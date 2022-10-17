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ТАСС

Во Франции заявили, что на Западе за счет конфликта на Украине хотят ослабить Европу

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Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани отметил, что внутри ЕС также есть сторонники более активного участия в военной операции в лице Польши и прибалтийских стран

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани обвинил некоторых партнеров Евросоюза в попытках опосредованно ослабить экономику за счет все большего втягивания стран в украинский конфликт и призвал искать пути мирного урегулирования. Об этом он заявил в эфире телеканала BFM TV в пятницу вечером.

"Некоторые наши заокеанские союзники мечтают, что эта война растянется на три года, потому что это ослабит Европу и ей придется расплачиваться по огромным счетам. Это будет даже серьезнее, чем в пандемию", - заявил Мариани. Он добавил, что внутри ЕС также есть сторонники более активного участия в конфликте в лице Польши и прибалтов, однако их устремления он объяснил попытками "свести какие-то старые счеты" после выхода из СССР.

"Что касается реакции с подключением к этой войне, то я не чувствую, что это моя война. Кто может поверить, что Франция в опасности? На самом деле мы подключаемся к войне на стороне государства, которое вызывает симпатии за счет пропаганды и игры на эмоциях, но мы не состоим с ним в альянсе, - сказал он. - Я не хочу, чтобы моя страна вступала в войну, которая, повторюсь, не моя война".

Мариани подчеркнул, что многие французские СМИ в основном подхватывают нарративы украинской пропаганды. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не желает мира" и пытается "втянуть Европу в бесконечный конфликт". Мариани призвал не забывать о преступлениях украинской стороны, "которая бомбит гражданские дома с 2014 года". "Я считаю, что ничего не завершилось с 2014 года", - подчеркнул он.

"Европу затягивает в опасную спираль, и сегодня мы должны задаться вопросом о том, как добиться мира", - сказал он. В ответ на вопрос о том, надо ли было полностью отказаться от вмешательства в конфликт и не помогать Украине, политик заявил, что Франции следовало лучше проявить себя на дипломатическом поле. Он привел в пример успешное разрешение конфликта в Грузии 2008 году при посредничестве президента Франции Николя Саркози. 

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