классифицируются как специфическое военное имущество в соответствии с законодательством Швейцарии. В результате Швейцария отклонила заявки на поставку шлемов и бронежилетов украинской армии

- говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.

Подчеркивается, что швейцарцам даже пришлось впервые с 1993 года публиковать подробный отчет о политике нейтралитета, так как представители Украины неоднократно критиковали Швейцарию за отказ поставлять вооружения и военное оборудование. Между тем швейцарцы оказывают помощь Украине, но в виде гуманитарной помощи. В очередной пакет вошли медикаменты, семейные палатки, матрасы, спальные мешки и шерстяные одеяла. В общем все то, что понадобится гражданам Украины этой зимой, если начнутся перебои с теплом и электроэнергией.

Ранее Швейцария отказалась принимать на лечение раненых украинских военных, заявив, что согласно Женевской и Гаагской конвенциям, нейтральные страны обязаны препятствовать возвращению выздоровевших военных для участия в боевых действиях.