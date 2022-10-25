Войти
ТАСС

РФ уведомит генсека ООН о планах Киева устроить провокацию с "грязной бомбой"

107
0
0
Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Источник изображения: John Minchillo-Pool/ Getty Images

Заместитель постоянного представителя при всемирной организации Дмитрий Полянский отметил, что Москва направит письмо Антониу Гутерришу

ООН, 24 октября. /ТАСС/. Россия направит в понедельник письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с информацией о планах Киева организовать провокацию с использованием "грязной бомбы". Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Дополнительные детали по планируемой Украиной провокации с "грязной бомбой", - написал он в Twitter, приведя распространенные ранее МИД России данные о намерениях Киева. - Мы направим сегодня письмо по этому вопросу генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу".

В понедельник начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге сообщил, что Минобороны России привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе "грязной бомбы" заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва намерена поставить в ООН вопрос о подготовке такого оружия. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из США, Великобритании, Турции и Франции, предупредив об этой угрозе со стороны Украины. В Вашингтоне, Лондоне и Париже, однако, заявили, что не верят российским сведениям. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
ЯО
Похожие новости
25.10.2022
Предупреждения Москвы, неверие Запада и просьбы Киева. Ситуация вокруг "грязной бомбы"
25.10.2022
Шойгу вывел на чистую воду планы Украины с «грязной бомбой»
01.11.2021
Сдерживание неопределенностью в современной мировой политике
25.04.2019
Своевременно, но не обязательно симметрично. В Москве обсудили вопросы безопасности
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
28.03.2017
Сергей Лавров: "К стратегической стабильности"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 00:29
  • 8
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 25.10 00:20
  • 36144
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.10 22:03
  • 1
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 24.10 16:06
  • 4
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 24.10 14:46
  • 1
"Фамильное сокровище" России одним ударом уничтожит военные объекты США
  • 24.10 14:02
  • 3
Путин подписал указ об образовании совета по обеспечению потребностей армии
  • 24.10 12:06
  • 0
Украина «задвинет» Германию на задворки Европы
  • 24.10 11:30
  • 0
Молодежь, революция, война. «Вооруженный мятеж» — часть вторая
  • 24.10 10:10
  • 3
Токио и Канберра пообещали международный ответ при применении ядерного оружия на Украине
  • 24.10 10:05
  • 1
Мировая энергетическая инфраструктура в опасности. И вот почему
  • 24.10 02:36
  • 1
"Оборонный" КС будет в том числе решать вопросы с ценами на необходимые для войск товары
  • 24.10 02:36
  • 1
Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах
  • 24.10 01:02
  • 22
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 23.10 23:21
  • 5
Польские спутники указывают украинцам российские цели
  • 23.10 18:32
  • 3
Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных