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ТАСС

Грушко: НАТО уже потерпела поражение на Украине в связи с крахом проекта "анти-России"

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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам замглавы МИД РФ, альянс в украинском кризисе продолжает линию на эскалацию и поднимает ставки

БЕЛГРАД, 15 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Североатлантический альянс уже потерпел поражение на Украине, которое связано с крахом западного проекта по превращению Украины в "анти-Россию". Об этом заявил в субботу корреспонденту ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"НАТО уже потерпела поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в "анти-Россию". Хочу сказать, что после 2007 года, когда было принято решение НАТО в Бухаресте о том, что Грузия и Украина станут членами альянса, мы говорили, что это решение закладывает мину замедленного действия в основу европейской безопасности, и, если это решение не будет пересмотрено, то рано или поздно она взорвется", - сказал Грушко.

Он считает, что НАТО избежала бы конфликта на Украине, но альянс подталкивал Киев к эскалации. "Сейчас я не высказываю суждение, а привожу цитату из многочисленных выступлений и президента РФ [Владимира Путина], и министра иностранных дел [России Сергея Лаврова], и последнее предупреждение такого рода было сделано на министерской встрече стран ОБСЕ в Стокгольме в декабре 2021 года. Вполне НАТО могла избежать этой катастрофы, если бы альянс после переворота в Киеве, вместо того, чтобы оказывать военно-техническую и военную поддержку киевским властям, призвал бы их выполнить в полном объеме минские соглашения, но для альянса было важно демонизировать Россию и, по сути, своими безрассудными действиями он подталкивал Киев к продолжению развязанной им самим братоубийственной войны. Продолжение бомбардировок Донецка и Луганска и все это вписывалось в сценарий демонизации России - поиска большого врага, без чего НАТО существовать не может", - сказал Грушко.

По его словам, НАТО в украинском кризисе продолжает линию на эскалацию и поднимает ставки.

Грушко также заявил, что никто не знает о победах НАТО, но все знают результаты военных интервенций альянса.

В преддверии заседания министров обороны стран альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа РФ в конфликте на Украине станет поражением НАТО, отметив, что такого исхода альянс допустить не должен. 

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Грузия
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Лавров Сергей
Путин Владимир
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