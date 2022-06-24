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Военное обозрение

«Это шестой вид артиллерии НАТО»: Резников заявил о получении Киевом немецких САУ PzH 2000

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Источник изображения: topwar.ru

ВСУ получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, о поставке 155-мм гаубиц на Украину сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников.

Как отмечается, самоходные гаубицы PzH 2000 поступили вместе с подготовленными украинскими экипажами, прошедшими обучение в Германии. Особенно Резникова порадовал тот факт, что немецкие САУ являются уже шестым видом артиллерии НАТО калибра 155-мм, поставленным на Украину. По его словам, командование ВСУ применит новые гаубицы на поле боя "со 100% эффективностью".

Это уже 6-й вид артиллерии 155-мм калибра, который усиливает нашу оборону. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и CAESAR. Отныне к этому "клубу лучших" присоединился и PzH 2000

- написал он в одной из запрещенных в России соцсетей.

Также Резников заявил о прибытии на Украину американских РСЗО HIMARS, но не стал сообщать каких-либо подробностей. Он пообещал российским войскам "жаркое и последнее лето", которое им устроят ВСУ с помощью полученных реактивных сиистем. Не забыл он рассыпаться в благодарностях американским спонсорам в общем и главе Пентагона Ллойду Остину в частности.

HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моим американским коллегам и друзьям за эти мощные инструменты!

- заявил украинский министр.

Вероятней всего речь идет о второй партии РСЗО, отправку которых недавно анонсировали в Пентагоне. Предварительно сообщалось, что в ней должно быть четыре РСЗО и боеприпасы к ним.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
M109
PzH 2000
Компании
M777
Проекты
NATO
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