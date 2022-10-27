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Военное обозрение

Посетивший Киев Штайнмайер пообещал Зеленскому поставить дополнительную партию САУ PzH 2000 и РСЗО Mars II

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия в ближайшее время пополнится немецкими самоходными гаубицами и системами РСЗО. Поставку дополнительной партии вооружений и техники обещал Зеленскому президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, посетивший Киев с визитом накануне.

Побывавший на Украине Штайнмайер дал интервью немецкой прессе, в котором рассказал, как Германия намеревается помогать режиму Зеленского бороться с российской армией. Для этого Берлин уже в ближайшие дни передаст Киеву дополнительную партию САУ PzH 2000 и РСЗО Mars II. А вот немецкие танки Украина не получит, несмотря на неоднократные просьбы Зеленского, этот вопрос закрыт. По словам немецкого президента, принято решение сосредоточиться на поставках зенитных комплексов.

Только что я пообещал господину президенту, что следующие системы Mars II и четыре дополнительные гаубицы типа Panzerhaubitze 2000 в ближайшие дни будут переданы Украине (...) На передний план сейчас вышла угроза с воздуха

- заявил он.

Таким образом Штайнмайер подтвердил, что Германия готовит передачу Киеву еще трех систем ПВО IRIS-T. Первую аналогичную систему на Украине уже развернули и поют ей дифирамбы, делая из немецкого комплекса очередную вундерваффе. Немецкий ЗРК будет уже четвертым видом оружия, которое в ближайшее время будет всячески превозноситься. Ранее это были: турецкий беспилотник Bayraktar TB2, американская 155-мм гаубица М777, американская РСЗО HIMARS и теперь ЗРК IRIS-T.

Как ранее сообщалось, Германия проведет обучение 5 тысяч украинских военнослужащих в рамках европейской тренировочной миссии EU Military Assistance Mission. Кроме общевойсковой подготовки, немцы также подготовят расчеты систем ПВО IRIS-T.

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
HIMARS
PzH 2000
Компании
M777
Проекты
БПЛА
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