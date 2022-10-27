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ТАСС

Байден и Сунак отметили важность сотрудничества в "реагировании на вызовы" со стороны КНР

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Источник изображения: Илья Дмитрячев/ ТАСС

Президент США и премьер-министр Великобритании также обсудили вопросы, связанные с оказанием помощи Украине и принятием мер в отношении России

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора отметили важность сотрудничества в оказании помощи Украине, принятии мер в отношении России и реагировании на действия Китая. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Байден поздравил Сунака со вступлением в должность главы правительства. "Лидеры подтвердили особые отношения между нашими странами и выразили готовность углублять сотрудничество по вопросам, имеющим решающее значение для глобальной безопасности и процветания", - уточнили в Белом доме.

Байден и Сунак отметили "важность совместной работы с целью поддержки Украины и призыва России к ответу за ее агрессию, реагирования на вызовы со стороны Китая", а также обеспечения поставок "доступных энергоносителей". Кроме того, они обсудили необходимость сохранения Белфастского мирного соглашения от 1998 года, которое положило начало урегулированию конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Сунак, занимавший должность главы Минфина в правительстве Бориса Джонсона, в понедельник был объявлен новым главой правящей Консервативной партии, а во вторник занял пост премьер-министра Великобритании. 

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Великобритания
Ирландия
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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