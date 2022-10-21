Экс-премьер Израиля: Если мы отправим на Украину оружие, это может обернуться против нас

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Во все более сильно муссируемую в СМИ тему поставок израильского оружия на Украину вовлекаются новые лица. На этот раз свое мнение по этому поводу высказал бывший глава израильского правительства, лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху считает нецелесообразным поставки Израилем оружия Киеву, о чем он сказал в интервью американскому телеканалу MSNBC.

При этом бывший премьер-министр Израиля дал понять, что он здесь выступает далеко не сторонником России. Просто, по его словам, израильское оружие, отправленное на Украину, может каким-то образом попасть в руки злейшего врага Израиля Ирана.

В итоге наше же оружие применят против нас

- подчеркнул Нетаньяху.

Экс-премьер считает, что его страна итак оказывает существенную поддержку Украине, включая отправку гуманитарной помощи и прием беженцев.

В этом месяце уже не раз поднималась тема поставок Израилем оружия Киеву. Особенно эта тема стала муссироваться после заявления министра израильского правительства Нахмана Шая о необходимости присоединиться к странам НАТО в вопросе поставок оружия на Украину. При этом накануне стало известно, что министр обороны Израиля отменил ранее намеченный звонок министру обороны Украины, чем вызвал гнев украинского посла.