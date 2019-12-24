The National Interest (США): артиллерия России превосходит артиллерию американской армии

Танки Т-90 и самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" (в центре) во время динамической экспозиции на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в Кубинке.

Российские орудия превосходят по своим возможностям полевую артиллерию американской армии. Более того, американская артиллерия едва опережает артиллерию Северной Кореи и мобильные иранские орудия. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра RAND Corporation, изучившие возможности американской полевой артиллерии.

У артиллерии сухопутных войск США проблемы

Российские орудия превосходят по своим возможностям полевую артиллерию американской армии. Более того, американская артиллерия едва опережает артиллерию Северной Кореи и мобильные иранские орудия.

К такому выводу пришли эксперты аналитического центра RAND Corporation, изучившие возможности американской полевой артиллерии. Эксперты изучили артиллерию сухопутных войск США, которой Пентагон пренебрегал в течение двух десятилетий, концентрируясь в первую очередь на противоповстанческих операциях с начала 2000-х годов. В то время самолеты и вертолеты заняли место артиллерии в качестве главного источника огневой поддержки во время операций небольших подразделений в Ираке и Афганистане, тогда как хорошо подготовленные артиллеристы были вынуждены взять на себя функции пехоты.

Эксперты RAND пришли к выводу, что в результате артиллерия ВС США теперь "обладает меньшим опытом и возможностями по сравнению с американской артиллерией до терактов 11 сентября".

Проблема заключается в том, что американская артиллерия атрофировалась, а российская - нет. "За долгий период противоповстанческих операций теми двумя родами сухопутных войск США, которые столкнулись с особенно серьезными сокращениями, стали полевая артиллерия и противовоздушная оборона, - сообщил Джон Гордон (John Gordon), аналитик RAND, работавший над этим исследованием, в интервью National Interest. - Учитывая характер угроз в Ираке и Афганистане, это понятно. Однако сегодня эти два рода войск имеют огромное значение с учетом того, кто теперь является нашими основными противниками".

Хотя сегодня армия России меньше армии Советского Союза в эпоху холодной войны, она вооружена мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами. Россия способна поражать вражеские позиции на значительной дистанции при помощи реактивной системы залпового огня БМ-30 "Смерч" с дальностью полета примерно 100 километров и ракетного комплекса СС-26 "Искандер", способного стрелять примерно на 400 километров. Между тем дальность стрельбы американской 155-миллиметровой гаубицы M109A7 "Паладин" составляет 24 километра, если она стреляет обычными снарядами, и 32 километра, если она стреляет активно-реактивными снарядами.

Что интересно, доклад RAND перекликается с недавним британским докладом, который предупреждает, что в случае вторжения России в страны Балтии возможности российской артиллерии будут настолько сильно превосходить возможности британских войск, что Великобритании придется вернуться к кассетным бомбам, которые во многих странах запрещены. Америка и Великобритания сделали самолеты, оснащенные бомбами лазерного и GPS-наведения, своим основным средством ведения дальнего огня. Однако, хотя эта стратегия сработала во время первой войны в Персидском заливе, она может не сработать сегодня. Российские средства противовоздушной обороны, такие как зенитные ракетные комплексы С-400, вполне могут помешать самолетам НАТО нанести удары по российским бронетанковым колоннам и маршрутам снабжения. Более того, даже американские государственные надзорные органы опасаются, что у Америки нет ни достаточного количества бомб с лазерным наведением, ни промышленных мощностей для производства таких бомб в случае необходимости.

Все это породило страх, что российская артиллерия и ракеты дальнего действия могут уничтожить аэродромы, порты и складские базы США. Сухопутные силы, пытающиеся совершить маневры, станут жертвами артиллерийского удара России. Если самолеты НАТО не смогут вывести из строя российские орудия, тогда эту задачу придется выполнять полевой артиллерии. А американская и британская артиллерии, вполне вероятно, с этой задачей не справятся.

Более того, Россия - это не единственная проблема. В случае нового конфликта на Корейском полуострове у американской артиллерии возникнут проблемы с тем, чтобы справиться с огромным северокорейским арсеналом хорошо укрепленных орудий, развернутых вдоль демилитаризованной зоны. "Возможно, американская артиллерия не подготовлена к такому уровню расхода боеприпасов, который может потребоваться в случае борьбы с практически равным соперником, - написали эксперты RAND. - Эффективность артиллерии США может снизиться в силу необходимости избегать/обороняться от атак северокорейских сил специального назначения в тылу".

Атаки иранских десантно-диверсионных сил тоже будут угрожать американской артиллерии в случае конфликта в Персидском заливе. Помимо этого, американской артиллерии придется быстро реагировать и наносить удары по быстроскрывающимся целям, таким как мобильные пусковые установки.

К счастью, американские ВС опираются не только на артиллерию сухопутных войск. ВВС и ВМС США обеспечат огневую поддержку посредством ракет воздушного и морского базирования. Однако с учетом распространения систем противовоздушной обороны и противокорабельных комплексов эффективность такой поддержки гарантировать нельзя.

Как пишут эксперты RAND, одно из решений сводится к увеличению числа полевых артиллерийских частей, особенно таких, которые можно быстро перебросить в Восточную Европу или Персидский залив. Армия также нуждается в большем количестве более совершенных систем обнаружения артиллерии, нежели ныне существующий радар TPQ-53, чтобы обнаруживать российские артиллерийские орудия и наносить удары по ним

Американская армия также должна сконцентрироваться на усовершенствовании своих гаубиц, а не многоствольных реактивных установок. "Такие реактивные установки, как MLRS и HIMARS, - это очень важные системы полевой артиллерии, однако гаубицы больше подходят для обеспечения своевременной и продолжительной поддержки войск, - пишут специалисты RAND. - Хотя дальность и темп стрельбы являются важными параметрами для артиллерийских орудий американской армии, усовершенствования также должны коснуться их поражающего действия, устойчивости и мобильности. К примеру, система, применяемая бригадной тактической группой на БМ "Страйкер", - это 155-миллиметровая система М777, которая не является самозарядной и лишена защиты для экипажа".

Один из вариантов действий - закупить гаубицы иностранного производства, такие как немецкие 155-миллиметровые орудия PzH-2000. Американской армии также необходимы ракеты большой дальности, такие как высокоточные ракеты Precision Strike Missile, которые должны прийти на смену уменьшающимся запасам тактических ракетных комплексов сухопутных войск, необходимых на тот случай, если вражеские системы противовоздушной обороны заблокируют поддержку с воздуха. Разработка ракеты класса "земля-земля" с дальностью как минимум в 1000 километров позволит сухопутным войскам сыграть значимую роль в морском или воздушном столкновении между Америкой и Китаем на просторах Тихого океана.

RAND предупреждает, что американским артиллеристам придется начать делать то, чего они не делали уже некоторое время: они должны начать тренироваться обороняться от атаки. Американские артиллерийские батареи будут подвергаться атакам со стороны боевых дронов, боевых вертолетов и ударных самолетов. Российские танковые войска в настоящее время отрабатывают тактику "карусели", позволяющую прорывать оборонительные линии противника и уничтожать его артиллерию.

"Сегодня лишь у немногих полевых артиллерийских частей есть камуфляжные сети для того, чтобы прятать их орудия. От них отказались в 2008-2009 годах, потому что их посчитали ненужными в Ираке и Афганистане, - говорится в докладе. - Против такого сильного противника, как Россия, необходимы прикрытие, сокрытие и обман. Подразделения полевой артиллерии должны готовиться именно к этому".

Майкл Пек (Michael Peck)