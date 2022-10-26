В США заявили, что Израиль вправе сам решать, какую военную помощь предоставлять Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби добавил, что это суверенное решение

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Израиль, как и любая другая страна, вправе самостоятельно решать, какую военную помощь предоставлять Киеву. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в понедельник на онлайн-брифинге, когда его спросили, разочарован ли Вашингтон в связи с тем, что Израиль "не предоставляет Киеву системы ПВО".

"Это суверенное решение, которое каждая страна принимает сама. Мы не выкручиваем руки, <...> мы не читаем лекций другим странам", - сказал он.

"Мы, разумеется, просим и помогаем координировать вклад других стран в удовлетворение оборонных потребностей Украины. Каждая страна должна сама для себя решать, что она хочет предоставить и в каком количестве. У Израиля должно быть такое право, как и у любой другой страны <...>. Мы очень ценим наши отношения с Израилем, <...> это наш ключевой друг и партнер в регионе. <...> Что касается того, что они готовы делать для поддержки Украины, то об этом должны говорить они, они должны решать, мы это в полной мере уважаем", - добавил Кирби.

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам конференции, организованной израильской газетой Haaretz, заявил, что с 2014 года запросы Киева на поставки израильского оружия, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол", не были удовлетворены Израилем. Зеленский добавил, что западные страны поставляют Украине системы ПВО, отказывает в этом только Израиль.

На прошлой неделе американский портал "Аксиос" сообщил, что украинские власти направили Израилю официальный запрос на приобретение систем ПВО и ПРО, в том числе новейших лазерных систем Iron Beam, зенитно-ракетных систем Barak-8, зенитно-ракетных комплексов Patriot, систем противоракетной обороны "Железный купол", а также систем "Праща Давида" и "Хец". В понедельник пресс-служба израильского военного ведомства сообщила, что министры обороны Израиля и Украины Бени Ганц и Алексей Резников провели телефонный разговор, в ходе которого израильский министр подтвердил, что его страна не готова поставлять Киеву вооружение.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против РФ масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.