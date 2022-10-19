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Военное обозрение

Американский сенатор назвал Арктику регионом, в котором в будущем возможно военное противостояние России и НАТО

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«Арктический Трилистник» — российская военная база на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа

Американский сенатор от штата Мэн Ангус Янг уверен, что уже в ближайшем будущем неизбежно столкновение интересов России и Соединенных Штатов в Арктическом регионе. Сенатор отметил, что из-за глобального потепления и активного таяния ледников Северный морской путь стал более доступен, на арктических шельфах Россия ведет активную геологоразведку и налаживает добычу полезных ископаемых, которых в Арктике очень много. При этом Янг считает, что Арктика входит в сферу национальных интересов США.

США и ряд других стран проявляют повышений интерес к освоению северных территория планеты, но, как отметил Янг, значительно отстали в этом вопросе от России. Борьба за ресурсы, предполагает сенатор, может привести к военному противостоянию между Москвой и НАТО во главе с Вашингтоном вплоть до ядерного конфликта, уверен сенатор.

Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта

— приводит слова Янга телеканал CNN.

Сенатор проводит историческую аналогию с борьбой за влияние в Средиземном море, где войны шли более тысячи лет.

Журналист канала Борис Санчес привел данные, согласно которым за последние 25 лет исчезли почти три четверти арктических льдов. Если такая динамика таяния ледников сохранится, то уже через 12 лет могут наступить такие летние периоды, когда Северный полюс вообще не будет закрыт льдами. Северный морской путь в этом случае может сократить некоторые транспортные маршруты на 15 дней, что дает огромные экономические преимущества. При этом у России самая протяженная арктическая граница, Москва не скрывает своих притязаний на прибрежный континентальный шельф, который считает зоной своего владения и активно развивает морские перевозки в Арктическом регионе.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Даг Джонс заявил, что США и их союзники по НАТО намерены наращивать свое присутствие в Арктике. По словам политика, особенно актуальным этот вопрос станет после вступления в альянс Швеции и Финляндии.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а регион, где все заинтересованные страны могут наладить стабильное сотрудничество. В российском МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в этом регионе.

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Страны
Россия
США
Финляндия
Швеция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Арктика
Ядерный щит
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