МИД Украины после введения военного положения в регионах РФ попросил у Запада системы ПВО

В Киеве полицейские пытаются сбивать «Герани» из автоматов. Внимательный анализ показывает, что подавляющее большинство дронов-камикадзе достигают целей, несмотря на подобные меры. Пока ни одного видео сбития их из стрелкового оружия (или ракетой с радионаведением) не зафиксировано.

Внешнеполитическое ведомство Украины также призвало международных партнеров осудить введение военного положения в регионах России

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. МИД Украины попросил западные страны предоставить Киеву системы противовоздушной обороны как можно быстрее. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, опубликованном в среду на сайте министерства в связи с введением военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

"Обращаемся с призывом как можно быстрее предоставить Украине современные системы противоракетной и противовоздушной обороны", - отмечается в тексте.

Внешнеполитическое ведомство Украины также призвало международных партнеров осудить введение военного положения в регионах РФ. В Киеве считают, что соответствующий указ президента России Владимира Путина не влечет правовых последствий.

Украинские власти неоднократно призывали Запад предоставить Киеву системы ПВО. 13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на вооружении украинской армии состоит лишь 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны.

В среду Путин подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах России. Также глава государства ввел четыре уровня готовности на территории страны: максимальный уровень реагирования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, средний уровень - в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе, уровень повышенной готовности - в других регионах Центрального и Южного федеральных округов, базовой готовности - в остальных субъектах РФ.