Politico (США): системы ПРО «Железный купол» могут быть сброшены Украине из армии США

Серьезное американское издание сообщает, что США в рамках военной помощи Украине могут «сбросить» Киеву оказавшиеся для них негодными системы ПРО «Железный купол». В отношении самой системы и ее реальной пользы для Украины у экспертов есть большие сомнения. Она может быть довольно легко уничтожена российскими РСЗО.

С момента прихода к власти администрация Байдена осуществляла поставки Вашингтоном Украине оружия и программы обучения украинских военных, в том числе, начиная с марта нынешнего года? пакет стоимостью 275 миллионов долларов.

Но некоторые в Конгрессе стремятся сделать для Украины больше и включили в проект закона об обороне на 2022 года, поправку которая обяжет администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая потенциальную отправку батарей "Железный купол", которые в настоящее время используется армией США.

В версию законопроекта об оборонной политике 2022 финансового года Комитета палаты представителей по делам вооруженных сил внесена поправка, требующая от Пентагона представления в Конгресс отчета с изложением вариантов потенциальной продажи или передачи Украине "существующих систем ПРО", которые, скорее всего, не будут развернуты в США в ближайшем будущем.

Это предложение, вероятно, усилит напряженность в отношениях Вашингтона с Москвой, которая с 2014 года ведет опосредованную войну на востоке Украины и расценивает такую передачу недалеко от своей границы как провокацию. Россия давно жаловалась на американскую систему противоракетной обороны в Румынии, утверждая, что она может быть использована в наступательных целях, но США и НАТО это обвинение всегда отвергали.

С момента развертывания в Израиле в 2011 году система, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с американской военно-промышленной корпорацией Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности. Израильские военные заявили, что системы "Железный купол" сбили около 90 процентов ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

В настоящее время у США не так много избыточных батарей ПВО и ПРО, готовых к переброске. Но в американских вооруженных силах пытаются выяснить, что можно предпринять в отношении двух систем "Железный купол", которые Конгресс разрешил армии закупить в 2019 году в качестве временной меры для отложенных мероприятий по запуску новых систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Вооруженные силы приобрели эти две батареи, которые в настоящее время готовятся к вводу в эксплуатацию в следующем году. Но военные столкнулись в этом с неразрешимыми трудностями: "Железные купола" оказались непригодными для использования в тандеме с новой армейской системой контроля и управления. Это ограничивает возможности их использования также и за границей.

Версия законопроекта Комитета Конгресса об обороне на 2022 финансовый год, которая была одобрен 2 сентября 57 голосами против двух, не указывает на то, какую конкретно систему ПРО, следует передать украинцам. Но один сотрудник аппарата Конгресса сказал, что формулировки о передаче подразумевают, что главными кандидатами являются две армейские батареи "Железный купол", потому что в армии США вообще существует немного подходящих систем, которые могли бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России.

Сухопутные войска США уже давно играют ведущую роль в противоракетной обороне наземного базирования, но последние два десятилетия конфликтов с вооруженными формированиями противника, не имеющими современных ракетных или беспилотных средств, привели к некоторой недостаточности инвестиций в средства ПВО малой дальности. Это, в свою очередь, сделало небольшое количество батарей Patriot и THAAD одними из наиболее часто развертываемых армейских подразделений ПРО на Ближнем и Среднем Востоке.

Однако в последние месяцы киевское правительство заявило, что им нужно больше. После майского объявления о том, что Украина начнет увеличивать свой годовой оборонный бюджет, министр обороны Украины Андрей Таран сказал, что хотел бы потратить часть этих средств на новые системы противовоздушной обороны, указав на возможность приобретения систем "Железный купол".

Этот месседж был услышан в Вашингтоне, и члены Конгресса приняли его к сведению.

"Учитывая желание и совместное признание обеими партиями в Конгрессе того, что необходимо сделать больше в области создания интегрированной противовоздушной обороны для украинцев, а также учитывая некоторые последние политические решения администрации в отношении Украины, есть желание попытаться сделать в этом плане больше того, что делает команда Байдена", - сказал упомянутый сотрудник на условиях анонимности, потому законопроект все еще находится на рассмотрении в Палате представителей.

Но в отношении реального использования "ограниченной версии" системы "Железный купол" на Украине возникают серьезные вопросы.

"Тактически она не будет эффективна на близких расстояниях или на линии соприкосновения, потому что эта система будет очень быстро уничтожена российскими реактивными системами залпового огня", - сказал Майкл Кофман, директор программы исследований России в "мозговом центре" CNA (Centre for Naval Analyses - тесно связанная с министерством обороны США исследовательская организация, занимающаяся научными изысканиями по заказам американского ВПК и правительства; расположена в Арлингтоне, Вашингтон - прим. ред.). "Но она может быть в состоянии перехватывать ракеты на больших дальностях, что может позволить батарее защищать критически важные объекты или командные центры на востоке Украины".

Поправка о противовоздушной обороне Украины была внесена конгрессменом Скоттом Франклином (штат Флорида) и принята двухпартийным голосованием.

Законопроект Палаты представителей предусматривает оказание военной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов еще до передачи системы ПРО, и такая передача не приведет к значительному увеличению общей суммы помощи, поскольку "Железные купола" уже были оплачены.

Этой весной в нескольких украинских и израильских СМИ проскакивали сообщения о том, что Киев хочет приобрести "Железный купол" у Израиля, но такая закупка может оказаться весьма сложной. Правительству Израиля потребуется одобрение Вашингтона, чтобы продать его третьей стране, учитывая соглашение о совместной разработке с базирующейся в США компанией Raytheon. А у Тель-Авива есть очень деликатные моменты в его отношениях с Москвой. Обе страны договорились не продавать оружие некоторым третьим сторонам, таким как Украина и Иран, и в последние годы достигли непростого понимания по Сирии.

Однако есть и обратные стороны того, что армия США избавляется от "Железного купола", даже если она не сможет интегрировать его в свою систему управления и контроля.

После двух десятилетий столкновения с многочисленными ракетными угрозами со стороны боевиков в Ираке и Афганистане армия США "оказались перед значительной нехваткой средств противоракетной артиллерии, минометов и крылатых ракет", - сказал Том Карако, директор по программам ПРО Центра стратегической и международной безопасности (CSIS). "И причина, по которой они приняли программу "Железный купол" - при поддержке Конгресса, - на самом деле была всего лишь отражением этого пробела в их возможностях".

Один высокопоставленный американский военный, говоря на условиях анонимности, сказал, что вдобавок к тому, что "Железный купол" не может работать с другими армейскими системами, множество других современных американских видов противоракетного оружия и датчиков тоже не могут "общаться" друг с другом. Но армия не хотела осложнять ситуацию, покупая больше вооружений, что только усугубило бы проблему.

Поправка, которая включает формулировку о передаче систем ПРО Украине, учтена и в программе увеличения военных расходов США на 24 миллиарда долларов, подготовленной влиятельным членом Комитета по делам вооружений Майком Роджерсом. Пакет включает в себя увеличение на 25 миллионов долларов Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности на 250 миллионов долларов, что вернет ее к уровню 2021 года в 275 миллионов долларов.

В июне журнал POLITICO сообщал, что администрация Байдена подготовила новый пакет военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов, но приостановила процедуру его утверждения после того, как этой весной российские войска отошли от границы с Украиной после серии проведенных там учений. Этот пакет включал в себя системы ПВО малой дальности, стрелковое оружие и противотанковое оружие, что в целом означает отход США от политики поставок Украине нелетального оружия, которой администрация Байдена придерживалась в этом году в рамках двух отдельных пакетов, один из которых был объявлен в марте, а второй - в июне.

Неясно, какова в конечном итоге будет судьба увеличения военной помощи Украине, когда законопроект будет рассмотрен полным составом Конгресса, а затем будет принят на рассмотрение комитетами Палаты представителей и Сената позднее в этом году для согласования окончательного его варианта.

В июле комитет Сената по вооруженным силам одобрил увеличение оборонного бюджета на 25 миллиардов долларов при соотношении голосов 25 "за" и 1 "против", что дает основания предполагать, что обе палаты Конгресса в целом согласны с тем, что предложенные президентом расходы Пентагона в сумме 715 миллиардов долларов оказались недостаточными.

Пол Маклири (Paul Macleary)