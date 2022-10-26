МИД Японии следит за ситуацией вокруг заявлений РФ о плане Киева применить "грязную бомбу"

Глава ведомства Ёсимаса Хаяси добавил, что дальнейшая эскалация со стороны России недопустима

ТОКИО, 25 октября. /ТАСС/. Япония следит за ситуацией вокруг заявлений России о планах Украины применить "грязную бомбу" и не комментирует позицию западных стран, что Москва может якобы использовать это как предлог для эскалации. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

"Что касается позиции Японии, то я хотел бы воздержаться от комментариев по поводу того, что существует вероятность использования Россией предлога о возможности применении такого оружия (Украиной - прим. ТАСС) с целью эскалации. Дальнейшая эскалация со стороны России недопустима. Мы будем с серьезным беспокойством наблюдать за происходящим", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления российской стороны по этому поводу и мнение внешнеполитических ведомств Великобритании, США и Франции, которые утверждали, что такие предупреждения Москвы необоснованны.

В понедельник начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге сообщил, что Минобороны России привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе "грязной бомбы" заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва намерена поставить в ООН вопрос о подготовке такого оружия. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, США, Турции и Франции, предупредив об этой угрозе со стороны Украины. В Вашингтоне, Лондоне и Париже, однако, заявили, что не верят российским сведениям.