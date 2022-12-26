NI: Израиль не захочет поставлять Украине системы ПВО "Железный купол"

Одной из причин являются опасения жесткой реакции со стороны России, заявил бывший руководитель Совета национальной безопасности страны Яаков Нагель

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Израиль не захочет поставлять Украине свои комплексы ПВО "Железный купол", в том числе из-за опасений жесткой реакции со стороны России. Такое мнение выразил в пятницу в колонке для американского журнала The National Interest бывший руководитель Совета национальной безопасности Израиля Яаков Нагель.

"Причин отказа Израиля несколько. Во-первых, и это самое главное, у Израиля есть обоснованные страхи по поводу того, что в случае, если какие-либо из их систем будут развернуты [на Украине], они могли бы быть захвачены Россией на поле боя", - считает он. По мнению автора статьи, в случае такого развития событий "они практически гарантированно будут отправлены для изучения Ирану". "Уходящее правительство Израиля четко дало понять, что на такой риск оно идти не готово. Новое правительство, вероятно, скажет то же самое", - полагает Нагель.

Кроме того, по мнению эксперта, Израиль не захочет отправлять эти системы вооружений куда-либо еще в ситуации, когда стране самой "срочно необходимо приобретение большего числа систем и ракет-перехватчиков для своей собственной обороны". "Производство необходимого количества систем и ракет-перехватчиков потребует времени, и экспорт на Украину мог бы привести к тому, что сроки пришлось бы еще сильнее сдвинуть", - отметил он.

Более того, как убежден бывший руководитель Совета национальной безопасности Израиля, из-за того, что подготовка украинских военных к использованию этих систем была бы длительной, их поставки "не помогли бы Украине в краткосрочной перспективе".

Наконец, как считает Нагель, "Израиль не хочет спровоцировать жесткий ответ со стороны России, которая поддерживает значительное присутствие в Сирии". "Хочет этого Израиль или нет, но российское военное присутствие [в Сирии], вероятно, является долгосрочным явлением, с которым Израилю приходится считаться", - добавил он.

Ранее в колонке для агентства Bloomberg бывший верховний главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявлял о том, что лидеры стран НАТО вернулись к идее поставить на Украину истребители МиГ-29, а также более современные американские F-16. По его словам, Киев может получить в том числе системы ПВО "Железный купол" и американское системы ПВО Patriot. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что западные страны поставляют Украине системы ПВО, а отказывает в этом только Израиль.

В октябре портал Axios сообщал, что украинские власти направили Израилю официальный запрос на приобретение систем ПВО и ПРО, в том числе новейших лазерных систем Iron Beam, зенитно-ракетных систем Barak-8, зенитно-ракетных комплексов Patriot, систем противоракетной обороны "Железный купол", а также систем David's Sling и Arrow. Позднее пресс-служба израильского военного ведомства сообщила, что министры обороны Израиля и Украины Бени Ганц и Алексей Резников провели телефонный разговор, в ходе которого израильский министр подтвердил, что его страна не готова поставлять Киеву вооружение.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский по приглашению американского лидера Джо Байдена посетил Вашингтон, встретился с главой государства, руководством Конгресса и выступил там с речью. К визиту было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи на сумму $1,85 млрд. В него впервые была включена батарея ПВО Patriot.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против РФ масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.