Daily Mail (Великобритания): кризис на Украине «в шаге от войны». Говорят британцы.

Британские читатели убийственно комментируют действия «сошедшего с ума» Байдена вокруг Украины. «Похоже, он решил воевать с Россией до последнего...украинца!» «Байден в поход собрался! Вернется?!» «Доигрался-таки в свои пазлы до войны, старый Байдиот!» «А назначьте-ка Хантера украинским фельдмаршалом!»

- Государственное российское телевидение предупреждает, что Украина находится "в шаге от войны".

- Популярный телеведущий Дмитрий Киселев сказал телезрителям в воскресенье, что Украина - это "нацистское" государство, которое может быть подвергнуто "денацификации" силой.

- Бывший американский посол в России Майкл Макфол предостерег, что Россия может вторгнуться на Украину под предлогом защиты русскоговорящего населения.

- Макфол заявил, что усиление Россией своего военного потенциала на границе с Украиной, где в настоящее время развернуто 80 000 солдат, танки и артиллерия - это "испытание" Байдена на прочность.

В ходе последнего из непрекращающихся эпизодов обмена жесткой риторикой и угрозами между Россией и Украиной, которые держат в нервном напряжении всю Европу, государственное российское телевидение заявило, что ситуация находится "в одном шаге" от войны с Украиной.

Дмитрий Киселев, телеведущий, которого называют "путинским пропагандистом", высказал это предупреждение в ходе своей популярной вечерней новостной программы в воскресенье.

Он заклеймил Украину "нацистским" государством, заявив, что Россия может быть вынуждена "денацифицировать" ее силой в ходе процесса, который принесет Украине "экономический и военный крах".

Как полагают, в настоящее время Россия развернула на своей восточной границе с Украиной 80 000 войск, включая танки, артиллерию, бронетранспортеры и технику поддержки. В связи с этим нарастают опасения российского вторжения.

Официальный представитель президента Украины Юлия Мендель заявила сегодня, что 40 000 российских солдат находятся сейчас в Крыму, а еще 40 000 на границе с Донбассом, в котором поддерживаемые Россией сепаратисты вот уже несколько лет сражаются с армией Украины.

Между тем, Майкл Макфол, который был послом США в Москве в 2012-2014 годах в период аннексии Путиным Крыма предупредил, что Россия может вторгнуться на Украину и в случае разворачивания "самого плохого сценария" принести войну в Европу.

Комментарии читателей Daily Mail

Jonty Bo

А вы пошлите туда эту новую либероидную Воук-армию. Русские никогда не победят бесполую гендерно-нейтральную армию, в которой все друг друга называют на "Вы". Они будут извиняться перед русскими и просить у них прощения вплоть до того момента, как те их уничтожат!

Do Gooder

А еще нужно послать туда BLM (Black Lives Matter - прим. пер.). Уж они-то там моментально разберутся с русскими, ха!

Willy 1

Путина нельзя обвинять ни в чем, если Хантера Байдена назначают "смотрящим" по Украине!

Casaloco

Цель американцев здесь - начать новую большую войну в Европе. Это может быть очень прибыльно для них. В результате они спишут с себя 50 триллионов своего национального долга.

BeachNavy

Путин знает, что у Байдена деменция. И знает, что вся эта свора леваков-демократов, которая Байденом крутит, ничего не может сделать!

Salvini Trump

Обама и ЕС сбросили демократически избранное правительство Украины и стали выжимать из этой страны все, что можно! Посмотрите на байденовского сынка и те миллионы, которые он нахапал на Украине! В этом я поддерживаю Россию. Если Украина хочет войны с Россией, то она не простоит и 5 минут в качестве государства!

ovb

Я не отношу себя к поклонникам Путина. Но всю эту заваруху с загонянием его в угол затеял Запад. А ведь будучи загнанным в угол начинает кусаться даже кролик.

AngloAwiss Jeff

Этой войны хочет Байден? Ведь украинские войска оказались первыми с той стороны границы. Помните - Трамп был первым американским президентом за 50 лет, не начавшим ни одной войны!

Engineer

Вот какие ужасные последствия имеют украденные президентские выборы!

DocDaneeka

Эти жаждущие войны кровожадные демократы используют народ Украины просто как пушечное мясо!

StopFoxMosely

У России миллион солдат под ружьем, два миллиона резервистов и по меньшей мере 2000 ядерных зарядов. Если они выберут войну, то что может с ними сделать маленькая Англия? Да ничего!!!

Ninja100

Путин знает, что спящий "Байдиот" - очень слабый президент. Ну и чего его не испытать на прочность?!

Darren

А Daily Mail, как всегда не в теме. Что-то она не больно-то пишет о детях, которых украинская армия убивает артиллерийским и минометным огнем!

Candiru

На что Путин испытывает Байдена? На деменцию? Или на IQ?

Aquarian922

Ну вот, Байден и собрал наконец свой паззл под названием "Как нам сделать Америку НИЧТОЖНОЙ вновь". У нас выросли цены на бензин, у нас открытые границы, у нас высокие налоги, у нас растет число бездомных, вот она, наконец - ВОЙНА! Я предсказывал это с первого дня после того, как дедушка занял президентский трон!

Frank Haydn

Если Россия вторгнется на Украину, Китай осуществит агрессию против Тайваня! Несколько следующих недель будут решающими для мира и Америки!

Johny Carson

А сделайте Хантера Байдена фельдмаршалом украинской армии - и все дела!

myeyesonly

Байден - это идиотская шутка истории, и все это знают!

Rhetorical mess

Не надо испытывать Байдена войной. Его нужно просто оставить одного перед телетрапом и без телесуфлера!

SimplyElaine

И почему все было так относительно спокойно при Трампе!

Henry 55

Потому что он все делал так, как говорил ему Путин!

e ng land ri g ht

Британцам нужно беспокоиться о Северной Ирландии, а не об Украине!

Rocksman

Для европейцев Байден ничто в сравнении с Путиным. Они боятся оказаться на стороне против него. Им нужен русский газ!

laidback 1

И русская антиковидная вакцина!

Lord Andrew

Я знаю много приличных русских. У них нет никакого интереса в войне с Украиной!

Vambo

О какой войне русских с ЕС вы говорите? Да им достаточно прикрутить вентиль на газопроводе. И все! Очень просто!

Newshound Mutt

Америка еще попомнит этого сумасшедшего Старика Джо! На долгие годы вперед!

Уил Стюарт, Крис Плезэнс ( Will Stewart, Chris Pleasance)