Запущен израильский разведывательный спутник Ofeq 16

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в В космос запущен разведывательный спутник "Офек-16", 06.07.20

Год назад, в статье "МО начнёт покупать разведывательные спутники у ‘Рафаэль’?", я писал о спутниках серии "Офек" ("Горизонт"): Замечу, что с 1988 г. было запущено 11 спутников серии. Первые два ("Офек-1" и "Офек-2") были технологические, ещё два ("Офек-8" и "Офек-10") - РЛС разведки, остальные - спутники видовой разведки (в т.ч. запуск двух, "Офек-4" и "Офек-6", был неудачным). Таким образом, с 1995 г. (запуск первого разведывательного спутника, "Офек-3") и до 2016 г. (запуск последнего спутника серии, "Офек-11") прошёл 21 год, что означает в среднем 1 запуск в 2.3 года (включая неудачные). Или, без спутников РЛС-разведки, - один запуск спутника видовой разведки в 3 года (включая неудачные). С учётом накопленной на орбите группировки (сейчас работают 4 спутника видовой разведки, "Офек-5", "Офек-7", "Офек-9" и "Офек-11"), запускать можно реже, т.е. примерно 1 спутник в 4 года. Таким образом, запуск "Офек-12" ожидался в 2020 г.

Так оно и произошло - новый спутник был успешно запущен сегодня, 06.07.20, т.е. почти через 4 года после "Офек-11" (запущен 13.09.16). Однако, новый спутник получил обозначение "Офек-16", а не "Офек-12", причина этого не объясняется.

Итак, запуск состоялся в 04:00 утра. Как все прочие спутники серии (кроме "Офек-8", он же TecSAR, запущенный 21.01.08 из Индии ракетой-носителем PSLV-CA), "Офек-16" был запущен с космодрома на базе ВВС Пальмахим ракетой-носителем "Шавит". Как спутник, так и "Шавит" разработаны и построены "Израильской Авиационной Промышленностью" (IAI, ТАА). Процесс запуска отслеживался с земли с базы Пальмахим и из КП управления полётами в центре страны, а также с борта военных ЛА в воздухе (в частности, транспортные самолёты ВВС, выдвинутые далеко на запад над Средиземным морем).

В период запуска и подготовки к нему ("окно возможностей" длительностью в 3 часа) все полёты в центре страны были переведены на северные маршруты, проходящие над Нетанией и Самарией. Несмотря на малое количество самолётов из-за эпидемии коронавируса МО не рисковало и оповестило все продолжающие полёты в Бен-Гурион компании ещё в начале месяца.

Как и "Офек-11", "Офек-16" - спутник видовой разведки, т.е. электро-оптического наблюдения с использованием видеокамеры с высоким разрешением разработки "Эльбит Маарахот". После выхода на заданную орбиту началось проведение заранее запланированной серии тестов по проверке систем спутника на работоспособность и производительность. Первые фотографии со спутника должны начать поступать на Землю через несколько дней. По возможностям он похож на "Офек-11", но резолюция была ещё более улучшена. От него ожидают "максимальной оперативной отдачи". Кстати, отмечается, что и "Офек-5", запущенный в 2002 г., всё ещё в космосе и продолжает исправно работать.

Израиль стал 7-й страной, способной запускать собственные спутники собственной ракетой-носителем. Сегодня таких стран уже 13 (кроме Израиля: США, Россия, КНР, Франция, Италия, Великобритания, Индия, Южная и Северная Кореи, Япония, Украина и Иран). При этом Израиль - единственная страна, вынужденная запускать спутники по движению планеты в западном направлении.

За военную космическую программу Израиля отвечает Директорат Космоса "Этгар" ("Минhелет hа-Халяль Этгар") в составе Управления НИОКР МО и АОИ (МАФАТ). Глава этого директората - Амнон Харари. Он сказал: "Сегодня утром в 04:00 мы запустили спутник наблюдения ‘Офек-16’, спутник оптического наблюдения наподобие предыдущего ‘Офек-11’. Запуск был очень плавным, я говорю это с большой гордостью. Как с точки зрения выведения спутника на орбиту, так и с точки зрения первых полученных с борта спутника данных, когда он впервые прошёл над нами около 2 часов назад (речь идёт о 05:25 утра - О.Г.)".

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал запуск в Твиттере: "Это огромное достижение для системы безопасности, оборонной промышленности в целом и ТАА в частности. Технологическое и разведывательное превосходство Израиля является краеугольным камнем его безопасности. Тот факт, что Израиль - одна из 13 стран, способных запускать спутники в космос - не само-собой разумеющееся, и эта способность существует в первую очередь благодаря людям, работающими над этими системами и продвигающими передовые возможности на протяжении многих лет. Мы будем продолжать усиливать и укреплять возможности Израиля, на каждом фронте и в каждом месте".

Директор завода "Халяль" (ТАА) Шломи Судри: "‘Офек-16’ - самый современный спутник электро-оптического наблюдения. Он сочетает прогрессивные бело-голубые технологии (т.е. израильской разработки - О.Г.), позволяющие улучшить наши стратегические разведывательные возможности, как государства. Этот спутник присоединяется к другим спутникам серии ‘Офек’, уже находящимся в космосе, и вместе с этими спутниками усиливает разведывательные возможности АМАН АОИ. Создание этого спутника завершено на пике эпидемии коронавируса. На пике карантина мы сделали последние сборки и проверке спутника. Эта задача была определена на ТАА как стратегическая задача высшего приоритета, поэтому мы продолжили работать над этой интеграцией и завершили наземные проверки, прежде чем передать спутник на базу ВВС в центре Израиля. Пик задачи был сегодня ночью, мы завершили обратный отчёт, занимающий несколько часов, в ходе которых мы производим тщательную проверку каждого компонента спутника и ракеты. В конце этого процесса ракета-носитель ‘Шавит’ со спутником ‘Офек-16’ взлетела в космос. Задача запуска завершилась полным успехом, т.е. спутник был выведен на орбиту и сейчас он вращается вокруг Земли и даже передал нам исправную информацию, в тот момент когда пролетал над станцией наземного контроля ТАА. Сейчас, как мы и планировали, мы начали процесс детальных проверок, прежде чем мы передадим спутник для оперативного использования системе безопасности".

За создание, запуск и эксплуатацию спутника отвечают следующие компании, подразделения и организации:

Директорат Космоса "Этгар" (в МАФАТ в МО) - общее министерское управление программой.

Управление собственной безопасности МО (МАЛьМАБ - "Мемуне аль-hа-Битахон бэ-Маарехет hа-Битахон") - обеспечение безопасности запуска.

АОИ, а точнее ВВС и военная разведка (АМАН), - формулирование требований к спутнику, эксплуатация космодрома (ВВС, хотя само подразделение испытания ракет ЙАНАТ приватизировано и функционирует в составе компании "Рафаэль", см. статью "Подразделение испытания ракет"), текущая эксплуатация спутника (подразделение 9900 военной разведки, подробнее о подразделении - в отдельной статье).

ТАА - главный подрядчик проекта;

Завод космоса ("Мифъаль Халяль") из состава Отделения ракет и космоса ("Хативат Тилим вэ-Халяль") ТАА - главный подрядчик строительства спутника.

Завод МАЛАМ из состава Отделения ракет и космоса ТАА - главный подрядчик строительства ракеты-носителя.

"Эльбит Маарахот" - видеокамера.

"Томер" - ракетные двигатели 1-й и 2-й ступеней (с ноября 2018 г., ранее завод "Гивъаон" IMI).

"Рафаэль" - ракетный двигатель 3-й ступени.

Другие субподрядчики, например Rokar (во владении BAE Systems) и Cielo.

Видеокамера производства "Эльбит" считается лучшей в мире в своей весовой категории. "Эльбит" производит 2 семейства видеокамер для спутников: "Юпитер" для военных целей и "Венос" для научных. Сейчас в космосе одновременно работают 9 камер производства "Эльбит", на службе 5 стран (Израиль, Индия, Италия, Франция, США). Резолюция конкретной камеры не называется, в более старых публикациях для "Юпитер" называли 0.5 м. Полоса съёмки - 15 км.

МО Израиля имеет долгосрочную программу развития в области космоса. Ежегодно в неё вкладывают сотни млн шекелей. Уже сейчас в МО работают над следующим спутником, хотя бюджет его программы пока не закрыт.

Запуск "Офек-16", 2020 г.

Запуск "Офек-5", 1995 г.

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