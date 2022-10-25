Глава Минобороны Израиля отказал министру обороны Украины в поставках оружия

Бени Ганц "обратил особое внимание на оперативные ограничения, с которыми сталкивается государство Израиль"

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 октября. /ТАСС/. Министры обороны Израиля и Украины Бени Ганц и Алексей Резников провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого израильский министр подтвердил, что его страна не готова поставлять Киеву вооружение. Об этом сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.

Как отмечается в заявлении, Ганц в разговоре с Резниковым "обратил особое внимание на оперативные ограничения, с которыми сталкивается государство Израиль". "В результате этого Израиль не будет поставлять системы вооружений Украине", - указали в пресс-службе.

"Министр Ганц особо подчеркнул, что позиция Израиля заключается в поддержке украинского народа и Запада и выразил свою приверженность поддержке Украины посредством поставки гуманитарной помощи и спасающего жизни защитного оснащения", - добавили в министерстве. В связи с этим министры условились вести диалог на тему оказания Израилем поддержки Украине в разработке гражданской системы раннего оповещения на случай воздушных атак, отметили в Минобороны.

Беседа Ганца и Резникова прошла в позитивном ключе, украинский министр в ходе разговора кратко проинформировал израильского коллегу о последних событиях в районах боевых действий на Украине, сообщили также в пресс-службе. Ганц со своей стороны выразил Резникову соболезнования в связи с гибелью людей на Украине и высказал обеспокоенность по поводу гуманитарного кризиса, вызванного боевыми действиями, отметили в министерстве.

"В завершение беседы министры условились продолжить в предстоящие недели контакты по дополнительным вопросам, стоящим на повестке дня", - заключили в израильском Минобороны.