Зеленский заявил, что Израиль отказывает Украине в поставках оружия с 2014 года

Президент Украины выразил сожаление, что у Киева "пока нет своего "Железного купола"

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Запросы Украины с 2014 года на поставки израильского оружия, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) "Железный купол", не были удовлетворены Израилем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам конференции, организованной израильской газетой Haaretz.

"К сожалению, сейчас у нас пока нет своего "Железного купола". У нас нет современной и эффективной системы ПВО и ПРО, которая могла бы обезопасить наше небо", - сказал Зеленский.

Он добавил, что западные страны поставляют Украине системы ПВО, отказывает в этом только Израиль. "На Украине, на Ставке верховного главнокомандующего <...> мы говорим о наших партнерах, которые уже помогают нам, чем могут помочь, защитить наше небо. К сожалению, слова "Израиль" и "израильский" при этом не звучат", - отметил президент. "Конечно, это решение вашей страны, ваших правительств. Оно было принято уже давно, в 2014 году, <...> решение не раздражать Кремль, не помогать Украине реально", - добавил Зеленский.

На прошлой неделе американский портал Axios сообщил, что украинские власти направили Израилю официальный запрос на приобретение систем ПВО и ПРО, в том числе новейших лазерных систем Iron Beam, зенитно-ракетных систем Barak-8, зенитно-ракетных комплексов Patriot, систем противоракетной обороны Iron Dome, а также систем "Праща Давида" и "Хец". В понедельник пресс-служба израильского военного ведомства сообщила, что министры обороны Израиля и Украины Бени Ганц и Алексей Резников провели телефонный разговор, в ходе которого израильский министр подтвердил, что его страна не готова поставлять Киеву вооружение.