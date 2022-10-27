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Военное обозрение

Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика

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Источник изображения: topwar.ru

Лётчики, пилотирующие российские боевые самолёты и винтокрылые машины, оказывают неоценимую поддержку наземным боевым порядкам, уничтожая вражеские силы с риском для жизни в условиях постоянного зенитного противодействия неприятеля. Однако в ряде случаев специфика применения техники вызывает вопросы.

В сети фигурирует видеоматериал, на котором показано бомбометание российского истребителя Су-35С. При этом поражение осуществляется со сверхмалой высоты – самолёт проходит чуть ли не над головами вражеских солдат. После работы по цели машина с виража уходит за горизонт, однако вдогонку Су-35 оператор ПЗРК выпускает ракету. В этом случае потери самолёта удалось избежать, но иногда зенитный огонь неприятеля приводит к не столь благоприятным последствиям.

Су-35С является высокоманёвренным истребителем и его применение в качестве штурмовика, сбрасывающего бомбы ФАБ-250 у кромки земли, вызывает вопросы. При снаряжении истребителя высокоточным оружием он способен без риска потери экипажа и дорогостоящей техники эффективно подавлять цели за десятки километров, не входя в зону зенитного противодействия. Как полагает ряд обозревателей, адекватному применению как Су-35, так и прочих боевых машин препятствует отсутствие массового производства высокоточных планирующих бомб.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-35
Су-35С
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