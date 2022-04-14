Киевские власти разгневаны отказом Израиля передавать Украине оружие для борьбы с Россией

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На днях посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук покинул пресс-конференцию министров обороны и иностранных дел Израиля Бенни Ганца и Яира Лапида. По словам Корнийчука, Израиль занял уникальное в западном мире положение, отказавшись предоставлять Украине оружие. В Киеве решениями властей Израиля разгневаны.

Несмотря на то, что Израиль выразил сочувствие Киеву, явно, что такая позиция занята им под влиянием США. Многие санкции, наложенные на Россию США и Европой, Израиль не соблюдает. Также израильские власти не собираются снабжать Киев оружием, хотя такая возможность у них есть, и израильское вооружение известно своим высоким качеством.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет скорее занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте. Чего стоит одна фраза Беннета о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы подумать о жизнях своего народа и принять предложение российской стороны об урегулировании конфликта. Эти слова вызвали очень негативную реакцию в Киеве.

Зеленский пытается ссылаться на свое этническое происхождение, чтобы повлиять на Израиль. Но получается это у него плохо: не надо думать, что в Израиле у власти находятся люди, которые не понимают природу украинского неонацизма и не видят свастик у националистических батальонов, не испытывают опасений за будущее еврейских общин Украины.

Не стоит забывать и о том, что у Израиля – особые отношения с Россией. Власти страны прекрасно понимают, что ссориться с Москвой им не выгодно, так как этим они обеспечат рост поддержки и палестинского движения, и Ирана. Например, когда Россия сократила объемы поставок вооружений Ирану, Израиль стал продавать России свои современные беспилотные летательные аппараты.

Украина стремилась приобрести у Израиля систему противоракетной и противовоздушной обороны «Железный купол», которая могла бы прикрыть города страны от ударов российской авиации. Но эта система оказалась бы слишком дорогой для Киева.

Проявляли интерес на Украине и к такому вооружению как противотанковая управляемая ракета Spike. Но в феврале 2022 года Израиль отказал странам Балтии в передаче находящихся на их вооружении Spike Украине. Также Украина заинтересовалась израильским шпионским оборудованием. Но и этот запрос был отклонен израильской стороной.

Таким образом, Израиль старается воздерживаться от прямого осуждения действий России на Украине и не стремится оказывать киевскому режиму военную помощь.