Байден и Сунак отметили важность сотрудничества в "реагировании на вызовы" со стороны КНР

Президент США и премьер-министр Великобритании также обсудили вопросы, связанные с оказанием помощи Украине и принятием мер в отношении России

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора отметили важность сотрудничества в оказании помощи Украине, принятии мер в отношении России и реагировании на действия Китая. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Байден поздравил Сунака со вступлением в должность главы правительства. "Лидеры подтвердили особые отношения между нашими странами и выразили готовность углублять сотрудничество по вопросам, имеющим решающее значение для глобальной безопасности и процветания", - уточнили в Белом доме.

Байден и Сунак отметили "важность совместной работы с целью поддержки Украины и призыва России к ответу за ее агрессию, реагирования на вызовы со стороны Китая", а также обеспечения поставок "доступных энергоносителей". Кроме того, они обсудили необходимость сохранения Белфастского мирного соглашения от 1998 года, которое положило начало урегулированию конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Сунак, занимавший должность главы Минфина в правительстве Бориса Джонсона, в понедельник был объявлен новым главой правящей Консервативной партии, а во вторник занял пост премьер-министра Великобритании.