Британия перенапряжена подготовкой к войне с Россией

Английская армия купила 150 дешевых дронов, а в ответ на ядерный удар отключит в Москве свет

Лондонская пресса, следуя в политическом фарватере своего правительства, все чаще пишет о том, что невозможно вести уравновешенный диалог с Москвой и необходимо разговаривать только с позиции силы. Очень показательны, в плане демонстрации контента газет туманного Альбиона, недавние публикации издательства Times. В общем, идет речь о подготовке британкой армии к боевым и прочим действиям против России в любой точке мира.

Ранее сообщалось, что английские кибервойска провели учения, в ходе которых отрабатывалась электронная атака на систему освещения российской столицы. С точки зрения Лондона, эта акция в боевом исполнении является достойным ответом на возможное применение Москвой ядерного оружия. Sunday Times на этот счет цитирует слова высокопоставленного источника: "Если они (русские - "НВО") потопят наш авианосец с помощью ядерной торпеды, каков будет наш ответ? В существующих опциях между уничтожением подводной лодки (допустим Северного флота РФ – "НВО") и ракетным ядерным ударом по северным районам Камчатки нет ничего. Вот почему кибервариант так важен; мы сможем пойти в наступление и выключить свет в Москве, чтобы сказать им, что они совершают неправильные вещи". То есть, получив такой ответ, Кремль очень пожалеет, что уничтожил авианосец Королевских ВМС?

Военное ведомство Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на этом не остановилось, для боевой подготовки войск оно закупило коммерческие (можно назвать их бытовыми или развлекательными) беспилотные летательные аппараты (БПЛА), стоимостью менее 1000 фунтов. Английская пресса, ссылаясь на военные источники, почему-то акцентирует внимание своих читателей на том, что ополчение Донбасса уже давно эффективно применяет их в боевых действиях, кроме прочего и как средства разведки.

В настоящее время в Омане идут совместные военные учения местных войск и британской армии под наименованием "Саиф Сарея 3", где солдаты туманного Альбиона тренируются воевать не с кем-нибудь, а с армией России. Английская пресса информирует: "Силы быстрого реагирования будут обучены действовать в кризисных зонах по всему миру по мере развития конфронтации (понятно с кем – "НВО")". В этих маневрах (которые обходятся казне королевства в 100 млн фунтов в месяц) с британской стороны принимают участие 5500 военнослужащих, 18 танков, 200 бронеавтомобилей, 8 истребителей Typhoon и шесть кораблей Королевского военного флота.

Газета Times заверяет, что одной из задач этих экзерциций является изучение тактики российской армии, на основе полученных знаний именно с ней королевские войска будут тренироваться воевать. Врага, в данном случае, имитирует эскадрилья из ранее закупленных 150 дронов (тех, что свободно продаются на потребительском рынке). Помимо этого для боевой учебы британских бойцов подготовлен бронированный трактор с дистанционным управлением. Объясняя журналистам цель выбора средств для имитации противника, командующий сухопутными силами учений бригадный генерал Зак Стэннинг сказал: "мы как бы получаем "врага", который подготовлен лучше чем мы, имеет более совершенное вооружение и экипировку, и способен поставить наши войска в наиболее затруднительное положение". Кстати, в ходе предыдущих маневров "Саиф Сарея 2", которые также проходили в оманской пустыне, половина британских танков сломалась, винтовки не стреляли, а амуниция солдат оказалась не пригодной для Аравийского ТВД. На этот раз английское командование бросило в "бой" легкие бронемашины Scimitar и Spartan, а коммерческие дроны имитируют, превосходящую по всем параметрам бронетехнику противника, то есть – русские танки Т-72.Впрочем, не все так плохо в соединенном королевстве. Среди английских публицистов есть сторонники другого варианта борьбы с Россией. В статье (опубликована в Times) Эдварда Лукаса "Время быть жесткими с российскими хулиганами" пожалуй больше здравого смысла, чем в действиях и словах английских военных. Но и в этом опусе объяснение позиции Англии начинается с откровенной лжи. Автор пишет, что Советский Союз был раем для хулиганов и поскольку Владимир Путин вырос в этом раю, в котором уважалась только физическая сила, ничего хорошего ожидать от российского президента не приходится. Ну что ж, я тоже вырос в советское время и мне есть, что возразить лгуну Эдварду Лукасу. Буду откровенен, многое в СССР мне не нравилось, но раем для хулиганов он точно не был. Да, улица, была такой же улицей, как и сейчас, была шпана, которая порой отравляла бытие, но и ей приходилось не сладко. На нее воздействовала милиция, дружинники, общественность, комсомольская организация и много еще чего. Но в те годы было значительно безопаснее, чем сейчас. Дети, начиная с пяти лет, гуляли во дворе без присмотра старших. К тому же, в отличие от современности, тогда было много спортивных секций для детей и подростков, и в этих секциях учили здоровому образу жизни во всех значениях этой фразы; говорили о святости чести, достоинства, дружбы; учили законопослушанию, верности коллективу и вере в справедливость, в силу слова, силу диалога (но не во всевластие кулака). Пытаясь связать советское прошлое нашей страны с реалиями ее бытия в настоящее время, Эдвард Лукас совершает серьезную ошибку, из-за которой его позиция выглядит не убедительно.

Далее, английский журналист справедливо (к сожалению это приходится признавать) указывает, что экономика современной России зависит от экспорта нефти (и газа). По мнению автора, инфраструктура страны практически разваливается, качество местного управления не выдерживает никакой критики (я преднамеренно смягчаю его формулировки), а спецслужбы настолько раздуты, что не в состоянии сохранять "элементарные секреты, в том числе и имена разведчиков – нелегалов".

Эдвард Лукас не преминул заявить: "Приводит в замешательство тот факт, что Россия собирается воевать с нами". Истины ради, стоит возразить этому англичанину тем, что на протяжении всей истории Российско-британских взаимоотношений именно Лондон стремился воевать с Москвой, но никак не наоборот. И в настоящее время безответные угрозы звучат по-прежнему в адрес России, а Кремль при этом сохраняет невозмутимость. Но указанный факт английской прессой не принимается во внимание. Автор делает упор на нелогичность (им же придуманной) агрессии Москвы по отношению к западной Европе, поскольку "она является крупным потребителем газа и источником высоких технологий". Наконец, Лукас заявляет, что у России и Запада есть общие враги: Китай и исламский экстремизм. А место Москвы – быть союзницей НАТО и других военных альянсов, возглавляемых США и "только близкий союз с Западом поможет России, используя колоссальный интеллектуальный потенциал, поднять экономику, ныне зависимую от сырьевых ресурсов, модернизировать, диверсифицировать ее и вывести в сферу услуг и высоких технологий". Можно ему возразить тем, что Россия уже пробовала быль союзницей США, ничего хорошего из этого не вышло.

В финале своего опуса Лукас пишет, что хулиган не может действовать рационально (понять не сложно, кого он имеет ввиду) и перечисляет все грехи Москвы и в Сирии, и в Грузии, и на Украине, не забывая и про "дело Скрипалей". Наконец, Эдвард Лукас рекомендует вести войну с Москвой не военными методами. Цитирую его дословно: "Верховенство закона является самой большой угрозой для клептократии, поэтому усиление и ужесточение наших (британских – "НВО") правил жизненно необходимо, чтобы притупить оружие Кремля. Нам (Британии – "НВО") нужно уничтожить климат безнаказанности, в котором банкиры, юристы и бухгалтеры предлагают услуги консьержа и организуют финансовые прибежища кремлевскому режиму и мафиозным боссам России (в первую очередь речь идет об оффшорных зонах)". То есть он предлагает бороться с Москвой экономическими методами и в целом следовать примеру Америки.

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО