РФ уведомит генсека ООН о планах Киева устроить провокацию с "грязной бомбой"

Заместитель постоянного представителя при всемирной организации Дмитрий Полянский отметил, что Москва направит письмо Антониу Гутерришу

ООН, 24 октября. /ТАСС/. Россия направит в понедельник письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с информацией о планах Киева организовать провокацию с использованием "грязной бомбы". Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Дополнительные детали по планируемой Украиной провокации с "грязной бомбой", - написал он в Twitter, приведя распространенные ранее МИД России данные о намерениях Киева. - Мы направим сегодня письмо по этому вопросу генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу".

В понедельник начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге сообщил, что Минобороны России привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе "грязной бомбы" заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва намерена поставить в ООН вопрос о подготовке такого оружия. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из США, Великобритании, Турции и Франции, предупредив об этой угрозе со стороны Украины. В Вашингтоне, Лондоне и Париже, однако, заявили, что не верят российским сведениям.