Системы ПВО под Белгородом побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе

Militarywatch magazine: системы ПВО ВС РФ в Белгородской области побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе

Развернутые в Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе, передает Militarywatch magazine в субботу, 15 октября.

Удалось обезвредить два украинских самолета — Су-27 и Су-24 — на предельной дальности 217 км.

Они оба передвигались на малых высотах, поднимались, чтобы запустить блоки ракет, после чего снова шли на снижение. Военные РФ обстреляли самолеты ракетными батареями класса «земля – воздух», в частности системой С-300В4.

Таким образом, пишет издание, было превышено 150-километровое поражение, зафиксированное российской системой С-400 против украинского Су-27 над Киевом в марте 2022 года.

Система С-300В4 применяется армией России с начала 2010-х годов. Ее можно применять для отражения атак, система обладает большей мобильностью и меньшим временем установки, уточняет «Газета.Ru».

Ранее в воскресенье над Белгородом около 11 часов утра сработала система противовоздушной обороны. В городе было слышно 16 взрывов разной громкости — от тихих до очень громких.

Днем ранее сообщалось, что энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде после обстрелов со стороны украинских военных. В первую очередь наладили подачу электроэнергии в социально значимые объекты, а через некоторое время — в жилые дома.

14 октября в оперативном штабе Белгородской области сообщили о срабатывании системы ПВО в Белгороде, после чего прогремело семь взрывов.