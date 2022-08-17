США признали, что система ПРО в Европе направлена против России

Угроза России и Ирана возвращают ПРО в актуальную повестку дня в Европе

США используют конфликт на Украине для переориентации системы ПРО против России, пишет FP. Этот шаг поставил под вопрос надежность Соединенных Штатов как союзника на Ближнем Востоке, где они безуспешно пытаются сколотить альянс против Ирана, утверждает автор статьи.

В Европе и на Ближнем Востоке планы противоракетной обороны США вызывают противоречивые чувства.

В июне король Иордании Абдалла II произвел фурор, заявив, что поддержит создание на Ближнем Востоке военного союза по типу НАТО. Президент США Джо Байден во время своего недавнего визита в регион подтвердил приверженность Америки "продвижению более интегрированной региональной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны и борьбе с распространением беспилотных авиационных систем и ракет среди негосударственных субъектов, которые угрожают миру и безопасности региона". Министр обороны Израиля Бенни Ганц явился самым восторженным сторонником идеи регионального оборонительного союза и заявил, что фактический альянс между Израилем и несколькими арабскими странами Персидского залива уже успешно задействован против воздушных и ракетных угроз со стороны Ирана.

Вопрос о том, примет ли это начинание форму полноценного альянса или нет, навевает интересные параллели между пактом о противовоздушной обороне, который Соединенные Штаты предлагают для Ближнего Востока, и системой противоракетной обороны НАТО в Европе. Растущая угроза, исходящая от иранских ракет, и опасения, что Тегеран может использовать их в качестве носителей ядерного оружия, были ключевыми движущими силами деятельности США по развертыванию противоракетного щита как в Европе, так и на Ближнем Востоке в последние 20 лет. Несмотря на публичные угрозы России в адрес НАТО, альянс уже давно утверждает, что разрабатываемая в Европе система противоракетной обороны существует для противодействия угрозам, находящимся "за пределами евроатлантического региона". Этим термином в НАТО привычно обозначают Иран. Поэтому еще в 2015 году, после подписания иранской ядерной сделки, министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что у Соединенных Штатов больше нет причин поддерживать свои планы европейской противоракетной обороны. Лавров использовал при этом намек президента США Барака Обамы, который заявил в апреле 2009 года, что как только иранская угроза будет устранена, в Европе больше не будет необходимости в противоракетной обороне.

Однако теперь, когда администрация Байдена признает, что шансы на возрождение ядерной сделки с Ираном уменьшаются с каждым днем, у противоракетного щита НАТО появилось новое оправдание. Твердая поддержка Ираном российской спецоперации на Украине, в том числе сообщения о том, что Тегеран поставляет Москве боевые беспилотники для использования в украинском конфликте, может возродить опасения по поводу потенциальной иранской угрозы Европе. Одновременно в Европе также наблюдается растущая обеспокоенность и по поводу российской ракетной угрозы. Даже Берлин, давний друг Москвы, выразил заинтересованность в покупке системы противоракетной обороны, чтобы защитить себя от России. Наряду со значительным развитием ядерной программы Иран обладает самым большим и самым современным ракетным арсеналом в регионе. У Ирана есть ракеты, которые могут достигать целей на Ближнем Востоке, в Турции и Юго-Восточной Европе. По сообщениям, в конце 2018 года Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, предположительно "Хоррамшахр", которая потенциально может поразить большую часть Южной и Восточной Европы, включая, возможно, и цели во Франции.

Некоторые эксперты предупреждают, что Иран, вероятно, воспримет продвигаемое США сотрудничество в области безопасности между Израилем и странами Персидского залива как "наступательный альянс". Это подвигнет режим на наращивание ядерной программы и эскалацию военных операций против стран, выступающих против него. Более тесное сотрудничество США с Израилем и региональными державами в программах ПРО, не говоря уже о союзе, могло бы усилить существующие на Ближнем Востоке арабско-израильские разногласия и погасить надежды на дипломатическое решение здешнего экзистенциального конфликта. Как и ожидалось, Иран осудил планы совместной противовоздушной обороны в регионе, повторив давние предупреждения американских физиков-ядерщиков о том, что это, по их мнению, окажет дестабилизирующее воздействие на противоракетную оборону в Европе и других странах.

Яростное сопротивление российского президента Владимира Путина ПРО в Европе существует почти все то время, пока он занимает этот пост. В своих увлекательных мемуарах Уильям Бернс, профессиональный дипломат, а ныне директор ЦРУ, описывает, как опасения Москвы в отношении планов США по ПРО уже давно начали создавать опасность "крушение поезда" в американо-российских отношениях. Обеспокоенность России по поводу противоракетной обороны была очевидна еще в советское время, когда Москва выражала озабоченность Стратегической оборонной инициативой тогдашнего президента Рональда Рейгана. Эта инициатива, широко известная как программа "Звездных войн", была попыткой разработать противоракетный щит космического базирования, который, по мнению Советов, потенциально свел бы на нет все их усилия по стратегическому ядерному сдерживанию.

Как сказал мне Андрей Кортунов из Российского совета по международным делам, Россия опасается, что Соединенные Штаты и их союзники могут значительно модернизировать системы противоракетной обороны, развернутые в Румынии и Польше, что подорвет её возможности по нанесению ответного удара. Москва также обеспокоена тем, что Вашингтон может адаптировать свои системы ПРО в Румынии и Польше, чтобы они могли запускать наступательные ракеты "Томагавк". Эти опасения усугубляются тем, что США используют ракетную установку Mark 41, ранее использовавшуюся для нанесения только ответных ударов, для опережающего поражения атакующих баллистических ракет.

В 2018 году Путин объявил о планах развернуть ряд новых ядерных систем, чтобы уклониться от противоракетной обороны США, включая крылатую ракету с ядерной установкой и гиперзвуковые планирующие летательные аппараты.

На большей части Запада риторика Путина о противоракетной обороне отвергается как "паранойя". По словам Бернса, "в России, особенно в ближнем путинском кругу много сторонников жесткой линии в сфере безопасности. Даже если просто построить тематический парк Уолта Диснея в Польше, они уже сочтут это чем-то угрожающим интересам России". Джим Таунсенд, бывший сотрудник Министерства обороны США, а ныне старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, утверждает, что натовские системы ПРО предназначены для борьбы с небольшим количеством потенциальных иранских вооружений, а не с гораздо более мощным ракетным оружием Москвы. Потребуются огромные инвестиции в новые объекты, чтобы справиться с российским ракетным потенциалом. Хотя Польша и другие страны Восточной Европы поддержали бы изменение противоракетной концепции НАТО, любой план переориентации ПРО на Россию не получил бы консенсуса среди других членов блока. Даже после начала российской СВО на Украине Москва нанесет ответный удар, если будет предпринята какая-либо попытка переориентации на нее европейской противоракетной обороны.

Однако это не помешало Латвии в мае обратиться к НАТО с призывом одобрить размещение системы ПРО, покрывающей страны Балтии. Этот запрос явно связан не столько с какой-то дополнительной защитой, которую такая система потенциально может обеспечить от российских (или иранских) ракет, сколько с желанием прибалтов увеличить численности американских войск в регионе. Развертывание здесь новых сил США помогает им укрепить свой боевой дух и воспринимается как форма страховки от возможного нападения России. Таким образом, противоракетная оборона НАТО является средством, с помощью которого Соединенные Штаты демонстрируют свою приверженность безопасности своих союзников в Центральной и Восточной Европе.

Эта же логика в равной степени применима и к Ближнему Востоку на фоне опасений относительно ухода США из региона. В эпоху Обамы Вашингтон безрезультатно пытался убедить государства-члены Совета сотрудничества стран Персидского залива интегрировать средства противоракетной обороны. В то время как такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Катар, закупили системы противоракетной обороны в Соединенных Штатах, включая ракетные батареи Patriot и систему высотной ПРО THAAD для отражения возможной ядерной угрозы со стороны Ирана, соперничество между государствами Персидского залива препятствовало созданию здесь комплексной системы ПРО. Активизация ракетной и "беспилотной" активности Ирана в регионе, в том числе его удары по саудовским нефтеперерабатывающим заводам в 2019 году, несколько повысили вероятность создания объединенного альянса противовоздушной обороны.

Тем не менее, летом 2021 года Соединенные Штаты вывели свои системы противоракетной обороны из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока, разворачивая потенциал ПРО против угрозы со стороны Китая и России. Это еще раз подняло вопрос о надежности Соединенных Штатов как союзника. Заинтересованность Вашингтона в финансировании интегрированной системы раннего предупреждения на Ближнем Востоке является средством укрепления доверия к обязательствам США перед региональными союзниками и может помочь развеять опасения по поводу их ухода с Ближнего Востока. Предоставляемая технология производится исключительно в Соединенных Штатах и поможет гарантировать, что американский персонал останется в регионе.

Разумеется, между ситуациями в Европе и на Ближнем Востоке есть существенная разница. Интегрированная система противовоздушной обороны на Ближнем Востоке потребует от недавних противников обмена конфиденциальной разведывательной информацией. Саудовская Аравия уже дала понять, что не согласится на нормализацию отношений с Израилем, если не будет разрешен палестино-израильский конфликт. Так что может пройти много лет, прежде чем здесь будут созданы политические условия для полностью интегрированной оборонительной системы, не говоря уже о формальном альянсе безопасности.

Более того, Израиль видит в Иране смертельного врага, который стремится уничтожить еврейское государство. Страны Персидского залива, хотя и обеспокоены дестабилизирующей активностью Тегерана, предпочитают диалог с ним продолжению конфронтации. Администрация Байдена стремится интегрировать системы ПВО Израиля с системами ПВО стран Персидского залива посредством развития сети радаров, систем раннего оповещения и перехватчиков. Израиль явно выигрывает от сенсоров, размещенных в Персидском заливе, что обеспечивает ему как можно более раннее предупреждение о потенциальной иранской атаке. Но такие государства залива, как ОАЭ, могут опасаться навлечь на себя гнев Ирана через открытое военное сотрудничество с Израилем.

Продвижение Вашингтоном регионального оборонительного партнерства имеет более широкую цель, помимо демонстрации своих обязательств перед региональными союзниками. Оно также предназначено для оказания давления на Израиль в плане предупреждения возможного военного нападения на Иран, который находится на грани получения ядерного оружия. Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят быть втянутыми в региональную войну. В течение многих лет официальные лица США заявляли, что американское участие в финансировании, разработке и развертывании систем противоракетной обороны предназначено не только для защиты союзников в случае конфликта, но в первую очередь для их сдерживания в плане одностороннего применения военной силы. Для администрации Обамы сотрудничество с Израилем в области противоракетной обороны — разработка и финансирование системы "Стрела-3" и "Железный купол" — было не только способом поддержать своего ключевого союзника, но и средством снижения вероятности региональной войны.

Как показали последние несколько дней боевых действий между Израилем и "Палестинским исламским джихадом" (организация признана террористической, ее деятельность на территории РФ запрещена — Прим. ИноСМИ), этот ход мысли в целом верен. Сообщается, что израильский "Железный купол" перехватил 97% ракет, выпущенных из Газы по Израилю палестинцами. Это успешное выступление данной системы ПРО почти нейтрализовало палестинский ракетный обстрел, что значительно помогло устранить необходимость наземной военной операции и быстро положить конец боевым действиям. Не случайно Байден заметил, что Соединенные Штаты "гордятся своей поддержкой израильского "Железного купола".

Противоракетная оборона не впервые оказывает свое стабилизирующее воздействие. Бывший глава противоракетной обороны США Пеппи ДеБиасо утверждал, что передача американских систем ПРО Patriot Израилю сыграла такую роль во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Хотя ракеты Patriot не очень успешно перехватывали иракские ракеты "Скад", многие считали, что они помогли убедить премьер-министра Израиля Ицхака Шамира не ввязываться в войну, которую ведут США против иракского диктатора Саддама Хусейна. Присутствие американских войск в Израиле для активизации ПРО Patriot также было важно для укрепления морального духа израильтян.

С этой точки зрения, государства региона, разделяющие опасения Израиля перед угрозой, исходящей от Ирана, обладающего ядерным оружием, получат большую выгоду. Такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ имеют связи с Ираном, которые им необходимо сохранить. Тем не менее, они могут прийти к выводу, что интегрированная система ПРО, особенно если в ней участвуют силы США в качестве средства повышения морального духа и потенциальной силы сдерживания, — это благословение, которое может снизить вероятность опасной региональной войны.

Автор: Азриэль Бермант (Azriel Bermant) — старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге.